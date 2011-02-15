Asus, Sabertooth serisi anakartlarında garanti süresini 5 yıla çıkardı

Asus yüksek kaliteli komponentlerle oluşturduğu Sabertooth serisi anakartlarında garanti süresini 5 yıla çıkardı. TUF (The Ultimate Force) serisi altında sunulan Sabertooth anakartlarında, farklı bir tasarım anlayışını takip eden Asus, yenilikçi soğutma tasarımlarını, geliştirdiği özel teknolojilerle bir araya getirdiği Sabertooth modellerinin, yoğun yük altında dahi en yüksek stabiliteyi sunmak üzere tasarlandığını ve uzun ömürlü kullanımda optimum performansın hedeflendiğini sık sık dile getiriyor. Hız aşırtmacılar ve yüksek performans tutkunlarıyla birlikte grafik tasarımcıları, mimarlar, mühendisler, kişisel iş istasyonu kullaıcıları ve SOHO'lar gibi spesifik iş gruplarını hedef alan Sabertooth ailesinin X58 ve P67 çipsetli modellerinde, firmanın diğer anakartlarında 3 olan garanti süresi 5 yıla çıkartılarak "Ultra Dayanıklı Anakartlar" iddiasına vurgu yapılıyor.

Sabertooth serisi X58 ve P67 anakartlarda yapılan garanti süresi değişikliği Türkiye pazarında uygulanmaya başladı. Yani eğer Sabertooh serisi bir anakart kullanıyorsanız, beş yıl boyunca garanti kapsamındaki sorunlar karşısında ücretsiz servis hatta duruma göre değişim de alabileceksiniz.

Asus P67 Sabertooth video inceleme;