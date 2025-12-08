Lenfoma tedavisinde yeni umut: Yeni hücre terapisi başarı oranıyla dikkat çekiyor

Tam Boyutta Gör Lenfoma tedavisinde son on yılın en önemli gelişmelerinden biri, hastanın kendi bağışıklık hücrelerinin yeniden programlanarak kansere karşı hedefli bir saldırıya dönüştürüldüğü CAR-T hücre terapisinin klinik kullanıma girmesi oldu. Bu yöntem özellikle büyük B-hücreli lenfoma gibi agresif ve tedaviye dirençli türlerde, klasik tedavilerin etkisiz kaldığı durumlarda kritik bir seçenek sağladı. Ancak mevcut CAR-T tedavileri yalnızca CD19 adlı proteini hedeflediği için, tümörlerin bu proteinden kurtularak tedaviden kaçtığı senaryolar ortaya çıkmaya başladı. Bu nedenle araştırmacılar bir süredir çoklu hedefleme stratejileri üzerinde çalışıyordu. Lyell Immunopharma adlı şirketin bu hafta Amerikan Hematoloji Topluluğu 2025 Toplantısı'nda paylaştığı yeni klinik sonuçlar, bu konuda önemli başarılar elde edildiğini gösteriyor.

Lyell Immunopharma'nin kısaca "ronde-cel" adını verdiği bu yeni tedavi yöntemi, hem CD19 hem de CD20 proteinlerini hedefleyecek şekilde tasarlanan daha gelişmiş bir CAR-T terapisi. Üçüncü evre ya da daha ileri aşamadaki 29 hastadan elde edilen güncel sonuçlara göre tedavi, %93 oranında genel yanıt ve %76 oranında tam yanıt sağladı. Daha da önemlisi, tedaviye tam anlamıyla yanıt veren hastaların %72’si bu yanıtı en az altı ay boyunca korumayı başardı. Paylaşılan bu veriler, hem başarı hem de hem de devamlılık açısından oldukça umut verici bir tedavi adayının ortaya çıktığını gösteriyor..

Ronde-cel'in bir diğer dikkat çekici özelliği de önceki tedavilere yanıt vermeyen hastalarda da sonuç elde edebiliyor olması. Daha önce uygulanan tedavilere yanıt vermeyen lenfoma hastaları, ronde-cel deneylerinde %83 genel yanıt ve %61 tam yanıt oranlarına ulaştı.

Güvenlik verileri de tedavinin toplam profilini güçlendiren bir diğer unsur oldu. Şimdiye kadar tedavi edilen 69 hastanın hiçbirinde 3. seviye veya üzeri sitokin salınım sendromu (CRS) görülmedi. Profilaktik deksametazon verilen hastalarda %5’in altında Grade 3+ ICANS raporlandı ve nörolojik yan etkilerin medyan düzelme süresi yalnızca dört gün olarak açıklandı. Araştırma ekibi, hiçbir ölümün tedaviyle ilişkili olmadığına dikkat çekiyor.

Lyell Immunopharma, elde edilen olumlu verilerin ardından iki kritik klinik çalışma daha başlattı. Çift hedefli tasarımın ileri faz sonuçları da benzer güçte gelirse, ronde-cel hem CD19’a dayalı mevcut standartları geliştirebilir hem de direnç gelişiminin yaygın olduğu lenfoma türlerinde tedavi umudu doğurabilir.

