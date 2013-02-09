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Asus MemoPad 10, Bulgar kaynaklı bir sitede ortaya çıktı

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus MemoPad 10, Bulgar kaynaklı bir sitede ortaya çıktı
Daha önce Asus Fonepad ve MemoPad 7 gibi modellerin bilgilerinin ortaya çıktığı Bulgar kaynaklı sitelerde bu kez MemoPad 10 modelinin satış öncesi tanıtım modeline rastlandı.

Tablet.bg tarafından internette paylaşılan satış öncesi tanıtım modelinin kırmızı renkli arka kasa ve ön kasa fotoğrafları görülüyor.

Geçen yılın Asus tablet modellerinden pek bir farkı olmayan MemoPad 10 modelinde 10.1 inçlik 1280 x 800 piksellik IPS ekran, 1.2GHz saat hızında çalışan Tegra 3 işlemci, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 5MP çözünürlükte arka kamera, 1.2MP ön kamera, Bluetooth, WiFi, GPS, microSD desteği, 5070mAh batarya şeklinde özellikler olduğu tahmin ediliyor.

Modelin farkı ise 556gr il biraz daha hafif ve 9.9mm ile biraz daha ince olması. Ayrıca kullanım süresi de 7 saat 25 dakika ile öncekilerden biraz daha uzun. 

Ancak fiyat bakımından modelin beklentileri karşıladığı söylenemez. Siteye göre tabletin 16GB kapasiteli versiyonu 460$ seviyesinde satışa sunulacak. TF300T 32 kapasiteli model ise 446$ fiyat etiketine sahip. Sunduğu özellikler bakımından MemoPad 10 modelinin pahalı olacağı göze çarpıyor. Modelin MWC 2013 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. 
Asus MemoPad 10, Bulgar kaynaklı bir sitede ortaya çıktı


http://www.androidauthority.com/asus-memopad-10-smart-review-bulgaria-154530/ Yorum Yaz
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-Sabertooth- 6 yıl
Transformer serisi varken buralara girmesi çok saçma
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kasature 6 yıl
Elimde tf300 var bunun aynısı .d
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Psydia 6 yıl
Tasarim cok guzel ama:
1) cerceveler cok buyuk
2) ekran kalitesinin iyi oldugunu dusunmuyorum (piksel yogunlugundan ziyade renk kalitesi ve kontrast)
3) ram cok dusuk yani ileriki zamanlar icin asus tarafindan desteklenmeyebilir
4) bu donanima bu fiyat biraz fazla...
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eagen 6 yıl
tayland mobile expo da resmi olarak tanıtıldı.
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ardaalisahin 6 yıl
Cok gereksiz bir model olmus hemde tf300lerin fiyati bile daha ucuz bari islemciyi degistirseymis asus
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wolf silver 6 yıl
Bir seferde şu teknolojik ürün bilmem şu Türk sitesinde göründü densin.. Bazen teknolojide bu kadar ileridemiyiz diye düşünüyorum ¿
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