Asus EeePad Slider video inceleme

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
|arkadaşlar aldım her şeyiyle harika bir ürün ama java yükleyemiyorum lütfen yardım
|peki ya pil ömrü?
|Ne zaman çıkacağına dair bir haber var mı acaba?
|baya eee bi tablet :)
|EN ÖNEMLİ KONU HAKKINDA BİLGİ YOK
ŞARJ NE DURUMDA?
ensaronline
sadece 6 saat
ama genel olarak şarjı ile ilgili bilgi yok, ben 1 yerde gördüm oda 6 saat dedi
|Allah aşkına lütfen bunu adminler okuyor ise galaxy tab 10.1 i mesut çevik incelesin bişey anlamıyorum bu cihaz incelemelrinden k.bakmasın kaan arlı
kuavo15
çokta haksızlık etmeyelim iyi tanıtıyor, ama atladığı bazı yerler var pil süresi gibi
|Güzel cihaz olmuş,laptopları atalım bunu alalım :)
|Fena değil, gayet işlevsel bir alet olmuş. Tek takıldığım nokta yukarıda da bir arkadaşın belirttiği gibi piano black ve parlak ekran. Onun dışında gayet güzel. Ama önce şu Android 4 bir gelsin, android tabletler çok daha iyi bir konuma geleceklerdir.
|Parlak piano siyahtan gına geldi artık mat renkleri özledim ve parlak ekranlar da çok kötü,gün ışında parlak ekranlarda yansımalardan başka birşey göremiyorsun. şu yansımalara bir çözüm bulunsa iyi olur.
|Bence gayet güzel bir cihaz olmuş. Fiziksel açıdan çok başarılı. Ama performans pek yeterli gelmedi bana. Tablet alacaklar bir sonraki işlemcileri ve android 4 ü beklese daha iyi olur.
Uygulama konusunda da android 3 ün sıkıntıları var hala. ipad aldı başını gidiyor. Android 4 te tablet ve telefon işletim sistemlerinin birleşmesi ile bu sorun da büyük ihtimalle çözülecektir. Günlük ihtiyacı karşılayacak gerekli uygulamalar olsa da uygulamalar hala ipadin en büyük artısı olarak görünüyor.
|3G bağlantı seçeneği sunmuyor mu bana mı öyle geldi. Bi de sanırım hiçbir kötü ya da eksik yanı yok incelemede bahsedilmediğine göre.
|bu tableti almayı düşünüyordum, inceleme çok güzel olmuş teşekkürler
|Güzel cihazmış gerçekten... İnceleme için teşekkürler...
giderken yanınızda güvenlikte götürün