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Asus, VivoBook ailesinin en büyük modeli olan S500'ün satışına başladı

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Asus, VivoBook ailesinin en büyük modeli olan S500'ün satışına başladı
Dünyanın en büyük bilgisayar sistemleri üreticilerinden birisi olan Asus, daha önce duyurusunu yaptığı S500 modelinin satışına başladı
Asus tarafından yapılan basın bildirisi sonucunda satışına başlandığı öğrenilen VivoBook S500, serinin en büyük ekran boyutuna sahip modeli olma özelliğini taşıyor. Teknik olarak, Windows 8 (64Bit) işletim sistemine, 3. jenerasyon 1.7GHz Intel Core i5-3317U işlemciye, 15.6" LED 1366x768 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekrana, 6GB DDR3 RAM oranına, 500GB HDD/24GB SSD dahili depolama olanaklarına ve Intel GMA HD grafik birimine sahip.
 
Asus, VivoBook ailesinin en büyük modeli olan S500'ün satışına başladı
Ekstra olarak 802.11/b/g/n Wi-Fi ve Bluetooth 4.0 kablosuz bağlantı seçeneklerini de üzerinde barındıran VivoBook S500, dahili kart okuyucu ve kamera/mikrofon özelliklerine de sahip.
Oldukça şık bir gövde yapısına sahip olan ve yurt dışında 699$ fiyat etiketiyle satışına başlanan Asus VivoBook S500 modelinin ülkemizde ne zaman satılacağı hakkında ise henüz bir bilgi açıklanmış değil.
http://incredibletogether.asus.com/vivobook.html#buyarea

http://incredibletogether.asus.com/vivobook.html#buyarea Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
İnanılmaz bir performans sunuyor.Ben 14" olan modelini kullanıyorum.Donanımsal olarak aynı zaten 14 ve 15.6 olan sadece ekran boyutu farklı kesinlikle tavsiye ederim
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DH Misafiri 6 yıl
bir k52jt maduru olarak, ASUS tan illallah ettim. sevis olarak şahane fakat, cihaz olarak berbat çıktı benimki. Şu an tüketici mahkemesi ile uğraşıyorum. 6 kez servise gitti. anakart 2 kez değişti, harddisk 2 kez değişti, optik sürücü değişti, batarya değişti, klavye değişti. Bilmem nedendir ama Vatan bilgisayar asus satışlarını durdurdu.
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XinT 6 yıl
Asus hep iyidir biraz servisle alakalı sıkıntı var ama her zaman yasanmıor.SSD hibrit olayı yerien 250 gb ssd yeterli gelecektir bence yada hibrit secenegin de ssd kısmı daha da ön plana cıkartılmalı acılıs deilde en azından kullanılan programların buyuk bir cogunlugu oraya tasına bilmeli(60 gb felan idare edebilir)
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engineermann 6 yıl
çok şık bi tasarım olmuş...
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haymatloshan 6 yıl
SSD kısmı daha fazla olursa o kadar uygun fiyata satamaz,sanırım bu HDD'lerin yanına düşük miktarda SSD koyma sebepleri hızlı açılmasını sağlamak içindi veya yanlış hatırlıyorum.Asus iyidir,bu da boş bir modele benzemiyor.
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AERN 6 yıl
Dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayarlar yeni çıktı. Biraz daha beklemeyi düşünüyorum ben satın almak için. SSD kısmı daha fazla olsa daha iyi olur tabi.
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Xagdas 6 yıl
Bu seri bilgisayardan bizzat satın alan var mı? Memnun mu?
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