Aspartamla ilgili 2013 yılında yapılan araştırmanın gerçekleri gizlediği iddia ediliyor

Genellikle hazır yiyecek ve içecekler ile diyet olarak etiketlenmiş ürünlerde kullanılan aspartam piyasadaki en popüler tatlandırıcılardan biri olarak kabul ediliyor. 1980’lerin başında ABD’de onaylanmasından bu yana tartışmaların odağında olan bu kimyasalın beyin hasarından kansere kadar uzanan sorunları tetiklediği ise bazı çevrelerce sürekli dillendirilmekte.

NutraSwet olarak da bilinen aspartamla ilgili tartışmalara son vermek adına Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu’nun (European Food Safety Authority-EFSA) 2013 yılında kapalı kapılar ardında yürüttüğü bir çalışma, söz konusu kimyasalın güvenli olduğuna karar vermişti. Ancak yeni yapılan bir araştırma, aspartamın güvenli olduğuna dair alınan kararda aksi görüş bildiren çalışmaların göz ardı edildiğini söylüyor.

Bu kapsamda Sussex Üniversitesince yürütülen ve Archives of Public Health dergisinde yayınlanan raporda; EFSA’nın aspartamla ilgili yürütülen 154 adet araştırmayı incelediği ve kimyasalın zararlı olabileceği sonucuna varan 73 araştırmanın hepsine birden “güvenilmez” raporu verdiği ifade ediliyor. Aynı incelemede EFSA, aspartamın güvenli olduğunu iddia eden 81 araştırmadan sadece 18 tanesine “güvenilmez” raporu vermiş.

Kararda "para", son sözü söylemiş olabilir

Sussex ekibinde görev alan Erik Millstone basına verdiği demeçte, “EFSA”da görevli bilim insanlarının ortaya konan çalışmalarda adil bir davranış sergilemediği aşikâr. Kurul, aspartamın zararlı olabileceği sonucuna varan çalışmalardaki kusurları ortaya çıkarmak için çaba sarf etmiş.” ifadelerini kullanmış. Araştırmacı, kurulun aldığı kararın arkasında ise “paranın gücü” olabileceğine inanıyor.

Sussex ekibi bu arada Avrupa Birliğine de bir çağrı yapmış durumda. Ekip, EFSA daha şeffaf bir inceleme yapana kadar aspartam içeren tüm ürünlerin satışının durdurulmasını istiyor.

Küresel şirketleri ekonomik olarak ciddi sıkıntılara sokacak bu çağrı kapsamında AB’nin kimin tarafında olacağını hep birlikte göreceğiz. Gelişmeler için bizi lütfen takip etmeye devam edin.

https://futurism.com/aspartame-not-proven-safe