Asus ROG RAIDR SSD: Oyunculara yönelik özel tasarımlı SSD sürücü

Asus oyunculara yönelik anakart, ekran kartı ve ses kartlrını konumlandırdığı ROG yani Republic of Gamers ürün gamına RAIDR isimli özel bir SSD ekliyor. PCIe arayüzünü kullanan ve özel tasarımla gelen bu SSD aynı zamanda 800MB'ın üzerinde okuma ve yazma hızları sunuyor. Detaylar özel videomuzda.

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