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Asus Fonepad 7 yenilendi

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus Fonepad 7 yenilendi

Asus'un telefon özellikli tablet cihazlarını barındıran Fonepad serisi yeni bir üyeye daha kavuşuyor. Asus Fonepad 7 (FE171CG) önceki modelin iyileştirilmiş hali olarak dikkat çekiyor. 

7 inçlik IPS ekranında 1024x600 piksel çözünürlük sunan modele 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Intel Atom Z2520 yongaseti gücünü veriyor. Arka kısımda bölgeye göre 5MP veya 8MP çözünürlükte kamera, ön kısımda ise 2MP çözünürlükte kamera yer alırken, 3G ve çift SIM kart desteği mevcut.

Bölgeye göre 1GB veya 2GB RAM ile gelen cihazda yine 8GB veya 16GB artırılabilir kapasite, Android 4.4 işletim sistemi, 4000mAh gücünde batarya, WiFi, Bluetooth 4.0, 7.9mm kalınlık ve 280gr ağırlık şeklinde özellikler yer alıyor. 

Asus Fonepad 7, önceki FE170CG modeline kıyasla 2,8 mm daha ince ve 10 gram daha hafif.  9,24 mm'lik ince çerçeve Fonepad 7'nin tek elde kullanımı da kolaylaştırıyor. Model Mart ayında ülkemizde satışa sunulacak.  

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DH Misafiri 4 yıl
NEDEN YALAN HABER YAPIYORSUNUZ MART AYINDA SATILACAK DİYE NİSAN OLDU + NİSAN AYI DA BİTECEK
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DH Misafiri 4 yıl
BU ÜRÜN NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK ACABA LÜTFEN BİLGİ VERİRMİSİNİZ?
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DH Misafiri 4 yıl
fiyatını öğrene bilirmiyim riça etsem
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DH Misafiri 4 yıl
hani 4G band - LTE 2100/2600
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zaferyurt 4 yıl
Bende Samsung galaxy tabs 8.4 var 8.4 inç telefon zor olmuyor .
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yokbeolumbe 4 yıl
zenfone 6 varken insan niye 1 inç için daha düşük özelliklere para verirki
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doctor_bey 4 yıl
Şu telefon özellikli tabletleri görünce aklıma Kardeş Payı geliyor, şundan alıp sokaklarda Ahmet Kural gibi dolaşmak istiyorum
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goldberg25 4 yıl
bu ne komik haber... 1 veya 2 gb ram 8 veya 16 gb hafıza vb İnsan ne düşünür ki böyle bir haberden. Haber denirse buna
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kesbi 4 yıl
Giriş seviyesi özelliklerde çok kötü olmuş. Çerçevenin içine ekran da koyup lütfetmişler.
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Fenomenon 4 yıl kesbi
kesbi
Giriş seviyesi özelliklerde çok kötü olmuş. Çerçevenin içine ekran da koyup lütfetmişler.

Donanımı bilerek düşük koyuyorlar.
Memopad 7 400 lira. Buna da aynı donanım koysa en az 2 katı fiyatına satmak zorunda.
O yüzden 3g'li tabletlere daha düşük donanım koyup wifi modeline yakın fiyattan satıyorlar.
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