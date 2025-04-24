Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon’un uydu internet projesi Kuiper, Starlink’in çok gerisinde

    Amazon'un Starlink rakibi Project Kuiper, programın oldukça gerisinde kalmış gibi görünüyor. Şirketin, uydu üretimini artırmakta zorlandığı bir ölçek sorunuyla yüzleştiği bildirildi.

    Amazon’un uydu internet projesi Kuiper, Starlink’in çok gerisinde Tam Boyutta Gör
    Amazon’un Starlink rakibi olarak lanse ettiği uydu internet hizmeti Project Kuiper, ciddi üretim ve takvim sorunları nedeniyle planlanan ilerlemenin gerisinde kaldı. Bloomberg’in yaptığı kapsamlı araştırmaya göre, dev teknoloji şirketi Kuiper için belirlenen takvimi yakalamakta zorlanıyor ve bu durum projenin geleceği açısından kritik soruları gündeme getiriyor.

    Uydu üretimi beklenenin çok gerisinde

    Amazon’un hedefi, Kuiper projesiyle dünya çapında özellikle kırsal ve altyapı yetersizliği bulunan bölgelere yüksek hızda internet erişimi sunmak. Ancak, bu hedefe ulaşmak için uzaya 3.000’den fazla uydu gönderilmesi gerekiyor. Şu an itibarıyla ise şirket sadece birkaç düzine uydu üretmiş durumda.

    Karşılaştırmak gerekirse, SpaceX’in Starlink projesi halihazırda yörüngede 7.000’in üzerinde uyduya sahip. Bu devasa fark, Amazon’un ne kadar geride kaldığını net biçimde ortaya koyuyor. Üstelik Kuiper uydularının ilk üretim süreci de geçen yılın sonlarına kadar başlayamadı, bu da üretim hattının hızla ölçeklenmesini engelledi.

    Fırlatma hedefleri zorluyor

    Amazon’un uydu internet projesi Kuiper, Starlink’in çok gerisinde Tam Boyutta Gör
    Amazon, bu yılın başlarında Kuiper için beta testlerine başlamış olsa da, kapsamlı kullanıcı testlerinden halen uzak. Nisan ayında planlanan ilk büyük fırlatma görevi olan 27 uyduluk fırlatma operasyonu da 8 Nisan’dan 28 Nisan’a ertelendi. Bu görev, Boeing ve Lockheed Martin ortak girişimi olan United Launch Alliance (ULA) tarafından gerçekleştirilecek.

    Bu arada firmanın bir hükümet sözleşmesi imzaladığı, bu anlaşmaya göre gelecek yaza kadar 1.600 uyduyu yörüngeye taşıma yükümlülüğü olduğunu da söyleyelim. Ancak mevcut üretim hızıyla bu hedefe ulaşmak pek olası görünmüyor. Şirketin bu nedenle FCC’den süre uzatımı talep etmesi bekleniyor.

    Amazon, bu yıl boyunca Arianespace, Blue Origin ve SpaceX gibi farklı şirketlerle bir dizi fırlatma gerçekleştirmeyi planlıyor. Ancak hangi aşamada ne kadar uydu fırlatılacağı ve bu görevlerin zamanlaması bu noktada belirsiz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en büyük otomobil taşıma gemisi ilk seferine çıkıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kia sportage yakıt tüketimi balkon kapısını dışarıdan kapatma aparatı leblebi protein bir kızla nasıl konu açılır tescil seri no-plaka eşleşmiyor. lütfen kontrol ediniz

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ACER AG15-51P-51XY
    ACER AG15-51P-51XY
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum