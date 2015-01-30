Asus Fonepad 7 yenilendi





Asus'un telefon özellikli tablet cihazlarını barındıran Fonepad serisi yeni bir üyeye daha kavuşuyor. Asus Fonepad 7 (FE171CG) önceki modelin iyileştirilmiş hali olarak dikkat çekiyor.





7 inçlik IPS ekranında 1024x600 piksel çözünürlük sunan modele 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Intel Atom Z2520 yongaseti gücünü veriyor. Arka kısımda bölgeye göre 5MP veya 8MP çözünürlükte kamera, ön kısımda ise 2MP çözünürlükte kamera yer alırken, 3G ve çift SIM kart desteği mevcut.





Bölgeye göre 1GB veya 2GB RAM ile gelen cihazda yine 8GB veya 16GB artırılabilir kapasite, Android 4.4 işletim sistemi, 4000mAh gücünde batarya, WiFi, Bluetooth 4.0, 7.9mm kalınlık ve 280gr ağırlık şeklinde özellikler yer alıyor.





Asus Fonepad 7, önceki FE170CG modeline kıyasla 2,8 mm daha ince ve 10 gram daha hafif. 9,24 mm'lik ince çerçeve Fonepad 7'nin tek elde kullanımı da kolaylaştırıyor. Model Mart ayında ülkemizde satışa sunulacak.