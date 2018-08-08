Asus Rog oyuncu odaklı telefon 1000 Avro seviyesinde olacak

Nokia N-Gage dönemlerinden sonra akıllı telefon pazarında bir kez daha şansını denemek isteyen oyuncu odaklı telefonlar bu kez çizgiyi tutturmuş gibi görünüyor. Ne var ki bu tüketici ilgisi çok pahalıya karşılık buluyor.

Asus Rog Phone ne kadar?

Oyuncu odaklı telefonlar performans için mutlaka amiral gemisi donanıma sahip olmak zorunda. ZTE Nubia Red Magic ve Razer Phone telefonları haricinde diğer oyuncular Snapdragon 845 yonga seti ile geliyor. Bu da fiyatları üst seviyede tutuyor.

Xiaomi BlackShark telefonu konfigürasyona göre 450$-550$ aralığında bulunabiliyor. Razer Phone ise 699 Avro etiketiyle satışa sunulmuştu. ZTE Nubia Red Magic ise 400$-500$ aralığında bulunabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Razer Phone 2 modeli yıl sonunda geliyor"

En güçlü olduğu iddiasıyla yola çıkan Asus Rog Phone ise çıtayı daha da yukarı çekiyor. Finlandiya’da ön siparişe başlayan model için 999 Avro isteniyor. Yanında ise 199 Avro değerinde Rog Delta kulaklık hediye ediliyor. Yani

6 inçlik AMOLED ekranında 90Hz tazeleme hızı sunan telefon Snapdragon 845 yonga setini de 2.96GHz seviyesinde çalıştırıyor. Bu sayede akıllı telefon pazarında da en hızlı telefon haline geliyor.

Asus Rog Phone beraberinde bir soğutma fanı, kontrolcü, 6 inçlik bir ekran ve batarya barındıran dock ve harici ekrana çıkış yapan başka bir dock gibi opsiyonel aksesuarlar sunacak.

Oyuncu odaklı telefonlara olan ilgi beklentilerin üzerinde seyrediyor. Razer satışlardan oldukça memnun. Xiaomi BlackShark da önemli satış rakamlarına ulaştı. Bununla birlikte uygun fiyatlı telefonlar da tatmin edici oyun tecrübesi sunabildiği için bu fiyat seviyeleri oyuncu odaklı telefonlara darbe vurabilir.