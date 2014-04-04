Artık herkes Facebook Messenger'dan sesli görüşebilecek

Haber Editörü
Facebook Messenger kullanıcıysanız, artık arkadaşlarınızla sadece yazışmayacak, isterseniz sesli görüşebileceksiniz.
Facebook’un sevilen uygulamalarından olan Messenger uygulamasında uzun süredir sadece ABD, Kanada ve İngiltere'deki kullanıcılar tarafından kullanılan sesli iletişim özelliği, artık tüm kullanıcıların kullanımına açıldı. Bundan böyle kullanıcılar Wi-Fi üzerinden, ücretsiz olarak (veri ücretlendirmesi hariç) arkadaşlarıyla sesli olarak görüşebilecekler.
Messenger’dan ayrı olarak Facebook, yakın zamanda satın aldığı WhatsApp’e de sesli görüşme özelliğini ilerleyen zamanlarda yayınlayacağı güncelleme ile kazandıracak.
Facebook Messenger’ın App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:Messenger - Facebook, Inc.
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Kullanımdan ziyade birde güvenlik durumu var. Arama yaparak tam olarak neyden para kazanıcaklar ayı bi konu. Babasının hayrına yapmıyordur heralde. Zaten uygulama içinde reklamda bulunmuyor (banner şeklinde)
dahası yeni arkadaş edineyim derken hesabın kapanan bir uygulama !
hesabımı kapatıyorsun bare tüm verilerimi mail olarak geri yollasana
onca paylaşılmış içeriği hesapla birlikte sildi ! deli oldum yani ! :(
Verilerimi indir var ayarlarda