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Asus, 3Ç2012'de dizüstü ve anakart satışlarında artış bekliyor

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük 5 bilgisayar üreticisinden biri olan Asus, 2012'nin 3.çeyreğinde dizüstü, anakart ve konsolide gelirde artış bekliyor.
Digitimes'ın pazar gözlemcilerine dayandırdığı haberine göre Asus, 3.çeyrek için bilgisayar satışlarında %10 ile %20, anakart satışlarında ise %10'a yakın artış beklerken, konsolide gelirin ise maksimum %20’lik artış ile 3,81 milyar dolara yükseleceğini öngörüyor. Öte yandan 2.çeyrekte 1,2 milyon adet olması planlanan ancak 600,000 adet sevkiyatın gerçekleştiği tablet pazarında ise 3.çeyrekte Google'la birlikte Nexus 7 için yapılan işbirliğinden ötürü daha fazla gelir elde edilmesi bekleniyor.
Gartner'ın son araştırma raporuna göre Asus, 2.çeyrekte küresel bilgisayar pazarında yaklaşık 6,13 milyon bilgisayar satışı gerçekleştirerek; HP, Lenovo, Acer ve Dell'in arkasından 5.sırada yer almıştı.


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