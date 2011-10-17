Asus, PCI Express 3.0 destekli anakartlarının tam listesini yayınladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yeni nesil ekran kartlarıyla birlikte yaygınlaşması beklenen PCI Express 3.0 teknolojisi için anakart üreticileri arasındaki rekabet kızışacak gibi görünüyor.
Intel'in Ivy Bridge işlemci ailesince doğal destek sunulan PCI Express 3.0 için Asus, bu teknolojiyle uyumlu olarak çalışabilen anakartlarının tam listesini yayınladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre güncel ürün gamındaki Z68, P67, H67 ve H61 çipsetli çok sayıda anakart PCI Express 3.0 desteği sunabiliyor.
PCI Express 3.0 teknolojisi 32Gb/saniye ile yerini alacağı PCIe 2.x standardına kıyasla bant genişliğini iki kat arttırarak daha yüksek performans sağlıyor.
Asus'un yayınladığı tam liste şu şekilde;
Z68
Maximus IV GENE-Z/GEN3
P8Z68 DELUXE/GEN3
P8Z68-V PRO/GEN3
P8Z68-V/GEN3
P8Z68-V LE
P8Z68-V LX
P8Z68-M PRO
P67
P8P67
P8P67 (REV 3.1)
P8P67 LE
P8P67-M
P8P67 LX
H67
P8H67-M EVO
P8H67
P8H67-V
P8H67-M
P8H67-M PRO
H61
P8H61 PRO
P8H61-M PRO
P8H61/USB3
P8H61 PLUS
P8H61
P8H61-V
P8H61-M LE/CSM
P8H61-M LE/USB3
P8H61-M LE
P8H61-M
P8H61-M LX PLUS
P8H61-M LX
P8H61-M EVO
P8H61 EV
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Asus'tan sonra msi la gigibayte ne yapıcak bunu merak ediyoyorum.
Bu bios güncellemesi yada sürücü güncellemesi mi yayınlarlar ne kadar fayda sağlar orası meçhul galiba ?