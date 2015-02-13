Artık ülkemizde mahkeme kararı gerekmeden içeriklere erişim engellenebilecek

Ülkemizde dün akşam kabul edilen yeni torba yasa ile artık başbakanlık ve bakanlıklar internete erişim yasağı talebi verebilecek. Başbakanlık ve bakanlıklar'ın vereceği bu yasak talebi 4 saat içerisinde uygulanacak ve 24 saat içerisinde mahkeme kararı verilecek.

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Mecliste kabul edilen torba yasaya göre kişilerin can ve mal güvenliği koruması,milli güvenlik,kamu düzeni, yaşam hakkı gibi gecikmesinde sakınca görülen konularda başbakanlık ve bakanlıklar Telekominikasyon İletişim Başkanlığı(TİB)'na herhangi bir talep gönderirse TİB bu içerikleri veya siteyi mahkeme kararı olmadan engelleyebilecek. 4 Saat içerisinde uygulanması gereken karar daha sonra 24 saat içerisinde mahkemede görüşülecek.