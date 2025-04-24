NASA'daki kesintiler sıradaki uzay teleskobunun fırlatılmasına engel olabilir

Tam Boyutta Gör Donald Trump Beyaz Saray'a geri döndüğü günden beri NASA'da hakim olan panik havası, son günlerde daha da belirgin hâle gelmiş durumda. Çünkü Trump hükûmetinin yakında açıklayacağı yeni bütçede NASA'nın bilimsel çalışmalarına ayrılan bütçenin yarıya indirilmesi bekleniyor. Bunun da uzay ajansında ciddi bir krize sebebiyet vereceği düşünülüyor. Nitekim neredeyse tamamlanma aşamasında olan bazı projelerin bile bu kesintiler yüzünden yarıda kalabileceği konuşuluyor.

Donald Trump'ın yapacağı kesintiler yüzünden tehlikede olan bu projelerden biri de "sıradaki James Webb" olarak tanımlanan Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu.

NASA, Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu'nu Rafa Kaldırmak Zorunda Kalabilir

NASA'nın kökenleri Büyük Patlama'ya kadar uzanan kara delikleri inceleyeceği bu uzay teleskobunun evrenimizin doğasını daha iyi anlamamız için son derece kıymetli veriler sunacağı söyleniyordu. Bu yüzden bilim dünyasında bu teleskobun bir an önce fırlatılıp gözlem yapmaya başlaması için heyecanlı bir bekleyiş vardı. Ne var ki şimdi bu bekleyiş yarıda kalabilir. Scientific American'ın haberine göre, eğer konuşulan bu bütçe kesintisi gerçeğe dönüşürse, NASA'nın Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu'nu rafa kaldırmaktan başka şansı kalmayabilir.

NASA’nın Nancy Grace Roman Teleskobu küçük kara delikleri bulacak 11 ay önce eklendi

İşin tuhafı uzay teleskobunun yapım süreci neredeyse tamamlanmış durumda. Ancak uzmanlar bütçede yapılacak bu kesinti yüzünden projenin son aşamasını gerçeğe dönüştürmenin imkânsız hâle gelebileceğini söylüyor. Bir dönem bu projenin başında olan David Spergel, bu teleskobu inşa etmek için verilen o kadar emeğin, harcanın o kadar paranın ardından şimdi bu projenin bütçesini kesmenin akıl almaz bir israf olacağını söylüyor.

Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu'nun risk altında olmasının başlıca sebebi, NASA'nın yarıya indirilecek bütçesini nasıl harcayacağı konusunda tamamen özgür olmaması. Zira Donald Trump yönetiminin Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu gibi belli başlı programlara bütçeyi tamamen kesebileceği konuşuluyor. Bu bağlamda tehlike altında olan bir diğer proje de Mars Sample Return görevi.

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NASA'daki kesintiler sıradaki uzay teleskobunu rafa kaldırtabilir