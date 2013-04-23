Astronot Chris Hadfiled, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda nasıl fotoğraf çekildiği hakkında bir video yayınladı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan ve hazırladığı birçok video ile oldukça popüler bir Astronot olan Chris Hadfiled, son hazırladığı video ile uzayda nasıl fotoğraf çekildiği hakkında bilgiler verdi.

Uzayda çektiği harika fotoğrafları Twitter hesabından da paylaşan Astronot Chris

Hadfiled, yeni hazırladığı videoda yaptığı çekimlerde RAW(NEF) formatı ile beraber F/16 diyafram değerini kullandığı, dünyanın oldukça parlak ve uzayın siyah olmasında dolayı kameranın ışık ölçüm konusunda karasız kaldığı için "Manuel" çekim modlarını kullandığını belirtiyor. Fotoğraf çekim zamanları konusunda da bilgi veren Chris Hadfiled, kullandığı ekipmanlar konusunda da kısa açıklamalara yer veriyor.

Astronot Chris Hadfiled'ın resmi Twitter hesabına ve çektiği fotoğraflara buradan ulaşabilir, hazırladığı yeni videoyu ise aşağıdan izleyebilirsiniz.