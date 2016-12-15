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Slack, görüntülü görüşme özelliğine kavuştu

Bir dönem Microsoft’un da satın alma listesinde yer alan kurumsal iletişim platformu Slack, yeni özelliklerle rakiplerine gözdağı vermeye devam ediyor. Sırada görüntülü görüşme özelliği var.
2 yıl
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5
Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Kurumların kendi içerisinde iletişim kurabilmesini ve organize bir şekilde hareket etmesini kolay bir şekilde sağlayarak ilgi toplamayı başaran Slack, yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Şimdi sırada görüntülü görüşme özelliği var.

Platform Giderek Gelişiyor

Mac, Windows ve Chrome versiyonlarına sunulan görüntülü görüşme özelliği, birebir olarak veya ücretli aboneliklerde 15 kişiye kadar sohbet etme imkanı sağlıyor. Ayrıca entegre emoji cevapları sayesinde kullanıcılar görüşmeyi bölmeden fikirlerini ifade edebiliyor.

Slack hali hazırda 2.5 milyon günlük aktif kullanıcıya sahip ve bunların 675 bini ücretli abone. Yıllık 64 milyon dolar gelir elde eden Slack, diğer uygulamalarla da entegre çalıştığı için beğeni topluyor. Yani kullanıcılar görüntülü görüşmelerini Hangouts üzerinden yapmayı da tercih edebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Anlık çeviri özelliği tüm Skype iletişimine geliyor"

Görüntülü görüşme özelliği şimdilik sadece masaüstü uygulamalar ile sınırlı olacak. Mobil kullanıcılar görüntülü sohbetlere sadece sesli olarak katılabilecekler. Bu sınırlamanın ne zaman sona ereceği ile ilgili net bir bilgi bulunmuyor. 

 

https://www.engadget.com/2016/12/14/slack-video-calling/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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UML 2 yıl
Cübbeli Ahmet'in yeğenlerinden biri galiba :)
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e-Militarist 2 yıl
Windows 10 PC için yayınlandı. microsoft.com/...
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WarSaw 2 yıl
slack'i profesyonel dünyada kullanılan watsapp gibi düşünebilirsiniz. tek hedefi iş dünyasında çalışanlar değil tabiki, büyük organizasyonlar vs de kullanabilir ama iş dünyası benimsemiş durumda Slack'i.
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Batumatu 2 yıl
Bilin bakalım haberi kim yapmış
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Guhong01 2 yıl
Slack neymiş diye girdim, fotoğraftaki adamı görünce merakım kaçtı
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