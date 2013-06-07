Asus ROG RAIDR SSD: Oyunculara yönelik özel tasarımlı SSD sürücü

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Asus oyunculara yönelik anakart, ekran kartı ve ses kartlrını konumlandırdığı ROG yani Republic of Gamers ürün gamına RAIDR isimli özel bir SSD ekliyor. PCIe arayüzünü kullanan ve özel tasarımla gelen bu SSD aynı zamanda 800MB'ın üzerinde okuma ve yazma hızları sunuyor. Detaylar özel videomuzda.
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Pc denen lanet para tuzagi ya bu ne yeni anakart yeni islemci
birde anakarta uyumlu bu ssd , kaldiki iyi bir ekran karti sizce bana bunlar neya
mal ulur :(
(bende isterdim böyle bişey tabii
ha bide şu taywanlı kızlar tutsaydı elinde keşke :p