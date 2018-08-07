Razer Phone 2 modeli yıl sonunda geliyor

Modern oyuncu odaklı akıllı telefon trendinin başlamasına vesile olan Razer Phone, firmanın pazarda varlık göstermesini de sağlamıştı. Firma ikinci neslini yılın sonlarına yetiştirmek istiyor.

Razer Phone 2 özellikleri

O dönem bazı telefon modellerinde olsa da henüz dikkat çekmeyen 120Hz ekran tazeleme oranını ön plana çıkararak ses getiren Razer Phone, geliştiricilerin de desteğini alarak bir tık daha iyi görsel kalite sunan oyunlara ev sahipliği yapmıştı.

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Firmanın başkan yardımcısı yaptığı açıklamada yılın sonlarına doğru Razer Phone 2 modelini piyasaya sürmek istediklerini dile getirdi. Yani ilk nesil ile hemen hemen aynı dönemde devam modelini göreceğiz.

Razer Phone 2 modeli de yine dikkat çekici bir özellik ile geliyor. Qualcomm’un bir sonraki amiral gemisi olacak Snapdragon 855 yonga seti ilk kez Razer Phone 2 modelinde karşımıza çıkacak. Adreno Turbo adındaki özel grafik hızlandırma teknolojisini de barındırması beklenen Snapdragon 855 böylece oyunlar için de avantaj sunacak.

Qualcomm genelde yeni amiral gemisi yonga setlerini Aralık ayındaki konferansta duyuruyor. Bu bakımdan Razer Phone 2 modeli de muhtemelen aynı günlerde resmiyet kazanacaktır. Fiyatının yine 699 Avro civarında olacağı tahmin ediliyor.