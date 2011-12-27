Asus Lamborghini VX6S için yeni tanıtım videosu yayınlandı

Asus ilk tanıtımını 6 ay önce yaptığı yeni netbook modeli Lamborghini VX6S'yi satışa sunmaya hazırlanıyor. Lamborghini serisinin diğer üyelerinde olduğu gibi İtalyan otomobil üreticisinin tasarım anlayışından izler taşıyan yeni netbook, Intel'in Cedar Trail kod adlı yeni nesil Atom platformu ve sahip olduğu güçlü donanım özellikleriyle öne çıkacak gibi görünüyor.

Asus Lamborghini VX6S, Intel'in 2.13GHz'de görev yapan çift çekirdekli Atom D2700 işlemcisinden güç alıyor. Burada önemli olan detay ise işlemcinin aynı zamanda Hyper-Threading desteği sunuyor olması. 4GB'a kadar DDR3 SO-DIMM bellek desteği sunan netbook, 5400 devir/dakika hızında çalışan 320GB, 500GB ve 750GB kapasiteli sabit disk seçenekleri ile konfigüre edilebilecek. Ekran kartı olarak bir önceki modelde yer alan Nvidia ION yerine AMD'nin Radeon HD 6470 çözümüne yer verilen sistem, 160 paralel işlem birimine sahip olan ve 700MHz'de çalışan grafik birimi ile hem 3D grafik hem de HD videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor.

12.1-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekran ile gelen Asus Lamborghini VX6S, Instant On özelliği sayesinde birkaç saniyede uyanabiliyor. İhtiyaç duyduğu gücü, 6 hücreli ve 58 Watt/saat kapasiteli pil ile sağlayan Asus Lamborghini VX6S'de görüntünün yanında daha iyi ses deneyimi için Bang & Olufsen ICEpower ses sistemine yer veriliyor. Kablosuz iletişim için Bluetooth ve 802.11n WiFi ile gelen Asus VX6S'nin Ocak ayı içerisinde ülkemize de gelmesi beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.





