Asus, Rampage III Gene modeline ait ilk detayları açıkladı

Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Asus, 1 Haziran'da başlayacak Computex 2010 fuarında, çok sayıda yeni ürün ve donanımı sergilemeye hazırlanıyor. Firma tarafından katılımcıların beğenisine sunulacak yeniliklerden biri de yüksek performans segmenti için hazırlanan Micro ATX formundaki yeni anakart modeli Rampage III Gene olacak. R.O.G yani Republic of Gamers serisi altında hazırlanan anakart, kompakt boyutlarına rağmen üzerinde barındırdığı güçlü özelliklerle dikkat çekmeyi başarıyır. Intel'in X58+ICH10R yonga setini kullanan anakart, LGA1366 formundaki Core i7 900 serisi işlemciler ile kullanılabiliyor.

Bir önceki model olan Rampage II Extreme ile kıyaslandığında USB 3.0 ve SATA-III desteği ile farklılık yaratmayı başaran anakart, sahip olduğu 6 adet DIMM slotu üzerinden 24GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunabiliyor. Çift PCIe x16 slotu ile hem Crossfire X hem de Nvidia SLI desteği sunan anakart, Rampage III Extreme gibi modellerde gördüğümüz hız aşırtma odaklı teknolojilerin önemli bir kısmını beraberinde getirmekte. Profesyoneller için kart üstü güç, reset ve clear cmos butonlarına sahip olan Rampage III Gene, 7.1 kanal ses desteği, Gigabit Ethernet ve FireWire portu gibi özelliklerine ek olarak gelişmiş bir soğutucu ve 8 fazlı güç tasarımı gibi detayları da bünyesinde barındırmakta.

Asus tarafından henüz resmi olarak doğrulanmış olmasa bile Rampage III Gene'nin Haziran ayı içerisinde 250 dolar civarı bir fiyatlandırma ile kullanıma sunulması bekleniyor.