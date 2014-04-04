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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Artık herkes Facebook Messenger'dan sesli görüşebilecek

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Artık herkes Facebook Messenger'dan sesli görüşebilecek
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Facebook Messenger kullanıcıysanız, artık arkadaşlarınızla sadece yazışmayacak, isterseniz sesli görüşebileceksiniz.

Facebook’un sevilen uygulamalarından olan Messenger uygulamasında uzun süredir sadece ABD, Kanada ve İngiltere'deki kullanıcılar tarafından kullanılan sesli iletişim özelliği, artık tüm kullanıcıların kullanımına açıldı. Bundan böyle kullanıcılar Wi-Fi üzerinden, ücretsiz olarak (veri ücretlendirmesi hariç) arkadaşlarıyla sesli olarak görüşebilecekler.

Messenger’dan ayrı olarak Facebook, yakın zamanda satın aldığı WhatsApp’e de sesli görüşme özelliğini ilerleyen zamanlarda yayınlayacağı güncelleme ile kazandıracak.

Facebook Messenger’ın App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Messenger - Facebook, Inc.
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Mar00N 5 yıl
Gereksiz bence
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Masdera 5 yıl
Bizim ülkemiz için hiçbir yararı yok. Herkeste dakika var artık. Dakika olmasa bile internet paketi var milletin Whatsapp'den işlerini görüyorlar. Senelerdir Viber var toplasan 2-3 kere kullanışlığım vardır o da babamla çanak anteni ayarlarken denemiştik


Kullanımdan ziyade birde güvenlik durumu var. Arama yaparak tam olarak neyden para kazanıcaklar ayı bi konu. Babasının hayrına yapmıyordur heralde. Zaten uygulama içinde reklamda bulunmuyor (banner şeklinde)
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Blood Money 5 yıl
Bu adamlar Whatsapp'ı neden aldı?
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canb95 5 yıl
Sadece App store linkini görünce dedimki kesin shady haberi yaniltmadin teşekkürler :D
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SEO-Uzmanı 5 yıl
facebook aradığın eski arkadaşları bulma dışında hiç bir işe yaramıyor
dahası yeni arkadaş edineyim derken hesabın kapanan bir uygulama !
hesabımı kapatıyorsun bare tüm verilerimi mail olarak geri yollasana
onca paylaşılmış içeriği hesapla birlikte sildi ! deli oldum yani ! :(
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Elsa 5 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
facebook aradığın eski arkadaşları bulma dışında hiç bir işe yaramıyor
dahası yeni arkadaş edineyim derken hesabın kapanan bir uygulama !
hesabımı kapatıyorsun bare tüm verilerimi mail olarak geri yollasana
onca paylaşılmış içeriği hesapla birlikte sildi ! deli oldum yani ! :(

Verilerimi indir var ayarlarda
1 Yanıt Yanıtla
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floydrose 5 yıl
Arkadaşlar facebook üzerinden konuşabiliyorduk ama haberde bunu artık messenger üzerinden yapacağımızdan bahsediliyor.
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Recharged 5 yıl
Bunu bende önceden kullanmıştım. Yeni sanıyor çoğu kişi sanırım. Belki iyileştirilmiş olabilir ancak vardı.
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sirreddot 5 yıl
Whatsapp'a rakip olacaklar diyeceğim de onu da aldılar.
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