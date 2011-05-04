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Asus, Nvidia'nın Tegra 3 platformunu temel alan dört çekirdekli tablet planlıyor

8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Amerika'da agresif bir fiyatlandırma ile pazara sunduğu Nvidia Tegra 2'li tablet bilgisayarı Eee Pad Transformer ile büyük ilgi göre Asus, bu alandaki iddiasını yeni modellerle arttırmaya hazırlanıyor. Digitimes'ın endüstriye kaynaklara dayandırarak verdiği yeni bir habere göre Asus, Nvidia'nın dört çekirdekli Tegra 3 platformunu kullanan tablet bilgisayar duyurmı planlıyor. Hatırlanacağı üzere daha önceki haberlerimizde yeni tableti Xoom 2 ile Motorola'nın Tegra 3 platformuna geçiş yapabileceğinden bahsetmiştik. Sektörün saygın yayın organlarından birisi olan Digitimes'ın son haberinden anlaşıldığı kadarı ile 2011 için Tegra 3 tabanlı tablet bilgisayar sunan tek firma Motorola olmayacak gibi görünüyor.

Asus'un yeni tabletinin genel özellikleri hakkıında henüz çok fazla bilgi bulunmuyor. Android 3.0 işletim sisteminin güncellenmiş versiyonuna sahip olması beklenen tablet bilgisayar, yüksek grafik performansı ve iddialı video özellikleri sayesinde sınıfının en çekici modelleri arasında yer almaya şimdiden aday gösterilebilir. Nvidia'nın açıkladığı bilgilere göre ARM'ın Cortex-A9 mimarisini temel alan dört çekirdekli tasarımı temel alan Kal-El kod adlı Tegra 3 platformuna, 12 işlem birimine sahip yeni nesil GeForce grafik birimi eşlik ediyor. Extreme HD çözünürlük desteği sunan ve 3D Stereoscopic uyumlu olan Tegra 3 platformu, Nvidia'nın iddialarına göre Tegra 2'den 5 kat daha hızlı olacak.

Yıl sonuna doğru çıkması beklenen Tegra 3 tabanlı tabletinden önce Asus, önümüzdeki üç ay içerisinde iki yeni tablet duyurmaya hazırlanıyor. 10-inç boyutundaki yeni Eee Pad Slider EP102 modelinde Nvidia'nın Tegra 2 platformuna yer verdiği belirtilen Asus, 7-inç boyutundaki Eee Pad MeMo EP71 ise Qualcomm üretimi işlemci kullanıyor. Yeni tabletlerini Computex 2011 Fuarı'nda tanıtması beklenen Asus'un, 2011 için 2 milyon tablet bilgisayarı satmayı hedeflediği belirtiliyor. Eee Pad Transformer modeliyle ciddi anlamda talep gören Asus için üretim kapasitesiyle ilgili sıkıntılıarı olduğu ve ayda sadece 10,000 civarında Eee Transformer üretebildiği de bir süredir tartışılan iddialar arasında yer alıyor.


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neo01470 8 yıl
tegra yı kullansaydınız böyle demezdiniz bence.. tabletimde şu ana kadar hiç bir oyunda hiç bir uygulamada tek bir takılma dahi olmadı..
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theyapici 8 yıl
tegra,tegra tegra... daha t sini göremeden 3. nün haberi var 2., 3. nün yanında ezik büzük deniyor?
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kımyasal 8 yıl
bence tegranın daha yolu cok daha guclu serılerını yavas yavas surecekler eger sabrınız varsa bekleyınız.tablet uretıcılerıde hala tam olarak yerlerıne oturmadılar dusuncesındeyım taslar tam yerıne otursun tegranın daha ıyı versıyonlarını beklerım dersenız karlı cıkarsınız ayrıca çin lilerın ıphone kopyası gıbı ve kalıtesı gıbı yaptıgı telefonlara benzer tabletler rekabetı kızıstıracaktır dıye dusunuyorum sabır.
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VideOyun 8 yıl
Tegra 2den 5 kat kuvvetli ise tegra ipad2 sistem özellikleri ile aynı performansda olmuş oluyor.Tam bir fiyasko arkadaş bu tegra markası
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roox 8 yıl
tam karar verdim alıcam die transformersı onda da stok yok bu gidişle gene alamıyıcam .
olan o olucak tegra 3 alıcaz bu gidişle
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manyakurt 8 yıl
ben w8 arm çıkana kadar tablet almıyorum dedikçe, tablet haberleri hız kazanıyor. Gideceğim, alacağım bir tane, sonra sıkılacağım 1 ay sonra android'den o olacak :D
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