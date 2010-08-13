Asus, Fusion işlemcili Mini-ITX anakart geliştiriyor

Fusion tabanlı yeni nesil işlemcilerini yıl sona ermeden duyurmayı hazırlanan AMD, ilk olarak Ontario kod adlı işlemci ailesini lanse edecek. Netbook, giriş seviyesi notebook ve SFF formundaki HTPC'ler için planlanan yeni nesil işlemciler için hazırlık içerisindeki üreticilerinden biri de Asus. Gelen bilgilere göre Asus, Ontario işlemcili yeni bir Mini-ITX anakart üzerinde çalışıyor. Athlon II X2 250u ayarında işlemci performansını DirectX 11 destekli entegre grafik ile sunacak 18 Watt TDP'li işlemci ile Asus'un yeni anakartı, özellikle medya bilgisayarları için ideal bir seçenek olabilir.

Asus cephesi yeni anakartla ilgili sessizliğini korurken, gelen bilgiler anakartın yıl sonuna doğru lanse edilebileceğini gösteriyor. Tek bir paket ile hem 3D hem de Flash ve HD video hızlandırma desteği sunacak olan anakart aynı zamanda günlük uygulamalar için gerekli olan işlem gücünü de Ontario işlemcisi ile sunabilecek. Mini-ITX anakart için hazırlıklarını sürdüren Asus, Ontario işlemcilerini Eee PC serisi yeni nesil netbook modellerinde de kullanılabilir.