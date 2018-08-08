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Asus Rog oyuncu odaklı telefon 1000 Avro seviyesinde olacak

Asus Rog Phone oyuncu odaklı akıllı telefon için ön siparişte belirlenen fiyat 1000 Avro seviyesinde. Fiyat operatöre mi özel yoksa genel anlamda böyle mi olacak merak konusu.
9 ay
1,8b
1
8
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia N-Gage dönemlerinden sonra akıllı telefon pazarında bir kez daha şansını denemek isteyen oyuncu odaklı telefonlar bu kez çizgiyi tutturmuş gibi görünüyor. Ne var ki bu tüketici ilgisi çok pahalıya karşılık buluyor.

Asus Rog Phone ne kadar?

Oyuncu odaklı telefonlar performans için mutlaka amiral gemisi donanıma sahip olmak zorunda. ZTE Nubia Red Magic ve Razer Phone telefonları haricinde diğer oyuncular Snapdragon 845 yonga seti ile geliyor. Bu da fiyatları üst seviyede tutuyor.

Xiaomi BlackShark telefonu konfigürasyona göre 450$-550$ aralığında bulunabiliyor. Razer Phone ise 699 Avro etiketiyle satışa sunulmuştu. ZTE Nubia Red Magic ise 400$-500$ aralığında bulunabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Razer Phone 2 modeli yıl sonunda geliyor"

En güçlü olduğu iddiasıyla yola çıkan Asus Rog Phone ise çıtayı daha da yukarı çekiyor. Finlandiya’da ön siparişe başlayan model için 999 Avro isteniyor. Yanında ise 199 Avro değerinde Rog Delta kulaklık hediye ediliyor. Yani 

6 inçlik AMOLED ekranında 90Hz tazeleme hızı sunan telefon Snapdragon 845 yonga setini de 2.96GHz seviyesinde çalıştırıyor. Bu sayede akıllı telefon pazarında da en hızlı telefon haline geliyor.

Asus Rog Phone beraberinde bir soğutma fanı, kontrolcü, 6 inçlik bir ekran ve batarya barındıran dock ve harici ekrana çıkış yapan başka bir dock gibi opsiyonel aksesuarlar sunacak.

Oyuncu odaklı telefonlara olan ilgi beklentilerin üzerinde seyrediyor. Razer satışlardan oldukça memnun. Xiaomi BlackShark da önemli satış rakamlarına ulaştı. Bununla birlikte uygun fiyatlı telefonlar da tatmin edici oyun tecrübesi sunabildiği için bu fiyat seviyeleri oyuncu odaklı telefonlara darbe vurabilir.

 

https://www.gizmochina.com/2018/08/06/asus-rog-phone-costs-over-900-according-to-finnish-carrier/ Yorum Yaz
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CWaRRioR 9 ay en beğenilen
999 euro yani sadece 65463546410684684 tl
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smart1978 9 ay
Snapdragon 855 li birsuru cihaz Aralikta teslim edilecek ustelik 5G li ...
Bunu alan akilli degildir. Fiyatina hic girmedim zaten o bambaska :D ... Turkiye ye gelmesi ise misli ile bambaska dumur detayidir ... :))
Snapdragon 855 li birsuru cihaz Aralikta teslim edilecek ustelik 5G li ...Bunu alan akilli degildir. Fiyatina hic girmedim zaten o bambaska :D ... Turkiye ...
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damn2u 9 ay
Birşeyin de b*kunu çıkartmayın be.
1000 euro'ya piyasada ki tüm oyunları oynatacak mis gibi bilgisayar toplanır.
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Kr. 9 ay
1000 değil 999. 1 Euro bile önemli para bizim için.
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cngzmls 9 ay
1000 dolar para verip de küçücük ekranda oyun oynamak nasıl bir kafadır? Bunun 3'te 1'i fiyatına gider adam gibi bir tablet alırım, büyük ekranda oynarım.
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Bloodin 9 ay
Yapma ya... Zenfone 5 ve 5z'deki fiyat politikasından sonra bunda da sürpriz bir fiyat bekliyordum, 4-5 arası çıksa alacaktım ama bu şekilde 8000 TL dan aşağı gelmeyecek...
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huseyincarnege 9 ay
oldu ozaman bize müsade
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N. Chomsky 9 ay

1000 € Avrupa'dakiler için para değil ki onların gözünde bizim gözümüzdeki 1000 tl kadar bile değeri yok. Asgari ücretler ortada.
Ancak bizim gibi 3. dunya ulkeleri pahaliymis der.
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smart1978 9 ay
Snapdragon 855 li birsuru cihaz Aralikta teslim edilecek ustelik 5G li ...
Bunu alan akilli degildir. Fiyatina hic girmedim zaten o bambaska :D ... Turkiye ye gelmesi ise misli ile bambaska dumur detayidir ... :))
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damn2u 9 ay
Birşeyin de b*kunu çıkartmayın be.
1000 euro'ya piyasada ki tüm oyunları oynatacak mis gibi bilgisayar toplanır.
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CWaRRioR 9 ay en beğenilen
999 euro yani sadece 65463546410684684 tl
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