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Asus, Fusion işlemcili Mini-ITX anakart geliştiriyor

8 yıl
15,6b
1
12
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fusion tabanlı yeni nesil işlemcilerini yıl sona ermeden duyurmayı hazırlanan AMD, ilk olarak Ontario kod adlı işlemci ailesini lanse edecek. Netbook, giriş seviyesi notebook ve SFF formundaki HTPC'ler için planlanan yeni nesil işlemciler için hazırlık içerisindeki üreticilerinden biri de Asus. Gelen bilgilere göre Asus, Ontario işlemcili yeni bir Mini-ITX anakart üzerinde çalışıyor. Athlon II X2 250u ayarında işlemci performansını DirectX 11 destekli entegre grafik ile sunacak 18 Watt TDP'li işlemci ile Asus'un yeni anakartı, özellikle medya bilgisayarları için ideal bir seçenek olabilir.

Asus cephesi yeni anakartla ilgili sessizliğini korurken, gelen bilgiler anakartın yıl sonuna doğru lanse edilebileceğini gösteriyor. Tek bir paket ile hem 3D hem de Flash ve HD video hızlandırma desteği sunacak olan anakart aynı zamanda günlük uygulamalar için gerekli olan işlem gücünü de Ontario işlemcisi ile sunabilecek. Mini-ITX anakart için hazırlıklarını sürdüren Asus, Ontario işlemcilerini Eee PC serisi yeni nesil netbook modellerinde de kullanılabilir.


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join 8 yıl
Anakart çok güzel görünüyor. Zaten intelin netbook dünyasındaki tekelliği çok kötüydü kaç yıl geçti işlemcilerde ancak bir arpa boyu yol katetti. İllahi karşısında dişli bir rakip olması gerekli. Atom dedikleri işlemci nedir öyle celeron bozması
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ogkasa 8 yıl
Bu teknoloji çok ilerleyecek gibi gözüküyor
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OverClocK1ng 8 yıl
Anakart Mini-ITX'e göre çok iyi görünüyor.

Gerek Siyah PCB kullanması gerekse katı kapasitör kullanması Asus'un Fusion'a karşı verdiği önemi göz önüne seriyor.
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Regor 8 yıl
Athlon 250u "ayarında" denmiş. Ben farketmemişim. 250u kullanıyor zannettim.
Dediğiniz doğru o zaman @XiVa.
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Kumandan 8 yıl
3-4-5-6 ethernetli modeller isteriz (:
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El Mukteda 8 yıl

Kumandan

3-4-5-6 ethernetli modeller isteriz (:

6 ethernetle ne yapıcaz hocam?
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XivA 8 yıl
gpu ne kuzey köprüsünde ne de işlici ile aynı zarda. işlemcinin tam içinde hem gpu hem cpu zaten o beklenen Fusion...
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Regor 8 yıl
Grafik birimi Intel'deki gibi işlemciyle tümleşik değil. Ekran kartı kuzey köprüsünde barınıyor olmalı. 18 watt olarak belirtilen TDP değeri sadece işlemciye ait. Dolayısıyla toplam güç tüketimi biraz daha fazla olur. Tahmini 30 watt seviyesinde. Bu da çok iyi bir değer. Intel Atom ve ION ikilisine iyi bir alternatif. İnşallah fiyatı da uygun olur.
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KANUNI61 8 yıl
gercekden mükenmel amd co iyi bir işcıkaracak sanırım
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Batuist 8 yıl
hem çift çekirdekli bir işlemci hemde giriş seviyesi 5x serisi bir grafik birimi barındıracak bir işlemci nasıl olur 18W güç tüketir??
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::Ashes:: 8 yıl
kart gayet güzel netbook ve notebooktada hem pil ömrü hemde performans bakımından çok iddialı geleceğini inanıyorum..
sampiyon bilo soruna gelicek olursak aynı inteldeki gibi cpunun için Gpu olacak..
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