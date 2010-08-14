Asus 12-inç boyutunda tablet bilgisayar hazırlıyor

Asus ilk tanıtımını Computex 2010 fuarında yaptığı tablet bilgisayarları için hazırlık çalışmalarına devam ediyor. Firmanın tepe yöneticisi Jerry Shen, ikinci çeyrek finansal sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda, Eee Pad markası altında sunulacak tablet bilgisayarlar için izleyecekleri yol haritasını da detaylandırdı. Bay Shen'in açıklamalarına bakılırsa Asus, en azından ilk etapta 10-inç ve 12.1-inç olmak üzere iki farklı boyutta tablet bilgisayar sunacak ve modeline göre Windows 7 veya Android platformlarını kullanacak.

Asus'un 12.1-inç ekrana sahip olacak Eee Pad EP121 modeli Intel platformunu temel alacak ve çift çekirdekli Core 2 Duo işlemci kullanacak. Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle gelecek tablet bilgisayarın Aralık / Ocak döneminde çıkması beklenirken, fiyatının ise 1000$ civarında olacağı belirtiliyor. 10-inç boyutundaki Eee Pad EP101TC modelinde ise Ginderbread kod adlı Android 3.0 işletim sistemine yer verilecek. ARM platformunu (Nvidia Tegra 2?) kullanması beklenen tabletin, Mart ayında 399$ seviyesinden sunulması bekleniyor.

Yukarıda bahsettiğimiz iki modele ek olarak Asus, Windows Embedded Compact 7 işletim sistemini kullanan yine ARM tabanlı bir başka tablet bilgisayar modelini de Ocak ayı içerisinde 399$-499$ seviyesinden pazara sunabilir.