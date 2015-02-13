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Artık ülkemizde mahkeme kararı gerekmeden içeriklere erişim engellenebilecek

4 yıl
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95
Diğer
Oğuz Avcı
Editör
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Artık ülkemizde mahkeme kararı gerekmeden içeriklere erişim engellenebilecek
Ülkemizde dün akşam kabul edilen yeni torba yasa ile artık başbakanlık ve bakanlıklar internete erişim yasağı talebi verebilecek. Başbakanlık ve bakanlıklar'ın vereceği bu yasak talebi 4 saat içerisinde uygulanacak ve 24 saat içerisinde mahkeme kararı verilecek.

Mecliste kabul edilen torba yasaya göre kişilerin can ve mal güvenliği koruması,milli güvenlik,kamu düzeni, yaşam hakkı gibi gecikmesinde sakınca görülen konularda başbakanlık ve bakanlıklar Telekominikasyon İletişim Başkanlığı(TİB)'na herhangi bir talep gönderirse TİB bu içerikleri veya siteyi mahkeme kararı olmadan engelleyebilecek. 4 Saat içerisinde uygulanması gereken karar daha sonra 24 saat içerisinde mahkemede görüşülecek.
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Redunay 4 yıl
Hedef 2023 iran
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^^Evo^^ 4 yıl
Adamlar her şeye hükmediyorlar ya. Sonumuz nasıl olacak merak ediyorum.

Değneksiz köy buldular at sürüyorlar istedikleri gibi. Yazık ... Aynen devam ...
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wwide1543 4 yıl
Gayet güzel karar. Genelde internet üzerinde bir karar alındığında sansür geliyor diye anırıyor birileri ama diğer taraftan küfürleri, iftiraları, yalan yanlış haberleri, açık içerikleri hesaba katmıyorlar... tabi çoğu klavye delikanlısıya. Çamur at izi kalır nede olsa...
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Arka Destroyer 4 yıl
Fena kavga çıkmış yalnız
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hsntrk 4 yıl
Tek amaç kendi yaptıklarını saklamak...
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umut_baris 4 yıl hsntrk
hsntrk

Tek amaç kendi yaptıklarını saklamak...

+1

Yardakçıları da burada mesela parola_18

Bilal'in kasasının parolası mı acaba?


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alito 4 yıl
Şu @Parola_18 isimli şahsı ciddiye almayın bence. Gelmiş burada provokasyon yapıp milleti birbirine düşürüyor. Zaten buradaki birçok mesaj silinecek, boşuna şununla muhatap olup zaman harcamayın derim.
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Srcn81 4 yıl
İlerde internet diye birşey de kalmayacak, kökünü kazıyacaklar..
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doctor_bey 4 yıl
Yasanın amacı belli zaten, konuşmaya gerek yok bence
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bestofMd 4 yıl
Umarım en iyisi olur
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7Mhz 4 yıl
Sistem, merak eden, düşünen, sorgulayan ve soran bireyleri sevmez. Bu sistem ister inanç ister para merkezli olsun bu durum hep aynıdır. Bugün Mehmet gelir engel koymaya çalışır yarın Ahmet gelir aynı şeyi yapar. Ahmet ile Mehmet farklı dinlere bile inanıyor olabilir. Birinin suratından şeytanlık akıyordur öbürünün yüzüne nur inmiş gibidir ama sonuç yine aynıdır. Çok büyük bir çoğunluğumuz bu Ahmet Mehmet'in bizi sorgulamaktan uzaklaştırmak için önümüze sunduklarına kapılmışızdır. Alacağımız evin arabanın derdine düşeriz, akşam izeleyeceğimiz dizinin derdine düşeriz, işyerinde, sporda, trafikte, okulda kim kimden üstün onun derdine düşeriz, renkler, diller, milletler, inançlar, ırkların derdine düşeriz, telefonumuzun, donanımımızın derdine düşeriz, sınavların ve başkalarının öğrenmemiz için planladığı derslerin derdine düşeriz, aklımızı kullanamayız gidip bir liderin derdine düşeriz... ve hayat böyle devam eder. Bildiğimiz tarihte otoriteler her zaman özgürlüklere karşı olmuştur ama o bildiğimiz tarih yaratılış sürecinde bir göz kırpma süresi kadar uzun bile değildir. Özgürlük evrimin getirdiği bir olgudur ve bunun önünde de insan yapısı hiçbir sistem duramaz.

