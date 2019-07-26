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Arma 3’e uzaylı dopingi! Contact isimli genişleme paketi yayınlandı

Arma 3 için yeni bir genişleme paketi yayınlandı. Contact isimli pakette uzaylıların peşine düşeceğiz. Bir genişleme paketi için nispeten yüksek bir fiyatla gelen oyunun detayları haberimizde.
30 dk.
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27
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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Arma 3’e uzaylı dopingi! Contact isimli genişleme paketi yayınlandı
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Yayınlanmasının üzerinden yaklaşık dokuz yıl geçen Çekyalı geliştirici Bohemia Interactive’e ait Arma 3 halen içerik almaya devam ediyor. Gerçekçiliğin ön planda tutulduğu oyun için yeni yayınlanan eklenti paketiyle artık uzaylıların peşine düşeceğiz.

Temas (Contact) adlı ek pakette en çok dikkat çeken unsurlar ise kapsamlı bir tek kişilik senaryoya sahip olması ve 163 kilometre karelik keşfe hazır bir bölge sunulması olarak dikkat çekiyor.

“İlk Temas” adlı tek kişilik senaryo gereği kendinizi Livonia'nın askeri Nadbór bölgesinde görevlendirilen bir asker olarak insanlık tarihinin kaderini değiştirecek bir olayın merkezinde bulacağınız pakette birçok özellik de sizleri bekliyor olacak. Livonia Savunma Kuvveti (LDF) ve Rus Spetsnaz özel kuvvetleri olmak üzere iki yeni fraksiyon, beş adet yeni silah ve iki adet yeni araç bu özelliklerden bazılarını oluşturuyor.

Çok oyunculu mod desteği de bulunan Contact genişleme paketi, 25 Temmuz itibariyle satın alınabilir durumda. Arma 3’ün de bilgisayarınızda yüklü olmasını gerektiren paket pek ucuz olmayan bir fiyatla 54 liraya satın alınabiliyor. Bu meblağ, 2 Ağustos tarihine kadar geçerli olan % 10 indirimli fiyat. Eğer paketi Arma 3 ile birlikte almayı tercih ederseniz fiyat 103 liraya çıkıyor. Tabi satış platformu Steam olunca oyuna her an indirim gelebileceğine de dikkat etmek lazım.

Oyunun tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 

https://wccftech.com/arma-3-contact-expansion-out-now-adding-aliens-to-the-military-shooter/ Yorum Yaz
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