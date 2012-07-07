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Asus, Nexus 7 için hazırlanan rengarenk kılıfları gösterdi

6 yıl
6,4b
1
11
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Google - Asus işbirliğiyle geliştirilen Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemli ve 4+1 çekirdekli Nvidia Tegra 3 platformlu Nexus 7'nin kılıfları Asus tarafından Twitter aracılığıyla sergilendi.
Siyah, yeşil, pembe, bej, turuncu ve açık mavi olmak üzere altı farklı renk seçeneği bulunan kılıflar Nexus 7'nin hem arka yüzünü hem de ön yüzünü koruyacak şekilde tasarlanmış. Kılıfların fiyatına dair bilgi ise ne yazık ki verilmemiş. Ancak tabletin bütçe dostu fiyatı göz önünde bulundurulduğunda kılıfların da uygun fiyatlı olacağı düşünülüyor.

https://twitter.com/ASUS/status/220789183290159106 Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
ürünü nerden bulabilirim?
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Guest-73A8A7D1E 6 yıl
heryerde var
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DH Misafiri 6 yıl
Mecusi aldım ama bu kılıfları nereden bulacağım ...:(
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-technology4ever- 6 yıl
Kesinlikle smartcase çakması!
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E_Aydin35 6 yıl
Gayet şık ve güzeller ancak gözüme takıldı kırmızı neden yok ? :)
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ShafakCool 6 yıl
Smartcase ile ne alakası var, göremedim ben? Cihazların önünü kapatmakta mı Apple'ın oldu artık?
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Selfroot 6 yıl ShafakCool
ShafakCool

Smartcase ile ne alakası var, göremedim ben? Cihazların önünü kapatmakta mı Apple'ın oldu artık?

Önceden her oval dikdörtgen ve dokunmatik ekran olan şeylere iphone çakması diyorlardı durun onlardan yeni kurtulduk bunlar gene iyi
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waspsich 6 yıl
Türkiye de o 199$ döner dolaşır 700 liraya bize ulaşır... 20$ a da kılıf olsa oda burda 75 80 olur :) Bari bu ürünler çok fark olmadan girse Türkiye piyasasına...
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iboocum 6 yıl
beğendim.. Ama ekran 7 inc oldugundan sadece arka kapağı korumak yeterli bence
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Recharged 6 yıl
Basit ve sade tasarımlar.
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regaibyigit. 6 yıl
Apple smart case'in clonu gibi bişey olmuş bu :)
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