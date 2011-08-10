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Asus EeePad Slider video inceleme

7 yıl
110,9b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Farklı tasarımlı tabletleriyle ürünlerini diğer tabletlerden ayıran Asus'un Honeycomb işletim sistemli yeni tableti EeePad Slider'ı sizler için inceledik. Kızaklı klavye tasarımlı EeePad Slider merak edilen yönleriyle bu videoda.

 

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murat2O98 7 yıl en beğenilen
hep aynı üst geçit o üst geçidi bilen birileri 2 kişi gelip biri bir tarafdan diğeri öbür taraftan kıstırcaklar siz orda inceleme yaparken alıvericekler elinizden o cihazı gidecek güzelim alet
giderken yanınızda güvenlikte götürün
hep aynı üst geçit o üst geçidi bilen birileri 2 kişi gelip biri bir tarafdan diğeri öbür taraftan kıstırcaklar siz orda inceleme yaparken alıvericekler elin...
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar aldım her şeyiyle harika bir ürün ama java yükleyemiyorum lütfen yardım
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DH Misafiri 7 yıl
peki ya pil ömrü?
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yakuza001 7 yıl
Ne zaman çıkacağına dair bir haber var mı acaba?
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DH Misafiri 7 yıl
baya eee bi tablet :)
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ensaronline 7 yıl
EN ÖNEMLİ KONU HAKKINDA BİLGİ YOK
ŞARJ NE DURUMDA?
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SS10 7 yıl ensaronline
ensaronline

EN ÖNEMLİ KONU HAKKINDA BİLGİ YOK

ŞARJ NE DURUMDA?


sadece 6 saat


ama genel olarak şarjı ile ilgili bilgi yok, ben 1 yerde gördüm oda 6 saat dedi
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kuavo15 7 yıl
Allah aşkına lütfen bunu adminler okuyor ise galaxy tab 10.1 i mesut çevik incelesin bişey anlamıyorum bu cihaz incelemelrinden k.bakmasın kaan arlı
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SS10 7 yıl kuavo15
kuavo15

Allah aşkına lütfen bunu adminler okuyor ise galaxy tab 10.1 i mesut çevik incelesin bişey anlamıyorum bu cihaz incelemelrinden k.bakmasın kaan arlı


çokta haksızlık etmeyelim iyi tanıtıyor, ama atladığı bazı yerler var pil süresi gibi
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St. Dupont 7 yıl
Güzel cihaz olmuş,laptopları atalım bunu alalım :)
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sleepnir 7 yıl
Fena değil, gayet işlevsel bir alet olmuş. Tek takıldığım nokta yukarıda da bir arkadaşın belirttiği gibi piano black ve parlak ekran. Onun dışında gayet güzel. Ama önce şu Android 4 bir gelsin, android tabletler çok daha iyi bir konuma geleceklerdir.
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MxFxOx 7 yıl
Parlak piano siyahtan gına geldi artık mat renkleri özledim ve parlak ekranlar da çok kötü,gün ışında parlak ekranlarda yansımalardan başka birşey göremiyorsun. şu yansımalara bir çözüm bulunsa iyi olur.
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Hobar 7 yıl
Bence gayet güzel bir cihaz olmuş. Fiziksel açıdan çok başarılı. Ama performans pek yeterli gelmedi bana. Tablet alacaklar bir sonraki işlemcileri ve android 4 ü beklese daha iyi olur.
Uygulama konusunda da android 3 ün sıkıntıları var hala. ipad aldı başını gidiyor. Android 4 te tablet ve telefon işletim sistemlerinin birleşmesi ile bu sorun da büyük ihtimalle çözülecektir. Günlük ihtiyacı karşılayacak gerekli uygulamalar olsa da uygulamalar hala ipadin en büyük artısı olarak görünüyor.
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omkkio 7 yıl
3G bağlantı seçeneği sunmuyor mu bana mı öyle geldi. Bi de sanırım hiçbir kötü ya da eksik yanı yok incelemede bahsedilmediğine göre.
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clearskies 7 yıl
bu tableti almayı düşünüyordum, inceleme çok güzel olmuş teşekkürler
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Nef'i 7 yıl
Güzel cihazmış gerçekten... İnceleme için teşekkürler...
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