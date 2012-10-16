Asus Sabertooth Z77 video inceleme "Asus'un zırhlı anakartı testte!"

Haber Editörü
|Bu kartin bios pilini nasil degistirebiliyoruz
| ancak üzerindeki zırh söküldüğünde değiştirilebilir malesef. Yeni Z87, Z97 de pil sağ alt köşe yani ön panel bağlantılarının oraya alınmış durumda.
|8. dakikadan sonra anakartın üzerindeki fanların standart hızda çalıştığından, fan kontrolü olmadığınından bahsetmişsiniz fakat o fanlar da kontrol edilebiliyor. Anakartın üzerindeki 2 fan + 2 cpu fan + 4 kasa fanın hepsi istediğiniz gibi kontrol edilebiliyor hatta kapatılabiliyor, işlemci hariç tabi
|Yeni Bir Tasarım Daha Bu Bilgisayar Teknolojisini Takip Edemen Adamlar Çıkarıyor Yapıyor Önemli Olan Üretmekmiş Asusun Bilgisayar Mühendisliğini Tebrik Ediyorum İlk Asus Çıkarır Bu Tasarımları
|allah hepimizi asusun özellikle çizginin gazabından korusun sorun ne olursa olsun bios güncelleyip gönderiyorlar sonra tekrar gönderin tekrar gönderin aman çizgiden uzak durun derim
|İyi güzel yapmış zaten intel toplama hevesindeyken bu sepetimdeydi ve araştırmalarıma göre ihtiyacımı karşılıyordu ama benim merakım neden amd ye uygun versiyonu bu şekilde değil?
|donanım incelemelerine biraz daha önem verseniz ? ayda yılda bir yapılıyor anakart incelemeleri
|P8Z77 V PRO ile z77 sabertooth arasında kalmıştım bu video karar vermeme yardımcı olur umarım.
|bu anakart incelenmemişmiydi ? hatta üstündeki armor'u kaldırınca anakart daha serin oluyormuş. anakartı kamerayla kim çektiyse baya uğraşmış :D oyuncuysanız ihtiyacınız olan anakart bu değil. asrock z77 extreme 4 almayı düşünüyorum açıkcası f/p olarak beni tatmin etti.
|güzel inceleme olmuş elinize saglık daha çok donanım incelemesi göremek ümidiyle iyi çalışmlar.
|video açmıyo sorun var yardım lütfen...
|video sonunda dvi-hdmi dönüştürücü hakında bir bilgi vereyim. ekran kartları yanında gelen dönüştürücüyü monitore takarak hdmi kablo ile anakarta hdmi dan bağlayabilirsiniz. ben xboxı o şekilde kullanıyorum. Bilginize.