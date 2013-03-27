Asus MeMO Pad Nisan ayında ülkemizde satışa sunuluyor.





Asus'un Nexus 7 sonrasında 7 inçlik tablet pazarına sunduğu MeMO Pad, Nisan ayında ülkemizde de satışa sunulacak.





Özellik bakımından gündelik ihtiyaçlara yönelik olarak üretilen ve fiyatı da aynı oranda düşük olan MeMO Pad ismi, “My Mobile. My Moment” ifadelerinden türetilmiş.





7 inçlik 1024 x 600 piksel çözünürlüğe sahip LED ekran 10 noktadan dokunmatik destekli iken, 1GHz hızındaki tek çekirdekli işlemci Cortex-A9 tabanlı ve VIA WM8950 markasını taşıyor. Grafik birimi ise Mali-400 olarak yerini almış.





1MP çözünürlükte arka aydınlatmalı ön kamera, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, microSD kart yuvası, WiFi, 3.5mm kulaklık girişi, 11.2mm kalınlık, 358gr ağırlık, 4270mAh gücünde batarya şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün.





Modelin 349TL-399TL arasında konumlandırılacağı açıklandı.