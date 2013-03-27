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Asus MeMO Pad Nisan ayında ülkemizde satışa sunuluyor.

6 yıl
600
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9
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus MeMO Pad Nisan ayında ülkemizde satışa sunuluyor.

Asus'un Nexus 7 sonrasında 7 inçlik tablet pazarına sunduğu MeMO Pad, Nisan ayında ülkemizde de satışa sunulacak. 

Özellik bakımından gündelik ihtiyaçlara yönelik olarak üretilen ve fiyatı da aynı oranda düşük olan MeMO Pad ismi, “My Mobile. My Moment” ifadelerinden türetilmiş.

7 inçlik 1024 x 600 piksel çözünürlüğe sahip LED ekran 10 noktadan dokunmatik destekli iken, 1GHz hızındaki tek çekirdekli işlemci Cortex-A9 tabanlı ve VIA WM8950 markasını taşıyor. Grafik birimi ise Mali-400 olarak yerini almış.

1MP çözünürlükte arka aydınlatmalı ön kamera, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, microSD kart yuvası, WiFi, 3.5mm kulaklık girişi, 11.2mm kalınlık, 358gr ağırlık, 4270mAh gücünde batarya şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün.

Modelin 349TL-399TL arasında konumlandırılacağı açıklandı.

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DH Misafiri 6 yıl
Nexustan farklı ne sunacak ortalığı çöpe çevırdıler
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faya85 6 yıl
nexus fiyatları artar galiba donanım çok ezik
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El_domingo 6 yıl
Tuketici artık daha bilinçli..
asusun da bu urune ne kadar yazılım destegi verecegi tartıslılr.. kaldıkı 7" çin malları 200 tl civarı fiyatları var...nexus 7 500tl civarı satılıyo ..hepsiburada 75tl world +100 tl puan kampanyasında 325tl ye ben aldım mesela..
bu fiyat aralıgında turkiyede belli satıs rakamları yakalaması imkansız...Asus pazarlamacıları bu urunden cok buyuk bi beklenti içinde olması herhelde komik olurdu..
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DertGS 6 yıl
iki modeli var sanırım ve türkiye fiyatı

pcdepo.com/...

pcdepo.com/...
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LightningRaven 6 yıl
One la memo pad


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pekozgur 6 yıl
Asus markalı ucuz tablet. Abuk subuk Çin malı ürünlere yazılım desteği olmadan 500-600tl para istenen ortamda gayet mantıklı bir fiyata web'te gezinme, gazete okuma gibi işlevleri yeterince yerine getirebilecek bir alet olmuş. Android 4.1 ile yeterince hızlı da olur gibi.
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Guest-334F3CF19 6 yıl
İnternete girmek ve kitap okumak için yeterli olur fazla gelir çin malı tabletlerden iyidir ama yazılım desteği olurmu bilmem
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trsr 6 yıl
internet ten başka bi yere girılmez heralde :D
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kajmer_55 6 yıl
Bu devirde tek çekirdekli cpu şaka heralde.
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