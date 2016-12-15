Slack, görüntülü görüşme özelliğine kavuştu

Kurumların kendi içerisinde iletişim kurabilmesini ve organize bir şekilde hareket etmesini kolay bir şekilde sağlayarak ilgi toplamayı başaran Slack, yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Şimdi sırada görüntülü görüşme özelliği var.

Platform Giderek Gelişiyor

Mac, Windows ve Chrome versiyonlarına sunulan görüntülü görüşme özelliği, birebir olarak veya ücretli aboneliklerde 15 kişiye kadar sohbet etme imkanı sağlıyor. Ayrıca entegre emoji cevapları sayesinde kullanıcılar görüşmeyi bölmeden fikirlerini ifade edebiliyor.

Slack hali hazırda 2.5 milyon günlük aktif kullanıcıya sahip ve bunların 675 bini ücretli abone. Yıllık 64 milyon dolar gelir elde eden Slack, diğer uygulamalarla da entegre çalıştığı için beğeni topluyor. Yani kullanıcılar görüntülü görüşmelerini Hangouts üzerinden yapmayı da tercih edebiliyor.

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"Anlık çeviri özelliği tüm Skype iletişimine geliyor"

Görüntülü görüşme özelliği şimdilik sadece masaüstü uygulamalar ile sınırlı olacak. Mobil kullanıcılar görüntülü sohbetlere sadece sesli olarak katılabilecekler. Bu sınırlamanın ne zaman sona ereceği ile ilgili net bir bilgi bulunmuyor.