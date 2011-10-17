Asus, PCI Express 3.0 destekli anakartlarının tam listesini yayınladı

Yeni nesil ekran kartlarıyla birlikte yaygınlaşması beklenen PCI Express 3.0 teknolojisi için anakart üreticileri arasındaki rekabet kızışacak gibi görünüyor.

Intel'in Ivy Bridge işlemci ailesince doğal destek sunulan PCI Express 3.0 için Asus, bu teknolojiyle uyumlu olarak çalışabilen anakartlarının tam listesini yayınladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre güncel ürün gamındaki Z68, P67, H67 ve H61 çipsetli çok sayıda anakart PCI Express 3.0 desteği sunabiliyor.

PCI Express 3.0 teknolojisi 32Gb/saniye ile yerini alacağı PCIe 2.x standardına kıyasla bant genişliğini iki kat arttırarak daha yüksek performans sağlıyor.

Asus'un yayınladığı tam liste şu şekilde;

Z68

Maximus IV GENE-Z/GEN3

P8Z68 DELUXE/GEN3

P8Z68-V PRO/GEN3

P8Z68-V/GEN3

P8Z68-V LE

P8Z68-V LX

P8Z68-M PRO





P67

P8P67

P8P67 (REV 3.1)

P8P67 LE

P8P67-M

P8P67 LX





H67

P8H67-M EVO

P8H67

P8H67-V

P8H67-M

P8H67-M PRO





H61

P8H61 PRO

P8H61-M PRO

P8H61/USB3

P8H61 PLUS

P8H61

P8H61-V

P8H61-M LE/CSM

P8H61-M LE/USB3

P8H61-M LE

P8H61-M

P8H61-M LX PLUS

P8H61-M LX

P8H61-M EVO

P8H61 EV