Asus, Nexus 7 için hazırlanan rengarenk kılıfları gösterdi

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Google - Asus işbirliğiyle geliştirilen Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemli ve 4+1 çekirdekli Nvidia Tegra 3 platformlu Nexus 7'nin kılıfları Asus tarafından Twitter aracılığıyla sergilendi.
Siyah, yeşil, pembe, bej, turuncu ve açık mavi olmak üzere altı farklı renk seçeneği bulunan kılıflar Nexus 7'nin hem arka yüzünü hem de ön yüzünü koruyacak şekilde tasarlanmış. Kılıfların fiyatına dair bilgi ise ne yazık ki verilmemiş. Ancak tabletin bütçe dostu fiyatı göz önünde bulundurulduğunda kılıfların da uygun fiyatlı olacağı düşünülüyor.
https://twitter.com/ASUS/status/220789183290159106 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Önceden her oval dikdörtgen ve dokunmatik ekran olan şeylere iphone çakması diyorlardı durun onlardan yeni kurtulduk bunlar gene iyi