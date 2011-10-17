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Asus, PCI Express 3.0 destekli anakartlarının tam listesini yayınladı

7 yıl
20,1b
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12
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni nesil ekran kartlarıyla birlikte yaygınlaşması beklenen PCI Express 3.0 teknolojisi için anakart üreticileri arasındaki rekabet kızışacak gibi görünüyor. 
Intel'in Ivy Bridge işlemci ailesince doğal destek sunulan PCI Express 3.0 için Asus, bu teknolojiyle uyumlu olarak çalışabilen anakartlarının tam listesini yayınladı. 
Şirketten yapılan açıklamaya göre güncel ürün gamındaki Z68, P67, H67 ve H61 çipsetli çok sayıda anakart PCI Express 3.0 desteği sunabiliyor.
PCI Express 3.0 teknolojisi 32Gb/saniye ile yerini alacağı PCIe 2.x standardına kıyasla bant genişliğini iki kat arttırarak daha yüksek performans sağlıyor.
Asus'un yayınladığı tam liste şu şekilde; 
Z68 
Maximus IV GENE-Z/GEN3 
P8Z68 DELUXE/GEN3 
P8Z68-V PRO/GEN3 
P8Z68-V/GEN3 
P8Z68-V LE 
P8Z68-V LX 
P8Z68-M PRO 

P67
P8P67
P8P67 (REV 3.1) 
P8P67 LE 
P8P67-M 
P8P67 LX 

H67
P8H67-M EVO 
P8H67 
P8H67-V 
P8H67-M 
P8H67-M PRO 

H61
P8H61 PRO 
P8H61-M PRO 
P8H61/USB3 
P8H61 PLUS 
P8H61 
P8H61-V 
P8H61-M LE/CSM 
P8H61-M LE/USB3 
P8H61-M LE 
P8H61-M 
P8H61-M LX PLUS 
P8H61-M LX 
P8H61-M EVO 
P8H61 EV

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hlttmz 7 yıl
harbi bios güncellemesiyle iş çözülüyormu?
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Abazzers 7 yıl
arkadaşlar modellere kısaca bir bakarsanız, orada yazan modellerin o çipsetlerdeki en az satan modeller olduğunu görürsünüz.örneğin p8p67 sadece sadece x16 + x4 cf destekleyen bir anakart.küçük bir farkla p8p67 pro alınabiliyordu, 8x + 8x sli desteği vardı.o yüzden çok az kişi p8p67 aldı
asus ta bu kartları elden çıkarabilmek için sadece bios la kısıtlı kartlara destek verdi.kısacası bu olayın tek nedeni stok eritme çabası
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DH Misafiri 7 yıl
Malesef oyle degil hocam sonucta bu bir pazarlama stratejsi bu sisteme ekran kartlari 8-9ay sonra gececek ama simdiden reklamlar yapilmaya baslandi bile
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highgen 7 yıl
asrockun iddası doğru sanırım bunların hepsi doğal destek sunmuyor ki kullanıcıları yanıltıcı bir pazarlama stratejisi
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
Bir Bios Update ile bitiyor iş demek
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babaeski39 7 yıl
Acaba hangi üreticiler bios güncellemesi yayınlıycaklar bu biz kullanıcılar için önemli bir unsur oluyor tabi üreticiler içinse kaar azlığı

Asus'tan sonra msi la gigibayte ne yapıcak bunu merak ediyoyorum.

Bu bios güncellemesi yada sürücü güncellemesi mi yayınlarlar ne kadar fayda sağlar orası meçhul galiba ?
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