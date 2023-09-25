NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’nu yok etme planını açıkladı

Tam Boyutta Gör İlk kısmı 1998 yılında fırlatılan, uygun saatlerde yeryüzünden bakıldığında çıplak gözle görülebilen insanlığın yörüngedeki evi Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) için artık sona geliniyor. NASA, bu on yılın sonunda ISS’yi hizmet dışını ayırmayı düşünüyor. Bu bağlamda ajans, kısa süre önce ISS’yi yok etme planlarını kamuoyuyla paylaştı.

Mevcut politikaya göre, NASA ve uluslararası ortaklarının çoğu ISS'yi 2030 yılına kadar işletmeyi planlıyor. Bu tarihten sonra ISS’in temel yapısı astronotları güvenli bir şekilde ağırlamaya devam edemeyecek kadar yorulmuş olacak. Sorun şu ki, 420 tonluk yapı nasıl güvenli bir şekilde bertaraf edilecek?

Uluslararası Uzay İstasyonu, atmosferde yok edilecek

Tam Boyutta Gör Onu daha yüksek bir yörüngeye itmek, bunu yapmak için gereken muazzam miktarda enerji ve uzay aracının parçalanmasına neden olabilecek stresler göz önüne alındığında olasılıklar dahilinde değil. Bunun yerine NASA, ISS’yi atmosfere kontrollü bir şekilde sokarak havada yanmasını ve kalan enkazın da okyanusa düşmesini planlıyor.

Orijinal fikir ise bundan farklıydı. Başlangıçta ISS’nin yörünge dışına itilmesi için Rus robotik Progress kargo gemilerinin kullanılması düşünülmüştü ancak NASA ve ISS ortakları tarafından bir yıl süren bir çalışma, Progress seçeneğinin istendiği gibi çalışmayacağını gösterdi. Rusya'nın 2028'de istasyondan ayrılmasının planlandığı ve Rusya ile diğer ortaklar arasındaki ilişkilerin kötüleşmesinin önceki planı güvenilir olmaktan çıkardığı da NASA tarafından dile getirilmeyen bir gerçek.

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NASA tarafından yapılan son açıklamada istasyonun yörüngesinden çıkarılması için ABD’li özel şirketlerden yardım alınacak. NASA, özel şirketlerinden Uluslararası Uzay İstasyonunu güvenli bir şekilde yörüngeden çıkaracak U.S. Deorbit Vehicle (USDV) uzay aracı için teklif beklediğini duyurdu. Yeni araç ya mevcut bir aracın modifikasyonu ya da tamamen yeni bir tasarım olacak. Şimdilik teklif veren veya vermeyi düşünen firmalar hakkında bir bilgi yok. Aynı zamanda ISS sonrasında yörüngede başka bir istasyon olup olmayacağı da kesin değil. Ancak, 2028 yılında yapılması planlanan Starlab uzay istasyonu gibi özel girişimler planlarını açıklamış durumda.

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