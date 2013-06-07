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Asus ROG RAIDR SSD: Oyunculara yönelik özel tasarımlı SSD sürücü

5 yıl
4,7b
1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus oyunculara yönelik anakart, ekran kartı ve ses kartlrını konumlandırdığı ROG yani Republic of Gamers ürün gamına RAIDR isimli özel bir SSD  ekliyor. PCIe arayüzünü kullanan ve özel tasarımla gelen bu SSD aynı zamanda 800MB'ın üzerinde okuma ve yazma hızları sunuyor. Detaylar özel videomuzda.
 

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JoeyBane 5 yıl
içim gitti :D
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ardabeyim 5 yıl
fuarın başlaması çok iyi geldi mobil mobil ciğerimiz solduydu IQ
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digimon52 5 yıl
bunu heralde mars 5 de görüsüs :D
Pc denen lanet para tuzagi ya bu ne yeni anakart yeni islemci
birde anakarta uyumlu bu ssd , kaldiki iyi bir ekran karti sizce bana bunlar neya
mal ulur :(
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dr.Frankenstein 5 yıl
Ben ssd kullanmıyorum ama bu 800 falan fazla değil mi kimin ne işine yarıyor ki

(bende isterdim böyle bişey tabii
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MxFxOx 5 yıl
yazma hızlarından ziyade erişim süresi daha önemli ayrıca dayanıklı olmasını beklerim.256 gb 1000tl'den aşa olmaz.Asus oyuncuların her ihtiyacına yönelik ürünler yapan nadir firmalardan umarım zarar etmezler.
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Mr. Angelo 5 yıl
Poseidonun üstüne bu iyi geldi. ASUS'um coşuyor.
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DH Misafiri 5 yıl
Erdi abi ssd yi çom ii tanıttın, bi sorum olcak pci express in hangi slotuna takabiliriz bunu x2 x16 ??
ha bide şu taywanlı kızlar tutsaydı elinde keşke :p
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capoeira_GS 5 yıl
süper görünüyor tasarım çok hoş ama inşallah çok pahalı olmaz
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safaksepboy 5 yıl
Tr fiyatını merakla beklemekteyim
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IhtiyarDelikanli 5 yıl
fiyatıda oyunculara uygundur eminim :D
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