Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’nu yok etme planını açıkladı

    Uzun yıllar insanlığın uzaydaki evi olarak hizmet veren Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) yakında emekliye ayrılacak. NASA, kısa süre önce ISS’i hizmet dışı bırakma planını açıkladı.
    NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’nu yok etme planını açıkladı Tam Boyutta Gör
    İlk kısmı 1998 yılında fırlatılan, uygun saatlerde yeryüzünden bakıldığında çıplak gözle görülebilen insanlığın yörüngedeki evi Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) için artık sona geliniyor. NASA, bu on yılın sonunda ISS’yi hizmet dışını ayırmayı düşünüyor. Bu bağlamda ajans, kısa süre önce ISS’yi yok etme planlarını kamuoyuyla paylaştı.

    Mevcut politikaya göre, NASA ve uluslararası ortaklarının çoğu ISS'yi 2030 yılına kadar işletmeyi planlıyor. Bu tarihten sonra ISS’in temel yapısı astronotları güvenli bir şekilde ağırlamaya devam edemeyecek kadar yorulmuş olacak. Sorun şu ki, 420 tonluk yapı nasıl güvenli bir şekilde bertaraf edilecek?

    Uluslararası Uzay İstasyonu, atmosferde yok edilecek

    NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’nu yok etme planını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Onu daha yüksek bir yörüngeye itmek, bunu yapmak için gereken muazzam miktarda enerji ve uzay aracının parçalanmasına neden olabilecek stresler göz önüne alındığında olasılıklar dahilinde değil. Bunun yerine NASA, ISS’yi atmosfere kontrollü bir şekilde sokarak havada yanmasını ve kalan enkazın da okyanusa düşmesini planlıyor.

    Orijinal fikir ise bundan farklıydı. Başlangıçta ISS’nin yörünge dışına itilmesi için Rus robotik Progress kargo gemilerinin kullanılması düşünülmüştü ancak NASA ve ISS ortakları tarafından bir yıl süren bir çalışma, Progress seçeneğinin istendiği gibi çalışmayacağını gösterdi. Rusya'nın 2028'de istasyondan ayrılmasının planlandığı ve Rusya ile diğer ortaklar arasındaki ilişkilerin kötüleşmesinin önceki planı güvenilir olmaktan çıkardığı da NASA tarafından dile getirilmeyen bir gerçek.

    NASA tarafından yapılan son açıklamada istasyonun yörüngesinden çıkarılması için ABD’li özel şirketlerden yardım alınacak. NASA, özel şirketlerinden Uluslararası Uzay İstasyonunu güvenli bir şekilde yörüngeden çıkaracak U.S. Deorbit Vehicle (USDV) uzay aracı için teklif beklediğini duyurdu. Yeni araç ya mevcut bir aracın modifikasyonu ya da tamamen yeni bir tasarım olacak. Şimdilik teklif veren veya vermeyi düşünen firmalar hakkında bir bilgi yok. Aynı zamanda ISS sonrasında yörüngede başka bir istasyon olup olmayacağı da kesin değil. Ancak, 2028 yılında yapılması planlanan Starlab uzay istasyonu gibi özel girişimler planlarını açıklamış durumda.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    detecktion 4 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

    Profil resmi
    detecktion 4 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

    Profil resmi
    delikanli53 4 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ilim yayma cemiyeti yurt kuralları yedek subay en çok hangi celp döneminde alınır suzuki swift hybrid yorum hk ne demek hippurin kullananlar yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    infinix Hot 30i
    infinix Hot 30i
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız