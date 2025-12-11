Giriş
    BioNTech'in deneysel akciğer kanseri ilacı, en riskli grupta ölüm oranını yarıya indirdi

     BioNTech'in OncoC4 ile birlikte geliştirdiği immünoterapi ilacı Gotistobart, skuamöz tip küçük hücreli olmayan akciğer kanseri (sqNSCLC) hastalarında ölüm riskini yarıya indirdi.

    BioNTech'in deneysel akciğer kanseri ilacı, en riskli grupta ölüm oranını yarıya indirdi
    Geliştirdiği Covid aşısıyla bir dönem adından sıkça söz ettiren Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, şimdi de akciğer kanseri tedavisinde çığır açabilecek yenilikçi bir tedavi ile gündemde. BioNTech'in OncoC4 ile birlikte yürüttüğü çalışmada elde edilen sonuçlar, skuamöz tip küçük hücreli olmayan akciğer kanseri (sqNSCLC) hastalarında ölüm riskini neredeyse yarı yarıya azaltıyor.

    İki şirket, geçtiğimiz günlerde Chicago’da düzenlenen bir onkoloji konferansında, akciğer kanserinin tedavisine yönelik çalışmanın “doz doğrulama” aşamasına ait sonuçları paylaştı. Açıklanan verilere göre deneysel immünoterapi ilacı Gotistobart, daha önce tedavi almış metastatik skuamöz NSCLC (küçük hücreli olmayan akciğer kanseri) hastalarında ölüm riskini standart Docetaxel kemoterapisine kıyasla yüzde 54 oranında azaltmayı başardı. Metastas yaşamış hastalar tedavi seçenekleri hepten azaldığı için, BioNTech'in bu yeni ilacı en çok ihtiyaç duyan gruplardan birine umut olabilir.

    Metastatik skuamöz tip küçük hücreli olmayan akciğer kanseri (sqNSCLC) hastalarında, özellikle önceki tedavilerden sonra hastalık ilerlediyse, medyan sağkalım çoğu zaman 8–10 ay aralığında görülüyor. Yani bu süre içinde hastaların yaklaşık yarısı hayatını kaybetmiş oluyor. Gotistobart verilen hastalarda ise 14.5 aydır devam eden takip sürecinde henüz medyan sağkalım oluşmadı. Gotistobart, yüzde 63.1'lik yıllık sağkalım oranıyla, aynı dönemde yüzde 30.3 sağkalım oranına ulaşan kemoterapinin çok önünde bir performans sergiledi. Çalışmanın baş araştırmacısı Prof. Byoung Chul Cho, ileri evre skuamöz NSCLC’nin genellikle bir yılın altında sağkalım süresiyle seyrettiğini hatırlatarak, “15 aya yakın takipte medyan sağkalımın hâlâ görülmemiş olması son derece cesaret verici” ifadelerini kullandı.

    Gotistobart, pH-duyarlı Bir Monoklonal Antikor Olarak Tasarlandı

    İlaç, tümör mikroçevresine özgü düşük pH koşullarında aktifleşen bir monoklonal antikor olarak tasarlandı; böylece normal dokularda bağışıklık sistemini baskılayan T hücrelerini hedeflemekten kaçınırken, asidik yapısıyla bilinen tümör bölgesinde seçici olarak devreye giriyor. Bu mekanizma, özellikle immün yanıtsızlığı artıran düzenleyici T hücrelerini (Treg) baskılamak ya da ortadan kaldırmak üzerine kurulu. Treg’lerin tümör içinde yoğunlaşması, kanserin bağışıklık sisteminden “saklanmasına” neden olan temel süreçlerden biri olduğundan, Gotistobart’ın bu hücrelere karşı mikroçevre-seçici bir blokaj uygulaması, hem etkinlik hem de güvenlik açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Böylece ilaç, mevcut immünoterapilerin aksine sistemik immün aktivasyonu aşırı derecede artırmadan, tümörün bağışıklık tarafından tanınıp yok edilmesini kolaylaştırıyor.

    Bunu yaparken CTLA-4 geri dönüşümünü koruyarak klasik CTLA-4 inhibitörlerinin (örneğin ipilimumab) yol açtığı bağışıklık kaynaklı ağır yan etkileri de azaltıyor. Tedaviye bağlı ciddi (grade 3 ve üzeri) yan etkiler gotistobart kolunda yüzde 42.2, docetaxel (kemoterapi) kolunda ise yüzde 48.8 olarak raporlandı. BioNTech ve OncoC4, bu mekanizmanın tümörü baskılayan bağışıklık hücrelerini engellerken daha dengeli bir genel tolerans profili sunduğunu belirtiyor.

    Gotistobart şu anda Faz 3 çalışmasının kritik aşamasında değerlendiriliyor. İlacın bu tür akciğer kanserlerinin tedavisinde gerçekten yeni bir standart hâline gelip gelmeyeceğini bu geniş çaplı sonuçlar belirleyecek. ABD'nin bu ilaca Fast Track ve Breakthrough Therapy gibi hızlandırıcı statüler vermiş olması, düzenleyici kurumların ilaca ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor; ancak onay süreci için Faz 3 verilerinin tamamlanması şart. Yine de şimdiye kadar açıklanan bulgular, uzun süredir etkili bir seçeneği olmayan skuamöz NSCLC hastaları için tedavi yaklaşımını kayda değer biçimde değiştirebilecek güçlü bir potansiyele işaret ediyor.

