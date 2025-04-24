Amazon’un uydu internet projesi Kuiper, Starlink’in çok gerisinde

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Tam Boyutta Gör Amazon’un Starlink rakibi olarak lanse ettiği uydu internet hizmeti Project Kuiper, ciddi üretim ve takvim sorunları nedeniyle planlanan ilerlemenin gerisinde kaldı. Bloomberg’in yaptığı kapsamlı araştırmaya göre, dev teknoloji şirketi Kuiper için belirlenen takvimi yakalamakta zorlanıyor ve bu durum projenin geleceği açısından kritik soruları gündeme getiriyor.

Uydu üretimi beklenenin çok gerisinde

Amazon’un hedefi, Kuiper projesiyle dünya çapında özellikle kırsal ve altyapı yetersizliği bulunan bölgelere yüksek hızda internet erişimi sunmak. Ancak, bu hedefe ulaşmak için uzaya 3.000’den fazla uydu gönderilmesi gerekiyor. Şu an itibarıyla ise şirket sadece birkaç düzine uydu üretmiş durumda.

Karşılaştırmak gerekirse, SpaceX’in Starlink projesi halihazırda yörüngede 7.000’in üzerinde uyduya sahip. Bu devasa fark, Amazon’un ne kadar geride kaldığını net biçimde ortaya koyuyor. Üstelik Kuiper uydularının ilk üretim süreci de geçen yılın sonlarına kadar başlayamadı, bu da üretim hattının hızla ölçeklenmesini engelledi.

Fırlatma hedefleri zorluyor

Tam Boyutta Gör Amazon, bu yılın başlarında Kuiper için beta testlerine başlamış olsa da, kapsamlı kullanıcı testlerinden halen uzak. Nisan ayında planlanan ilk büyük fırlatma görevi olan 27 uyduluk fırlatma operasyonu da 8 Nisan’dan 28 Nisan’a ertelendi. Bu görev, Boeing ve Lockheed Martin ortak girişimi olan United Launch Alliance (ULA) tarafından gerçekleştirilecek.

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Bu arada firmanın bir hükümet sözleşmesi imzaladığı, bu anlaşmaya göre gelecek yaza kadar 1.600 uyduyu yörüngeye taşıma yükümlülüğü olduğunu da söyleyelim. Ancak mevcut üretim hızıyla bu hedefe ulaşmak pek olası görünmüyor. Şirketin bu nedenle FCC’den süre uzatımı talep etmesi bekleniyor.

Amazon, bu yıl boyunca Arianespace, Blue Origin ve SpaceX gibi farklı şirketlerle bir dizi fırlatma gerçekleştirmeyi planlıyor. Ancak hangi aşamada ne kadar uydu fırlatılacağı ve bu görevlerin zamanlaması bu noktada belirsiz.

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Amazon’un uydu internet projesi Kuiper, Starlink’in çok gerisinde