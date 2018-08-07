Razer Phone 2 modeli yıl sonunda geliyor

Modern oyuncu odaklı akıllı telefon trendinin başlamasına vesile olan Razer Phone, firmanın pazarda varlık göstermesini de sağlamıştı. Firma ikinci neslini yılın sonlarına yetiştirmek istiyor.
Razer Phone 2 özellikleri
O dönem bazı telefon modellerinde olsa da henüz dikkat çekmeyen 120Hz ekran tazeleme oranını ön plana çıkararak ses getiren Razer Phone, geliştiricilerin de desteğini alarak bir tık daha iyi görsel kalite sunan oyunlara ev sahipliği yapmıştı.Ayrıca Bkz. "Fortnite oyunu Honor Note 10 için de özel olacak"
Firmanın başkan yardımcısı yaptığı açıklamada yılın sonlarına doğru Razer Phone 2 modelini piyasaya sürmek istediklerini dile getirdi. Yani ilk nesil ile hemen hemen aynı dönemde devam modelini göreceğiz.
Razer Phone 2 modeli de yine dikkat çekici bir özellik ile geliyor. Qualcomm’un bir sonraki amiral gemisi olacak Snapdragon 855 yonga seti ilk kez Razer Phone 2 modelinde karşımıza çıkacak. Adreno Turbo adındaki özel grafik hızlandırma teknolojisini de barındırması beklenen Snapdragon 855 böylece oyunlar için de avantaj sunacak.
Qualcomm genelde yeni amiral gemisi yonga setlerini Aralık ayındaki konferansta duyuruyor. Bu bakımdan Razer Phone 2 modeli de muhtemelen aynı günlerde resmiyet kazanacaktır. Fiyatının yine 699 Avro civarında olacağı tahmin ediliyor.
https://www.gsmarena.com/razer_phone_2_to_arrive_in_q4_2018-news-32613.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Razor Phone kamerasi haric herseyi ile cok ilginc cekmisti.
Bu yeni modeli islemcisi SAmsung gibi Snapdragon 845 yerine direk erkenden piyasa cikacak Snapdragon 855 ile gelmesi cihaza ayrica ciddi bir arti saglayacaktir.
Razor Phone daki kamerasi da pek ideal olmadigi bilindigi icin yeni cihaz kesinlikle kamerasi ile de ciddi yenilikler kaliteler gelebilir .
Umarim 10 bit HDR 4K destegi gelir ... Eskimis olacak Snapdragon 845 zaten destekliyor ama Sony haric 10 bit HDR 4K video cekim ve fotograf cekimi dusunen olmamisti Iphone X bile 8 bit renk derinligiyle sahip kamerasi var.
Samsung belli ki ciddi darbe alacak cunku kemiklesmis lansman tarihlerini erkene alip Note9 un satislarini baltamak istemeyecektir lakin bircok tuketici 5G li ve daha ustun islemcili daha yetenkli Snapdragon 855 li cihazlari tercih edecektir . Note 9 malum her acidan bir yeniligi yok zaten S9 Plus ortada varken ...
Ses ayarı butonlarının geri dönütlerinin zayıf olması, titreşim motorunun tuhaflığı, bunlar çok göze batmasa da titiz kullanıcıların dikkatini çekmişti gerçi.