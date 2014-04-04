Artık herkes Facebook Messenger'dan sesli görüşebilecek

Facebook Messenger kullanıcıysanız, artık arkadaşlarınızla sadece yazışmayacak, isterseniz sesli görüşebileceksiniz.

Facebook’un sevilen uygulamalarından olan Messenger uygulamasında uzun süredir sadece ABD, Kanada ve İngiltere'deki kullanıcılar tarafından kullanılan sesli iletişim özelliği, artık tüm kullanıcıların kullanımına açıldı. Bundan böyle kullanıcılar Wi-Fi üzerinden, ücretsiz olarak (veri ücretlendirmesi hariç) arkadaşlarıyla sesli olarak görüşebilecekler.

Messenger’dan ayrı olarak Facebook, yakın zamanda satın aldığı WhatsApp’e de sesli görüşme özelliğini ilerleyen zamanlarda yayınlayacağı güncelleme ile kazandıracak.

Facebook Messenger’ın App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: