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    POCO X7 ve X7 Pro 5G Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

    Xiaomi'nin yeni tanıttığı POCO X7 ve X7 Pro modellerinin Türkiye fiyatı belli oldu. Telefonlar ön siparişe açıldı. Ön siparişe özel indirim ve hediyeler sunuluyor. İşte POCO X7 ve X7 Pro 5G fiyatı...
    POCO X7 ve X7 Pro 5G Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin alt markalarından POCO'nun bugün küresel lansmanını yaptığı POCO X7 serisinin ülkemizde ön siparişe açıldı. Böylelikle POCO X7 ve POCO X7 Pro 5G'nin Türkiye fiyatı belli oldu.

    POCO X7 ve X7 Pro 5G Türkiye’de satışa çıktı

    POCO X7 ve X7 Pro 5G modelleri Sony IMX IMX882 ana kamera ve 6,67 inç 120Hz CrystalRes Flow AMOLED ekran barındırıyor. POCO X7’de MediaTek Dimensity 7300-Ultra yonga seti, X7 Pro 5G'de ise MediaTek Dimensity 8400-Ultra yonga seti bulunuyor. Ayrıca temel modelde 5.110 mAh batarya 45W hızlı şarj, Pro sürümde ise 6.000 mAh batarya 90W hızlı şarj desteği mevcut.

    💰 POCO X7 ve X7 Pro Türkiye fiyatı ne kadar?

    • POCO X7 8GB+256GB: 15.999 TL
    • POCO X7 12GB+512GB: 17.999 TL
    • POCO X7 Pro 8GB+256GB: 19.799 TL
    • POCO X7 Pro 12GB+512GB: 22.499 TL
    • POCO X7 Pro Iron Man sürümü: 23.999 TL

    🎁 Ön siparişe özel hediyeler

    POCO X7 ve X7 Pro 5G, Türkiye'de ön siparişe özel temel model için 1.000 TL, Pro içinse 1.200 TL indirimle sunuluyor. Diğer tarafta 16 Ocak'a kadar sürecek ön sipariş döneminde 300 TL değerinde PUBG Mobile UC hediye edilecek.  Ayrıca X7 Pro'nun Iron Man sürümü de ekstra olarak 120W şarj aleti hediyesi ile geliyor.

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