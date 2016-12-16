Asus ROG 10 yılı geride bıraktı

Oyuncu donanımları dendiğinde akla ilk gelen firma olan ve segmentte de liderliğini sürdüren Asus Republic Of Gamers (ROG) markası, 10 yaşını doldurdu. Asus Türkiye, Dorock XL Kadıköy’de gerçekleşen etkinlikte yeni yıl dönümünü kutladı.

ASUS Sistem İş Birimi Türkiye, Afrika ve İsrail Bölge Direktörü Bora Aras’ın açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte, Asus Open Platform İş Geliştirme Müdürü İlker Bacaksız ROG serisi ürünleri tanıttı. ASUS’un Ar-Ge ve teknolojik yenilik odaklı anlayışından, üstün tasarım ve mühendisliğe olan bağlılıklarından söz eden Bora Aras, dünya çapında oyun toplulukları tarafından takdir edilmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Etkinlikte Pascal Nouma, Kaan Kural gibi ünlü isimlerin yanı sıra, DarkPassage e-Sports takımı da yer aldı. ASUS Türkiye ev sahipliğinde gerçekleşen gecede misafirler ROG markalı ürünleri de deneyimleme fırsatı buldu.

Katılımcılar Benzersiz Bir ROG Deneyimi Yaşadı

Etkinlikte sergilenen ROG serisinin dizüstü ve masaüstü oyun bilgisayarları da katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Republic of Gamers’ın 10. yaşı için düzenlenen gecede katılımcılar, halihazırda satışta olan ROG dizüstü oyun bilgisayarları G752/GL502’nin yanı sıra, 2017’nin ilk çeyreğinde satışa sunulacak G11 ve GT51 masaüstü oyun bilgisayarlarını da yakından inceleme şansını yakaladı.

Ayrıca ASUS’un partnerleri tarafından ROG’un 10. yıldönümü için hazırlanan oyun bilgisayarları da sergilendi. Çeşitli oyuncu ihtiyaçlarına özel ana kart ve grafik kartları, profesyonel oyuncular için özel tasarımları ve parlak renkleriyle ROG oyuncu ana kart serisi ürünleri, Pro Gaming serisi ana kartlar ve en güncel Nvidia GeForce GTX 10 serisi Strix grafik kartlarından oluşan sistemler oyun severlerin beğenisine sunuldu.

Etkinlikte sergilenen pek çok ürün üstün teknolojisi ve tasarımıyla büyük ilgi gördü. İlk gerçek 7.1 surround ses düzeni sağlayan oyuncu kulaklığı ROG Centurion ve Hi-Fi sınıfı kulaklık amfisi, dijital mikrofon ve en üstün ses, iletişim ve ses kontrolü sunan Sonic Studio da beğeni topladı.

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MMO oyunları için tasarlanan 8200 DPI lazer oyuncu faresi ROG Spatha, magnezyum alaşımlı gövdesi, 6 ergonomik başparmak tuşu dahil 12 adet programlanabilir düğmeye sahip olmasıyla öne çıktı.

Cherry MX RGB mekanik düğmelere ve makro fonksiyonlarına sahip ayrılabilir nümerik tuş takımına sahip ROG Claymore oyuncu klavyesi ise kullanıcılara esnek yerleştirme seçenek özelliklerini sergiledi. Aynı gecede sergilenen dünyanın ilk oyun hızlandırıcı içeren modemi RT-AC5300 ve en güncel Intel CPU ve Nvidia GeForce GTX 1060 içeren dünyanın en küçük VR oyun sistemi GR8 II de en beğenilen ürünler arasındaydı.

Gecede kurulan VR demo alanında ‘ROG VR Ready’ ile katılımcılar benzersiz bir oyun deneyimi yaşadı. Ayrıca ASUS ROG oyun ekipmanları temel alınarak tasarlanan ‘Kendin Yap(DIY)’ sistemleri ile desteklenen Oculus Rift ve HTC Vive demolarıyla katılımcılar keyifli anlar yaşadı.