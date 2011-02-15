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Asus, Sabertooth serisi anakartlarında garanti süresini 5 yıla çıkardı

8 yıl
10,3b
1
26
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus yüksek kaliteli komponentlerle oluşturduğu Sabertooth serisi anakartlarında garanti süresini 5 yıla çıkardı. TUF (The Ultimate Force) serisi altında sunulan Sabertooth anakartlarında, farklı bir tasarım anlayışını takip eden Asus, yenilikçi soğutma tasarımlarını, geliştirdiği özel teknolojilerle bir araya getirdiği Sabertooth modellerinin, yoğun yük altında dahi en yüksek stabiliteyi sunmak üzere tasarlandığını ve uzun ömürlü kullanımda optimum performansın hedeflendiğini sık sık dile getiriyor. Hız aşırtmacılar ve yüksek performans tutkunlarıyla birlikte grafik tasarımcıları, mimarlar, mühendisler, kişisel iş istasyonu kullaıcıları ve SOHO'lar gibi spesifik iş gruplarını hedef alan Sabertooth ailesinin X58 ve P67 çipsetli modellerinde, firmanın diğer anakartlarında 3 olan garanti süresi 5 yıla çıkartılarak "Ultra Dayanıklı Anakartlar" iddiasına vurgu yapılıyor.

Sabertooth serisi X58 ve P67 anakartlarda yapılan garanti süresi değişikliği Türkiye pazarında uygulanmaya başladı. Yani eğer Sabertooh serisi bir anakart kullanıyorsanız, beş yıl boyunca garanti kapsamındaki sorunlar karşısında ücretsiz servis hatta duruma göre değişim de alabileceksiniz.

Asus P67 Sabertooth video inceleme;

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DH Misafiri 7 yıl
bu anakart çin malı pcb kulanıyor ayrıca kapasitorlerde çin malı asus bir ara japon kapasitör kulanıyordu pahalı geldi heralde biraz araştırın.
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syesil 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bu anakart çin malı pcb kulanıyor ayrıca kapasitorlerde çin malı asus bir ara japon kapasitör kulanıyordu pahalı geldi heralde biraz araştırın.


dostum çinde üretilmeyen hiçbirşey yok bunu sağır sultan bile biliyor.ben 5-6 aydır kullanıyorum anakartı performansı çok iyi.özellikle ısı değerleri gerçektende takdir edilir. almayı düşünenler hiç kararsızlıkta kalmasın.5 yıl garanti azımsanacak bir durumda değil.
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bilalMW 8 yıl
Kart mükemmel olmuş biosu etkileyeici.
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unhappyboy 8 yıl
Teknobiyotik diye bir yerde b3 revizyonları ön siparişe açılmış..

teknobiyotik.com/...
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dreamblue35 8 yıl
bence de uzatsın boşu boşuna marka satmak olmaz, bence bütün anakartlarında bu politikayı izlemeli
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Python 8 yıl
asus zamanında tüm bileşenleri 3 yıl garantili idi ülkemizde ne olduysa 2 yıla düştü bazen 3 yıllık garantili bileşenleride oluyor ama 5 yıl garanti oldukça güzel sadece 5 yıl garantisi oldugu için markası oldugu için sony bravia tv almıştım oldukça güzel bişey :)
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sabe 8 yıl
z68 çipsetler çıkacak yeni revizyonlardan sonra, gidip p67 almak çok anlamlı olmaz fiyatlar düşmezse.
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hachiko 8 yıl
150 dolarlık anakartı 350 dolara satarsan 10 yılda garanti verirsin..
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raptor32 8 yıl
Diğer tarafttan şekil çix siyah kaplam soğutmayada destek veereceğini düşünerek güzel göründüğünü söyleyebilrim
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K0rkunc 8 yıl
2-3 sene oldumu anakartı ısıt buzluğa at 2-3 kere yap bi çalıştır 1 hafataya sıfır kart:D
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raptor32 8 yıl
satış stratejisi ii kullanıcılardan hangisi bir anakartı 5 sene kullanıyorki .teknoloji bu hızl giderken 3 senede işlemci bulunmaz bu anakart için :D
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sabe 8 yıl
Yurt dışında zaten böyleydi.Artık ülkemizdede uzamış garantisi.
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sdelta 8 yıl
Anakartlarına güvendiği için uzatmıştır, kaliteli parça kullanıyor Asus.
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YasinAltunoglu 8 yıl

sdelta

Anakartlarına güvendiği için uzatmıştır, kaliteli parça kullanıyor Asus.


katılıyorum asus ve gigabyte üstüne yok..
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cengizhan72 8 yıl
Merak ettim acaba neden garantiyi uzattı ? birsürü istisna var.
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