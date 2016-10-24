Asgardia'nın web sitesi güncellendi: Başvurulara Türkiye damgası

12 Ekim gününde Paris'te düzenlenen bir etkinlik çerçevesinde dünyaya tanıtılan tarihin ilk uzay ülkesi Asgardia'nın internet sitesi güncellendi. Gelen eleştiriler üzerine web sitesinde düzenlemeye giden Asgardia projesi yetkilileri, artık hem projenin şuanki durumu ve hem de geleceğiyle ilgili birçok bilgiye yer veriyorlar.
Ayrıca Bkz. "İşte tarihin ilk uzay ülkesi "Asgardia": Vatandaşlık başvuraları başladı"
Şu ana kadar yaklaşık 480 bin vatandaşlık başvurusu alan Asgardia'ya Türk insanı da epey ilgi göstermiş gibi görünüyor. Öyle ki en çok başvuru yapan ülkeler arasında üçüncü sırada bulunan Türkiye'den şu ana kadar toplam 40 bin vatandaşlık başvurusu yapılmış. Sıralamanın en üstündeyse 122 bin başvuruyla dünyanın en kalabalık ülkesi Çin bulunuyor.
Ayrıca Bkz. "İşte tarihin ilk uzay ülkesi "Asgardia": Vatandaşlık başvuraları başladı"
Türkler Asgardlı olmak istiyor“Yeryüzü’ndeki diğer ülkelerin kısıtlamalarından tamamiyle bağımsız, özgür bir ortam” teklifi sunan Asgardia, vatandaşlık başvurularının açılmasıyla beraber dünyanın her tarafından çok yoğun bir ilgiyle karşılaştı.
Şu ana kadar yaklaşık 480 bin vatandaşlık başvurusu alan Asgardia'ya Türk insanı da epey ilgi göstermiş gibi görünüyor. Öyle ki en çok başvuru yapan ülkeler arasında üçüncü sırada bulunan Türkiye'den şu ana kadar toplam 40 bin vatandaşlık başvurusu yapılmış. Sıralamanın en üstündeyse 122 bin başvuruyla dünyanın en kalabalık ülkesi Çin bulunuyor.
Asgardia'yı 12 bakandan oluşan bir konsey yönetecekUzay ülkesi Asgardia'nın yenilenmiş internet sitesinde devlet yapısına dair bazı bilgiler de paylaşıldı. Proje kurucusu Dr. Igor Ashurbeyli tarafından açıklanan bilgilere göre Asgardia'yı 12 bakandan oluşan bir meclis yönetecek. Bu bakanlıklar arasında şunlar bulunuyor: Bilim Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Uzay Bakanlığı, Gençlik ve Eğitim Bakanlığı, Emniyet ve Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Entegrasyon Bakanlığı, Bilgi ve İletişim bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Adalet bakanlığı.
İnternet sitesi üzerinden yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere de yer verilmiş:"12 Ekim'deki etkinliğin ardından yalnızca 1 hafta içerisinde 450.000 vatandaşlık başvurusu aldık. Yeterince insanın vatandaş olmak için istekli olduğunu göstermesi halinde Dr. Ashurbeyli Birleşmiş Milletler'e tarihin ilk uzay ülkesini kurmak için başvuruda bulunacak."
Asgardia'nın bayrağını siz belirleyinGerçek bir ülke olma yolunda ilk adımlarını atmaya başlayan Asgardia, ulusal bayrağını belirlemek için de bir yarışma düzenlemeye başladı. Sizler de, Asgardia'nın değer ve isteklerini temsil eden yaratıcı tasarımlarınızı buradan yükleyebilir ve yarışmaya katılabilirsiniz. Bayrak tasarımlarının yüklenmesi için son tarih 20 Ocak 2017.
https://asgardia.space Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çin kanunlarına göre Çin, vatandaşlarının ikinci bir vatandaşlığı almasını kabul etmiyor. Bu site, Çinlilerin bilgilerini Çin devleti ile paylaşırsa Çin bu listedekilerin gözünün yaşına bakmaz vatandaşlıktan çıkartır, gidin uzayda yaşayın da der mi der.
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