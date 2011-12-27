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Asus Lamborghini VX6S için yeni tanıtım videosu yayınlandı

7 yıl
15,8b
1
24
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus ilk tanıtımını 6 ay önce yaptığı yeni netbook modeli Lamborghini VX6S'yi satışa sunmaya hazırlanıyor. Lamborghini serisinin diğer üyelerinde olduğu gibi İtalyan otomobil üreticisinin tasarım anlayışından izler taşıyan yeni netbook, Intel'in Cedar Trail kod adlı yeni nesil Atom platformu ve sahip olduğu güçlü donanım özellikleriyle öne çıkacak gibi görünüyor.
Asus Lamborghini VX6S, Intel'in 2.13GHz'de görev yapan çift çekirdekli Atom D2700 işlemcisinden güç alıyor. Burada önemli olan detay ise işlemcinin aynı zamanda Hyper-Threading desteği sunuyor olması. 4GB'a kadar DDR3 SO-DIMM bellek desteği sunan netbook, 5400 devir/dakika hızında çalışan 320GB, 500GB ve 750GB kapasiteli sabit disk seçenekleri ile konfigüre edilebilecek. Ekran kartı olarak bir önceki modelde yer alan Nvidia ION yerine AMD'nin Radeon HD 6470 çözümüne yer verilen sistem, 160 paralel işlem birimine sahip olan ve 700MHz'de çalışan grafik birimi ile hem 3D grafik hem de HD videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor.
12.1-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekran ile gelen Asus Lamborghini VX6S, Instant On özelliği sayesinde birkaç saniyede uyanabiliyor. İhtiyaç duyduğu gücü, 6 hücreli ve 58 Watt/saat kapasiteli pil ile sağlayan Asus Lamborghini VX6S'de görüntünün yanında daha iyi ses deneyimi için Bang & Olufsen ICEpower ses sistemine yer veriliyor. Kablosuz iletişim için Bluetooth ve 802.11n WiFi ile gelen Asus VX6S'nin Ocak ayı içerisinde ülkemize de gelmesi beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor. 



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alcarzer44 6 yıl
O fiyatin yarisi tanitimini yaptigi arabaya gidecek gibi alan arkadaslara hayirli olsun
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DH Misafiri 6 yıl
2012 yılında çıktı ayrıca netbook gibi portatif, notebook gibi performanslı, pes2013 call of duty modern warfare 3, mafia 2, far cry 2, crysis 2 gibi oyunları sorunsuz çalıştırıyor
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DH Misafiri 7 yıl
4 saat evet, az haklısın. bu performansa daha güçlü bir pil belki daha akıllıca olurdu ama kullanıyorum rahat da yetiyor dersen benim gibi memnun kalırsın.
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towin-towin-towin 7 yıl
cvp verecek kimse yok mu?
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towin-towin-towin 7 yıl
netbook için az değil mi hacam 4 saat ya??
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towin-towin-towin 7 yıl
hocam peki bu netbooklarda internet üzerinden indirmiş olduğumuz oyunlar aynanabiliyor mu? mesela netten pesi indirip oynayabilir miyiz? birde pil ömrü hakkında bilgi verebilir misin acaba?
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aslanemre58 7 yıl towin-towin-towin
towin-towin-towin

hocam peki bu netbooklarda internet üzerinden indirmiş olduğumuz oyunlar aynanabiliyor mu? mesela netten pesi indirip oynayabilir miyiz? birde pil ömrü hakkında bilgi verebilir misin acaba?

Tabi ki oynanabilir
4 saate yakın bir pil ömrü var
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towin-towin-towin 7 yıl
arkadaşlar yukardakiyle hepsiburada.com/... aynı ürün mü? birde vermiş olduğum linkte HD olup olmadığı belirtilmemiş kullanan arkadaşlar yazabilir mi acaba HD mi?
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aslanemre58 7 yıl towin-towin-towin
towin-towin-towin

arkadaşlar yukardakiyle hepsiburada.com/... aynı ürün mü? birde vermiş olduğum linkte HD olup olmadığı belirtilmemiş kullanan arkadaşlar yazabilir mi acaba HD mi?

Aynı ürün ve HD ekrana sahip
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DH Misafiri 7 yıl
Herkes ayrı bir kafadan yorum yapmış. Asus dünyanın en güçlü netbookunu yapmış ve ayrıca görsel olarak da süper bir tasarıma sahip. düz mantık ile yorum yapan arkadaşlara sormak lazım,2.13GH işlemci 4GB RAM, 500GB HDD ve 1366 x 768 HD ekran hangi notebookdan aşağı kalır özellikler. Piyasada 599-699TL ye notebook adı altında bomboş ürünler satılıyor, onlara fark atmaz mı bu ürün?
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GaMeLeCtROniCa 7 yıl
Fiyatının 1000liraya aşacağı kesin vx6 1100lira seviyesindeydi en son raflardayken...
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VoLKaN ÇaHaN 7 yıl
Arkadaslar farkinda degil sanirim bu bir notebook degil NETBOOK
O donanim yetersiz diyenler icin ozellikle belirtmek istedim. Fiyati muhtemelen degerinden cok fazla olacaktir ama zaten hitap ettigi kitle icin problem degildir
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aslanemre58 7 yıl
12" ekranda Full HD çözünürlüğü ne yapacaksınız büyüteç mi taşıyacaksınız bir de yanınızda

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Stanislas Xavier 7 yıl
12 inçlik bir pcden full hd çözünürlük ve hd6750 gibi bir gpu istiyorsunuz sizce de pil ömrü ve ısınma açısından problem çıkmaz mıydı bu şekilde ?
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