Lenfoma tedavisinde yeni umut: Yeni hücre terapisi başarı oranıyla dikkat çekiyor

Lyell Immunopharma'nin kısaca "ronde-cel" adını verdiği bu yeni tedavi yöntemi, hem CD19 hem de CD20 proteinlerini hedefleyecek şekilde tasarlanan daha gelişmiş bir CAR-T terapisi. Üçüncü evre ya da daha ileri aşamadaki 29 hastadan elde edilen güncel sonuçlara göre tedavi, %93 oranında genel yanıt ve %76 oranında tam yanıt sağladı. Daha da önemlisi, tedaviye tam anlamıyla yanıt veren hastaların %72’si bu yanıtı en az altı ay boyunca korumayı başardı. Paylaşılan bu veriler, hem başarı hem de hem de devamlılık açısından oldukça umut verici bir tedavi adayının ortaya çıktığını gösteriyor..
Ronde-cel'in bir diğer dikkat çekici özelliği de önceki tedavilere yanıt vermeyen hastalarda da sonuç elde edebiliyor olması. Daha önce uygulanan tedavilere yanıt vermeyen lenfoma hastaları, ronde-cel deneylerinde %83 genel yanıt ve %61 tam yanıt oranlarına ulaştı.
Güvenlik verileri de tedavinin toplam profilini güçlendiren bir diğer unsur oldu. Şimdiye kadar tedavi edilen 69 hastanın hiçbirinde 3. seviye veya üzeri sitokin salınım sendromu (CRS) görülmedi. Profilaktik deksametazon verilen hastalarda %5’in altında Grade 3+ ICANS raporlandı ve nörolojik yan etkilerin medyan düzelme süresi yalnızca dört gün olarak açıklandı. Araştırma ekibi, hiçbir ölümün tedaviyle ilişkili olmadığına dikkat çekiyor.
Lyell Immunopharma, elde edilen olumlu verilerin ardından iki kritik klinik çalışma daha başlattı. Çift hedefli tasarımın ileri faz sonuçları da benzer güçte gelirse, ronde-cel hem CD19’a dayalı mevcut standartları geliştirebilir hem de direnç gelişiminin yaygın olduğu lenfoma türlerinde tedavi umudu doğurabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
