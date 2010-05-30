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Asus, Rampage III Gene modeline ait ilk detayları açıkladı

8 yıl
14,9b
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus, Rampage III Gene modeline ait ilk detayları açıkladı
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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Asus, 1 Haziran'da başlayacak Computex 2010 fuarında, çok sayıda yeni ürün ve donanımı sergilemeye hazırlanıyor. Firma tarafından katılımcıların beğenisine sunulacak yeniliklerden biri de yüksek performans segmenti için hazırlanan Micro ATX formundaki yeni anakart modeli Rampage III Gene olacak. R.O.G yani Republic of Gamers serisi altında hazırlanan anakart, kompakt boyutlarına rağmen üzerinde barındırdığı güçlü özelliklerle dikkat çekmeyi başarıyır. Intel'in X58+ICH10R yonga setini kullanan anakart, LGA1366 formundaki Core i7 900 serisi işlemciler ile kullanılabiliyor.

Bir önceki model olan Rampage II Extreme ile kıyaslandığında USB 3.0 ve SATA-III desteği ile farklılık yaratmayı başaran anakart, sahip olduğu 6 adet DIMM slotu üzerinden 24GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunabiliyor. Çift PCIe x16 slotu ile hem Crossfire X hem de Nvidia SLI desteği sunan anakart, Rampage III Extreme gibi modellerde gördüğümüz hız aşırtma odaklı teknolojilerin önemli bir kısmını beraberinde getirmekte. Profesyoneller için kart üstü güç, reset ve clear cmos butonlarına sahip olan Rampage III Gene, 7.1 kanal ses desteği, Gigabit Ethernet ve FireWire portu gibi özelliklerine ek olarak gelişmiş bir soğutucu ve 8 fazlı güç tasarımı gibi detayları da bünyesinde barındırmakta.

Asus tarafından henüz resmi olarak doğrulanmış olmasa bile Rampage III Gene'nin Haziran ayı içerisinde 250 dolar civarı bir fiyatlandırma ile kullanıma sunulması bekleniyor.

Asus, Rampage III Gene modeline ait ilk detayları açıkladı
Tam Boyutta Gör

Asus, Rampage III Gene modeline ait ilk detayları açıkladı
Tam Boyutta Gör

Asus, Rampage III Gene modeline ait ilk detayları açıkladı
Tam Boyutta Gör

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KANUNI61 8 yıl
YAA bu heriflerin tasarımcısı mükenmmel
bu tasarımcıyı tranfer eden parayı götürür
harbi cok iyi iş cıkartıyor herif dünyadaki en iyi parcalarıda kullansalar tasarım olmadan olmuyor bence
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koxp94 8 yıl
Asus yine iyi iş çıkarmış
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-K@- 8 yıl
500 tl civarı olacak bakalım alıcısı cok olur
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DH Misafiri 8 yıl
400 tl ile 350 tl arası olursa alınabilecek bir anakart
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Batuist 8 yıl
Anakart gerçekten oldukça kaliteli olmuş.. küçük ama büyük işler başarmak isteyenler için biçilmiş kaftan...
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mustiki212 8 yıl
250$ gerçekten güzel gibi duruyor... Tr fiyatı 480tl gibi fiyatla girebilir..R.O.G serisi Otoban gibi..:)
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DH Misafiri 8 yıl
haber için tşk
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yelkowan 8 yıl

O nasıl bir kapasitör dizilimi öyle!
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canpinar 8 yıl
Ram destegi harika fakat sogutması çözümü biraz düşük gibi geldi bana :/
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highgen 8 yıl
asus yapmış yine yapacağını ram desteği çok güzel tasarım ve renk çok güzel olmuş
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sertacaygun 8 yıl
Şu iRog yazan çipi tam anlayamadım ben ...
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-K@- 8 yıl
sata 3 destegi vs mükemmel olmuş adamlar uapıyor
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