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Astronot Chris Hadfiled, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda nasıl fotoğraf çekildiği hakkında bir video yayınladı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Astronot Chris Hadfiled, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda nasıl fotoğraf çekildiği hakkında bir video yayınladı
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan ve hazırladığı birçok video ile oldukça popüler bir Astronot olan Chris Hadfiled, son hazırladığı video ile uzayda nasıl fotoğraf çekildiği hakkında bilgiler verdi.
Uzayda çektiği harika fotoğrafları Twitter hesabından da paylaşan Astronot Chris
Hadfiled, yeni hazırladığı videoda yaptığı çekimlerde RAW(NEF) formatı ile beraber F/16 diyafram değerini kullandığı, dünyanın oldukça parlak ve uzayın siyah olmasında dolayı kameranın ışık ölçüm konusunda karasız kaldığı için "Manuel" çekim modlarını kullandığını belirtiyor. Fotoğraf çekim zamanları konusunda da bilgi veren Chris Hadfiled, kullandığı ekipmanlar konusunda da kısa açıklamalara yer veriyor.
Astronot Chris Hadfiled'ın resmi Twitter hesabına ve çektiği fotoğraflara buradan ulaşabilir, hazırladığı yeni videoyu ise aşağıdan izleyebilirsiniz.
 
Astronot Chris Hadfiled, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda nasıl fotoğraf çekildiği hakkında bir video yayınladı

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memoseler 6 yıl
Adamın 1400 videosu var Youtube da.
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RevivaL 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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SecurityMJ 6 yıl
çok iyi ya :) dünyada olsa o makineyi taşımak zulüm olurdu :D
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Bamya Avcisi 6 yıl
2 hafta once denk geldim kanalina.Basaili ve ilinc deneyler yapiyor tum videolarini izleyin derim.
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panelci 6 yıl
Nikon D4 sanırım,ileride uzay fotoğrafçılığı başlarsa videodan öğrenecek cok şey olur:)
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gentleman_ 6 yıl
onun yerinde olmak vardı şimdi, hatta onunla beraber
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V4LKyR 6 yıl
Bakın videonun sonunda alttaki yazıda ne yazıyor:

"Her Majesty the Queen in Right of Canada... " King of the Andals and the First Men, Lord of the Seven Kingdoms and Protector of the Realm gibi bir şey olmuş. :D

İlginç.

Edit: İmla.
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digimon52 6 yıl
uzaya turist kabul ediyolarmiydi ,,basligi okudumda ;D
o zaman hemen bir kamera alip gelyiorum.
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IRyujin 6 yıl
Manzarının dibine vurur o fotolarda.
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rocker_tr 6 yıl
Orada olmak vardı. ^^
Güzel bir paylaşım teşekkürler.
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CanTnçr 6 yıl
Bence işin en güzel yanlarından bir tanesi, o ağır ekipmanın çok daha hafif hissediliyor olması. Keşke gerçekte de öyle olsa
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