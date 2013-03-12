Asus, VivoBook ailesinin en büyük modeli olan S500'ün satışına başladı





Dünyanın en büyük bilgisayar sistemleri üreticilerinden birisi olan Asus, daha önce duyurusunu yaptığı S500 modelinin satışına başladı

Asus tarafından yapılan basın bildirisi sonucunda satışına başlandığı öğrenilen VivoBook S500, serinin en büyük ekran boyutuna sahip modeli olma özelliğini taşıyor. Teknik olarak, Windows 8 (64Bit) işletim sistemine, 3. jenerasyon 1.7GHz Intel Core i5-3317U işlemciye, 15.6" LED 1366x768 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekrana, 6GB DDR3 RAM oranına, 500GB HDD/24GB SSD dahili depolama olanaklarına ve Intel GMA HD grafik birimine sahip.

Ekstra olarak 802.11/b/g/n Wi-Fi ve Bluetooth 4.0 kablosuz bağlantı seçeneklerini de üzerinde barındıran VivoBook S500, dahili kart okuyucu ve kamera/mikrofon özelliklerine de sahip.

Oldukça şık bir gövde yapısına sahip olan ve yurt dışında 699$ fiyat etiketiyle satışına başlanan Asus VivoBook S500 modelinin ülkemizde ne zaman satılacağı hakkında ise henüz bir bilgi açıklanmış değil.

http://incredibletogether.asus.com/vivobook.html#buyarea

http://incredibletogether.asus.com/vivobook.html#buyarea