CevTrab ve Parola_18,ikinizede özel mesaj ile buluşma talebimi ilettim. Forumda birinin yüzüne söyleyemeyeceğim bir şeyi yazdığım şimdiye kadar hiç olmadı. Uygun olursanız size de düşüncelerimi söylerim.
CevTrab, tahmin ettiğim gibi cevaplamışsın.
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musa_unsal2005 4 yıl
Biri yazmış %50 çıkarcı diye biri de %50 kültürsüz gerizekalı diye. İstikrar ve huzurdan başka birşey istemeyen cebine beş kuruş para girmeyen adamlarda oy veriyor. Cahillik diyorsanız 14 sene gerisine gidin orda kendi cahilliğinizi görün. Çocuklar ve yaşı gençler hiç konuşmasın eskiyi görmedi onlar. Çıkarıcılar vardır elbet heryerde var hatta sizin ideolojinizdeki insanlarda para için akp nin bi taraflarını yalıyor. biride yazmış amerika da özgürlük var. Terör yasalarını araştır neler yapıyolar. Nasıl kurşun yağdırıyor polisler. polis kontrolünde elini düreksiyondan çekersen kurşun yağdırıyorlar. Amerika öyle gelişmiş bir teknolojiye sahip ki istedikleri adamlar konuşabilir istedikleri adamlar fikrini beyan edebilir. person of interest dizisini izlemenizi tavsiye ederim. Orda anlattıkları kısımlar var sadece geri kalanını da sizin hayal gücünüze bırakmışlar. Garipler onlarda özgürüz sanıyorlar. Türkiye bu konuda daha bebek böyle kanunlar çıkarınca hemen düşünceleri açığa çıkıyor. Tüm dünya böyle işliyor beyler sadece bazıları bizimkileri gibi acemi görünüyorlar. Bu ülkede pişecek herkesi takip edecek ve biz de özgür olduğumuzu zannedeceğiz. Yönetim budur sadece burda değil tüm dünyada.
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Concerve 4 yıl musa_unsal2005
musa_unsal2005

Biri yazmış %50 çıkarcı diye biri de %50 kültürsüz gerizekalı diye. İstikrar ve huzurdan başka birşey istemeyen cebine beş kuruş para girmeyen adamlarda oy veriyor. Cahillik diyorsanız 14 sene gerisine gidin orda kendi cahilliğinizi görün. Çocuklar ve yaşı gençler hiç konuşmasın eskiyi görmedi onlar. Çıkarıcılar vardır elbet heryerde var hatta sizin ideolojinizdeki insanlarda para için akp nin bi taraflarını yalıyor. biride yazmış amerika da özgürlük var. Terör yasalarını araştır neler yapıyolar. Nasıl kurşun yağdırıyor polisler. polis kontrolünde elini düreksiyondan çekersen kurşun yağdırıyorlar. Amerika öyle gelişmiş bir teknolojiye sahip ki istedikleri adamlar konuşabilir istedikleri adamlar fikrini beyan edebilir. person of interest dizisini izlemenizi tavsiye ederim. Orda anlattıkları kısımlar var sadece geri kalanını da sizin hayal gücünüze bırakmışlar. Garipler onlarda özgürüz sanıyorlar. Türkiye bu konuda daha bebek böyle kanunlar çıkarınca hemen düşünceleri açığa çıkıyor. Tüm dünya böyle işliyor beyler sadece bazıları bizimkileri gibi acemi görünüyorlar. Bu ülkede pişecek herkesi takip edecek ve biz de özgür olduğumuzu zannedeceğiz. Yönetim budur sadece burda değil tüm dünyada.

"biride yazmış amerika da özgürlük var. Terör yasalarını araştır neler yapıyolar. Nasıl kurşun yağdırıyor polisler. polis kontrolünde elini düreksiyondan çekersen kurşun yağdırıyorlar"
ne yapsınlar bizdede sokaklarda teroristler cirit atıyor sokaklarda ankarada arabalara molotof attılar geçen ay , iyide yapıyorlar devlet otoritesi böyle birşey , sizler gibi insanlara modern düzgün ülkeler layık değil bu kafa ile en fazla bir afrika ülkesinde yaşabilirsin kendi çöplüğünüzde boğulacaksınız zaten
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alito 4 yıl
Bence TİB kendine erişimi kapatsın, daha güzel olur.
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