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Asgardia'nın web sitesi güncellendi: Başvurulara Türkiye damgası

Tarihin ilk uzay ülkesi Asgardia, dünyanın her tarafından büyük ilgi gördü. Şu ana kadar 480.000'inin üzerinde vatandaşlık başvurusu alan Asgardia'ya Türkiye'den de ilgi büyüktü.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
19,7b
1
53
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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12 Ekim gününde Paris'te düzenlenen bir etkinlik çerçevesinde dünyaya tanıtılan tarihin ilk uzay ülkesi Asgardia'nın internet sitesi güncellendi. Gelen eleştiriler üzerine web sitesinde düzenlemeye giden Asgardia projesi yetkilileri, artık hem projenin şuanki durumu ve hem de geleceğiyle ilgili birçok bilgiye yer veriyorlar.

Ayrıca Bkz. "İşte tarihin ilk uzay ülkesi "Asgardia": Vatandaşlık başvuraları başladı"

Türkler Asgardlı olmak istiyor

“Yeryüzü’ndeki diğer ülkelerin kısıtlamalarından tamamiyle bağımsız, özgür bir ortam” teklifi sunan Asgardia, vatandaşlık başvurularının açılmasıyla beraber dünyanın her tarafından çok yoğun bir ilgiyle karşılaştı.

Şu ana kadar yaklaşık 480 bin vatandaşlık başvurusu alan Asgardia'ya Türk insanı da epey ilgi göstermiş gibi görünüyor. Öyle ki en çok başvuru yapan ülkeler arasında üçüncü sırada bulunan Türkiye'den şu ana kadar toplam 40 bin vatandaşlık başvurusu yapılmış. Sıralamanın en üstündeyse 122 bin başvuruyla dünyanın en kalabalık ülkesi Çin bulunuyor.

Asgardia'yı 12 bakandan oluşan bir konsey yönetecek

Uzay ülkesi Asgardia'nın yenilenmiş internet sitesinde devlet yapısına dair bazı bilgiler de paylaşıldı. Proje kurucusu Dr. Igor Ashurbeyli tarafından açıklanan bilgilere göre Asgardia'yı 12 bakandan oluşan bir meclis yönetecek. Bu bakanlıklar arasında şunlar bulunuyor: Bilim Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Uzay Bakanlığı, Gençlik ve Eğitim Bakanlığı, Emniyet ve Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Entegrasyon Bakanlığı, Bilgi ve İletişim bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Adalet bakanlığı.

İnternet sitesi üzerinden yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere de yer verilmiş:"12 Ekim'deki etkinliğin ardından yalnızca 1 hafta içerisinde 450.000 vatandaşlık başvurusu aldık. Yeterince insanın vatandaş olmak için istekli olduğunu göstermesi halinde Dr. Ashurbeyli Birleşmiş Milletler'e tarihin ilk uzay ülkesini kurmak için başvuruda bulunacak."

Asgardia'nın bayrağını siz belirleyin

Gerçek bir ülke olma yolunda ilk adımlarını atmaya başlayan Asgardia, ulusal bayrağını belirlemek için de bir yarışma düzenlemeye başladı. Sizler de, Asgardia'nın değer ve isteklerini temsil eden yaratıcı tasarımlarınızı buradan yükleyebilir ve yarışmaya katılabilirsiniz. Bayrak tasarımlarının yüklenmesi için son tarih 20 Ocak 2017.
https://asgardia.space Yorum Yaz
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Umutcan 3 yıl en beğenilen
Gayet normal, insanlar kaçıp kurtulmak istiyor bu kaostan.
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tuilde 3 yıl
"Türk insanları" ne la
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zaomss 3 yıl
Var mıdır orda akk ona göre başvuralım
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tahazahit 3 yıl
Arkadaşlar böyle olmaz Çin'i alt etmemiz lazım klavyenize kuvvet anneniz babanız için de başvurun.
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B J K 3 yıl
Başvurdukta ipleyen olmadı daha
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daedlus 3 yıl
Ortadoğulu ülkelerin oranlarının yüksek olması doğal, bu iğtenç bataklıkta kimse durmak istemez
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frostburn 3 yıl
başvurmak için kpss'de kaç puan gerekiyor?
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misafir341905 3 yıl
Bunun maddi boyutu ne olacak başvurular nasıl olacak seçilecek olanlar en iyiler mi olacak ve bunlar o ülkeye ne kadar para verecek bunları da düşünmek lazım
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Guest-96C8A0517 3 yıl
Maliyede işin içine girmiş artık kdv ötv mtv hadi hayırlısı
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TheRECRUIT 3 yıl
Yeni server mı açıyorsunuz Asgardia nedir emenike
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netstat 3 yıl
sigara yasak mı? ve sigara fiyatları ne kadar olacak?
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gorkem0707 3 yıl
Adalet bakani ve emniyet bakani bizden olsun bu konuda mukemmel bir ulkeyiz

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Amore 3 yıl


Çin kanunlarına göre Çin, vatandaşlarının ikinci bir vatandaşlığı almasını kabul etmiyor. Bu site, Çinlilerin bilgilerini Çin devleti ile paylaşırsa Çin bu listedekilerin gözünün yaşına bakmaz vatandaşlıktan çıkartır, gidin uzayda yaşayın da der mi der.
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erdeminofff 3 yıl
Asgardia aslında uzaylıların dünyadan insan toplayarak başka gezegenlerde veya mekanlarda türün devamlılığını sağlamaya yönelik ortaya çıkardığı bir proje olmasın. Ashur tabletlerinde uzay araçların benzer figürlerin olduğu biliniyor. Bizim şu Dr. Igor Ashurbeyli denen kişi aslında bir uzaylı olmasın. Bir gece uyandığımızda kendimizi bir uzay aracında bulmayalım sonra :)
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