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Aspartamla ilgili 2013 yılında yapılan araştırmanın gerçekleri gizlediği iddia ediliyor

Aspartamla ilgili son yapılan çalışma, Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu’nun 2013 yılında yaptığı inceleme sonuçlarının taraflı olabileceğine inanıyor. Son araştırmanın ekibine göre aspartam yasaklanmalı.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Aspartamla ilgili 2013 yılında yapılan araştırmanın gerçekleri gizlediği iddia ediliyor

Genellikle hazır yiyecek ve içecekler ile diyet olarak etiketlenmiş ürünlerde kullanılan aspartam piyasadaki en popüler tatlandırıcılardan biri olarak kabul ediliyor. 1980’lerin başında ABD’de onaylanmasından bu yana tartışmaların odağında olan bu kimyasalın beyin hasarından kansere kadar uzanan sorunları tetiklediği ise bazı çevrelerce sürekli dillendirilmekte.

NutraSwet olarak da bilinen aspartamla ilgili tartışmalara son vermek adına Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu’nun (European Food Safety Authority-EFSA) 2013 yılında kapalı kapılar ardında yürüttüğü bir çalışma, söz konusu kimyasalın güvenli olduğuna karar vermişti. Ancak yeni yapılan bir araştırma, aspartamın güvenli olduğuna dair alınan kararda aksi görüş bildiren çalışmaların göz ardı edildiğini söylüyor.

Bu kapsamda Sussex Üniversitesince yürütülen ve Archives of Public Health dergisinde yayınlanan raporda; EFSA’nın aspartamla ilgili yürütülen 154 adet araştırmayı incelediği ve kimyasalın zararlı olabileceği sonucuna varan 73 araştırmanın hepsine birden “güvenilmez” raporu verdiği ifade ediliyor. Aynı incelemede EFSA, aspartamın güvenli olduğunu iddia eden 81 araştırmadan sadece 18 tanesine “güvenilmez” raporu vermiş.

Kararda "para", son sözü söylemiş olabilir 

Sussex ekibinde görev alan Erik Millstone basına verdiği demeçte, “EFSA”da görevli bilim insanlarının ortaya konan çalışmalarda adil bir davranış sergilemediği aşikâr. Kurul, aspartamın zararlı olabileceği sonucuna varan çalışmalardaki kusurları ortaya çıkarmak için çaba sarf etmiş.” ifadelerini kullanmış. Araştırmacı, kurulun aldığı kararın arkasında ise “paranın gücü” olabileceğine inanıyor.

Sussex ekibi bu arada Avrupa Birliğine de bir çağrı yapmış durumda. Ekip, EFSA daha şeffaf bir inceleme yapana kadar aspartam içeren tüm ürünlerin satışının durdurulmasını istiyor.

Küresel şirketleri ekonomik olarak ciddi sıkıntılara sokacak bu çağrı kapsamında AB’nin kimin tarafında olacağını hep birlikte göreceğiz. Gelişmeler için bizi lütfen takip etmeye devam edin. 


https://futurism.com/aspartame-not-proven-safe Yorum Yaz
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oguzhan diric 6 dk.
Bi zero kolamız vardı onuda icemiyicez artık :(
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Pizza Steve 15 dk.
Vücudunuza Normal bir şeker aldığınızda vücut onu işlemek için insülin salgılıyor. Eğer siz aspartam gibi yapay tatlandırıcı alırsanız beyin şeker alındı sinyalini alıp vücudunuz insülin salgılıyor ama boşa atılmış bir mermi gibi oluyor bu da. Bu tarz gıdalar tüketilince gelen açlık bundan dolayı. Normalde bu tarz ürünler şeker hastaları için. Fakat daha başka zararlarıda olabilir. Coca cola sürekli zero ürününü gözümüze sokup duruyor. Normal ürünlerde şeker yerine nişasta bazlı şeker kullanıyorlar. Nşb şekerden kat be kat daha tatlı bir ürün ve çok daha ucuz. Böyle olduğu halde nişasta bazlı şeker yerine aspartam gibi tatlandırıcıları kullanmak istemeleri herhalde aspartamın nşb'den de daha ucuz olması diye düşünüyorum.
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Holk 33 dk.
Tatlandırıcılar da masum değil. Coca Cola Şekersiz içiyorum ama resmen acıktırıyor. Demek ki kalorisi olmasa bile kan şekeri üzerine etkisi var,şeker gibi metabolize mi ediliyor acaba? Gıda konusunda dikkatli olmalıyız.
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darkaura 19 dk. Holk
sindirim sistemindeki reseptorler tatlandirici ile gercek sekeri ayirt edemiyorlar. bu yuzden vucud sekerli gida tuketildigini sanip insulin salgiliyor. insulin kandaki sekeri dusurusuyor ama sindirim sisteminden bunu karsilayacak yeni seker gelmedigi icin kan sekeri asiri sekilde dusuyor buda insanin gozunu donduren bir acliga neden oluyor. bu yuzden diet icecekler amacinin tam tersine daha cok kilo almaya neden oluyor.
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