Amazon’un uydu internet projesi Kuiper, Starlink’in çok gerisinde

Uydu üretimi beklenenin çok gerisinde
Amazon’un hedefi, Kuiper projesiyle dünya çapında özellikle kırsal ve altyapı yetersizliği bulunan bölgelere yüksek hızda internet erişimi sunmak. Ancak, bu hedefe ulaşmak için uzaya 3.000’den fazla uydu gönderilmesi gerekiyor. Şu an itibarıyla ise şirket sadece birkaç düzine uydu üretmiş durumda.
Karşılaştırmak gerekirse, SpaceX’in Starlink projesi halihazırda yörüngede 7.000’in üzerinde uyduya sahip. Bu devasa fark, Amazon’un ne kadar geride kaldığını net biçimde ortaya koyuyor. Üstelik Kuiper uydularının ilk üretim süreci de geçen yılın sonlarına kadar başlayamadı, bu da üretim hattının hızla ölçeklenmesini engelledi.
Fırlatma hedefleri zorluyor
Bu arada firmanın bir hükümet sözleşmesi imzaladığı, bu anlaşmaya göre gelecek yaza kadar 1.600 uyduyu yörüngeye taşıma yükümlülüğü olduğunu da söyleyelim. Ancak mevcut üretim hızıyla bu hedefe ulaşmak pek olası görünmüyor. Şirketin bu nedenle FCC’den süre uzatımı talep etmesi bekleniyor.
Amazon, bu yıl boyunca Arianespace, Blue Origin ve SpaceX gibi farklı şirketlerle bir dizi fırlatma gerçekleştirmeyi planlıyor. Ancak hangi aşamada ne kadar uydu fırlatılacağı ve bu görevlerin zamanlaması bu noktada belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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