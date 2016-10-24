Asgardia'nın web sitesi güncellendi: Başvurulara Türkiye damgası

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"İşte tarihin ilk uzay ülkesi "Asgardia": Vatandaşlık başvuraları başladı"

Türkler Asgardlı olmak istiyor

12 Ekim gününde Paris'te düzenlenen bir etkinlik çerçevesinde dünyaya tanıtılan tarihin ilk uzay ülkesi Asgardia'nın internet sitesi güncellendi. Gelen eleştiriler üzerine web sitesinde düzenlemeye giden Asgardia projesi yetkilileri, artık hem projenin şuanki durumu ve hem de geleceğiyle ilgili birçok bilgiye yer veriyorlar.“Yeryüzü’ndeki diğer ülkelerin kısıtlamalarından tamamiyle bağımsız, özgür bir ortam” teklifi sunan Asgardia, vatandaşlık başvurularının açılmasıyla beraber dünyanın her tarafından çok yoğun bir ilgiyle karşılaştı.alan Asgardia'ya Türk insanı da epey ilgi göstermiş gibi görünüyor. Öyle ki. Sıralamanın en üstündeyse 122 bin başvuruyla dünyanın en kalabalık ülkesi Çin bulunuyor.