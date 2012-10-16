Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Asus Sabertooth Z77 video inceleme "Asus'un zırhlı anakartı testte!"

6 yıl
31,2b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asus'un üzerinde özel zırh bulunan dayanıklılık ve uzun kullanım odaklı performans anakartı Sabertooth Z77 inceleme konuğumuz. Anakartın tüm detayları  bu videomuzda.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hakfad 5 yıl
Bu kartin bios pilini nasil degistirebiliyoruz
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yasin.25 4 yıl hakfad
ancak üzerindeki zırh söküldüğünde değiştirilebilir malesef. Yeni Z87, Z97 de pil sağ alt köşe yani ön panel bağlantılarının oraya alınmış durumda.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yasin.25 5 yıl
8. dakikadan sonra anakartın üzerindeki fanların standart hızda çalıştığından, fan kontrolü olmadığınından bahsetmişsiniz fakat o fanlar da kontrol edilebiliyor. Anakartın üzerindeki 2 fan + 2 cpu fan + 4 kasa fanın hepsi istediğiniz gibi kontrol edilebiliyor hatta kapatılabiliyor, işlemci hariç tabi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
usa_commando 6 yıl
Yeni Bir Tasarım Daha Bu Bilgisayar Teknolojisini Takip Edemen Adamlar Çıkarıyor Yapıyor Önemli Olan Üretmekmiş Asusun Bilgisayar Mühendisliğini Tebrik Ediyorum İlk Asus Çıkarır Bu Tasarımları
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
savage81 6 yıl
allah hepimizi asusun özellikle çizginin gazabından korusun sorun ne olursa olsun bios güncelleyip gönderiyorlar sonra tekrar gönderin tekrar gönderin aman çizgiden uzak durun derim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stagemasterone 6 yıl
İyi güzel yapmış zaten intel toplama hevesindeyken bu sepetimdeydi ve araştırmalarıma göre ihtiyacımı karşılıyordu ama benim merakım neden amd ye uygun versiyonu bu şekilde değil?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chatlaxs 6 yıl
donanım incelemelerine biraz daha önem verseniz ? ayda yılda bir yapılıyor anakart incelemeleri
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 6 yıl
P8Z77 V PRO ile z77 sabertooth arasında kalmıştım bu video karar vermeme yardımcı olur umarım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
itachi237 6 yıl
bu anakart incelenmemişmiydi ? hatta üstündeki armor'u kaldırınca anakart daha serin oluyormuş. anakartı kamerayla kim çektiyse baya uğraşmış :D oyuncuysanız ihtiyacınız olan anakart bu değil. asrock z77 extreme 4 almayı düşünüyorum açıkcası f/p olarak beni tatmin etti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
revelax 6 yıl
güzel inceleme olmuş elinize saglık daha çok donanım incelemesi göremek ümidiyle iyi çalışmlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
video açmıyo sorun var yardım lütfen...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cellx 6 yıl
video sonunda dvi-hdmi dönüştürücü hakında bir bilgi vereyim. ekran kartları yanında gelen dönüştürücüyü monitore takarak hdmi kablo ile anakarta hdmi dan bağlayabilirsiniz. ben xboxı o şekilde kullanıyorum. Bilginize.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:09
Sıfır sorun WiFi | ASUS AiMesh inceleme
24b izlenme · 10 ay
08:03
4K NBA 2K19 Video İnceleme
7,3b izlenme · 7 ay
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
16b izlenme · 2 gün
01:09:20
2si1 | PlayStation Türkiye'ye soruşturma
15b izlenme · 6 ay
13:26
Msi Meg Z390 Godlike inceleme | Anakartların anakartı
10,3b izlenme · 6 ay
23:25
Monster'da Bu Hafta - Rocket League
8,4b izlenme · 5 ay
34:47
Kısa Devre | PC Donanımları ve teknolojileri programı
14,4b izlenme · 7 ay
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,7b izlenme · 3 hf.
07:57
Shadow of the Tomb Raider Video İnceleme
8,1b izlenme · 7 ay
31:54
2si1 | PS5 ve yeni Xbox nasıl olmalı?
11,2b izlenme · 5 ay
30:27
2si1 | Neydik, ne olduk?
18,3b izlenme · 5 ay
08:19
HP Envy X2 kalemli 2si1 arada bilgisayar inceleme
8,3b izlenme · 5 ay
38:04
INTEL ve AMD'ye Çinli Rakip! | Kısa Devre
18,1b izlenme · 7 ay
33:17
Nvidia Geforce RTX 2080 ve RTX 2080Ti inceleme
18,4b izlenme · 8 ay
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
590 izlenme · 11 sa. yeni video
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,6b izlenme · 3 gün
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
2,1b izlenme · 1 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim