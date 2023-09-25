NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’nu yok etme planını açıkladı

Mevcut politikaya göre, NASA ve uluslararası ortaklarının çoğu ISS'yi 2030 yılına kadar işletmeyi planlıyor. Bu tarihten sonra ISS’in temel yapısı astronotları güvenli bir şekilde ağırlamaya devam edemeyecek kadar yorulmuş olacak. Sorun şu ki, 420 tonluk yapı nasıl güvenli bir şekilde bertaraf edilecek?
Uluslararası Uzay İstasyonu, atmosferde yok edilecek
Orijinal fikir ise bundan farklıydı. Başlangıçta ISS’nin yörünge dışına itilmesi için Rus robotik Progress kargo gemilerinin kullanılması düşünülmüştü ancak NASA ve ISS ortakları tarafından bir yıl süren bir çalışma, Progress seçeneğinin istendiği gibi çalışmayacağını gösterdi. Rusya'nın 2028'de istasyondan ayrılmasının planlandığı ve Rusya ile diğer ortaklar arasındaki ilişkilerin kötüleşmesinin önceki planı güvenilir olmaktan çıkardığı da NASA tarafından dile getirilmeyen bir gerçek.
NASA tarafından yapılan son açıklamada istasyonun yörüngesinden çıkarılması için ABD’li özel şirketlerden yardım alınacak. NASA, özel şirketlerinden Uluslararası Uzay İstasyonunu güvenli bir şekilde yörüngeden çıkaracak U.S. Deorbit Vehicle (USDV) uzay aracı için teklif beklediğini duyurdu. Yeni araç ya mevcut bir aracın modifikasyonu ya da tamamen yeni bir tasarım olacak. Şimdilik teklif veren veya vermeyi düşünen firmalar hakkında bir bilgi yok. Aynı zamanda ISS sonrasında yörüngede başka bir istasyon olup olmayacağı da kesin değil. Ancak, 2028 yılında yapılması planlanan Starlab uzay istasyonu gibi özel girişimler planlarını açıklamış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.