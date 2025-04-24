NASA'daki kesintiler sıradaki uzay teleskobunun fırlatılmasına engel olabilir

Donald Trump'ın yapacağı kesintiler yüzünden tehlikede olan bu projelerden biri de "sıradaki James Webb" olarak tanımlanan Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu.
NASA, Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu'nu Rafa Kaldırmak Zorunda Kalabilir
NASA'nın kökenleri Büyük Patlama'ya kadar uzanan kara delikleri inceleyeceği bu uzay teleskobunun evrenimizin doğasını daha iyi anlamamız için son derece kıymetli veriler sunacağı söyleniyordu. Bu yüzden bilim dünyasında bu teleskobun bir an önce fırlatılıp gözlem yapmaya başlaması için heyecanlı bir bekleyiş vardı. Ne var ki şimdi bu bekleyiş yarıda kalabilir. Scientific American'ın haberine göre, eğer konuşulan bu bütçe kesintisi gerçeğe dönüşürse, NASA'nın Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu'nu rafa kaldırmaktan başka şansı kalmayabilir.
İşin tuhafı uzay teleskobunun yapım süreci neredeyse tamamlanmış durumda. Ancak uzmanlar bütçede yapılacak bu kesinti yüzünden projenin son aşamasını gerçeğe dönüştürmenin imkânsız hâle gelebileceğini söylüyor. Bir dönem bu projenin başında olan David Spergel, bu teleskobu inşa etmek için verilen o kadar emeğin, harcanın o kadar paranın ardından şimdi bu projenin bütçesini kesmenin akıl almaz bir israf olacağını söylüyor.
Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu'nun risk altında olmasının başlıca sebebi, NASA'nın yarıya indirilecek bütçesini nasıl harcayacağı konusunda tamamen özgür olmaması. Zira Donald Trump yönetiminin Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu gibi belli başlı programlara bütçeyi tamamen kesebileceği konuşuluyor. Bu bağlamda tehlike altında olan bir diğer proje de Mars Sample Return görevi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TOGG varken heee
ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm
Videoyu açamıyorum :)
HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK
ÇÖP