Artık ülkemizde mahkeme kararı gerekmeden içeriklere erişim engellenebilecek

Ülkemizde dün akşam kabul edilen yeni torba yasa ile artık başbakanlık ve bakanlıklar internete erişim yasağı talebi verebilecek. Başbakanlık ve bakanlıklar'ın vereceği bu yasak talebi 4 saat içerisinde uygulanacak ve 24 saat içerisinde mahkeme kararı verilecek.
Mecliste kabul edilen torba yasaya göre kişilerin can ve mal güvenliği koruması,milli güvenlik,kamu düzeni, yaşam hakkı gibi gecikmesinde sakınca görülen konularda başbakanlık ve bakanlıklar Telekominikasyon İletişim Başkanlığı(TİB)'na herhangi bir talep gönderirse TİB bu içerikleri veya siteyi mahkeme kararı olmadan engelleyebilecek. 4 Saat içerisinde uygulanması gereken karar daha sonra 24 saat içerisinde mahkemede görüşülecek.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Değneksiz köy buldular at sürüyorlar istedikleri gibi. Yazık ... Aynen devam ...
+1
Yardakçıları da burada mesela parola_18
Bilal'in kasasının parolası mı acaba?
CevTrab ve Parola_18,ikinizede özel mesaj ile buluşma talebimi ilettim. Forumda birinin yüzüne söyleyemeyeceğim bir şeyi yazdığım şimdiye kadar hiç olmadı. Uygun olursanız size de düşüncelerimi söylerim.
CevTrab, tahmin ettiğim gibi cevaplamışsın.
"biride yazmış amerika da özgürlük var. Terör yasalarını araştır neler yapıyolar. Nasıl kurşun yağdırıyor polisler. polis kontrolünde elini düreksiyondan çekersen kurşun yağdırıyorlar"
ne yapsınlar bizdede sokaklarda teroristler cirit atıyor sokaklarda ankarada arabalara molotof attılar geçen ay , iyide yapıyorlar devlet otoritesi böyle birşey , sizler gibi insanlara modern düzgün ülkeler layık değil bu kafa ile en fazla bir afrika ülkesinde yaşabilirsin kendi çöplüğünüzde boğulacaksınız zaten