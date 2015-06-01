Asus, Windows 10 işletim sistemli yeni Transformer Book modelini tanıttı

Günün dikkat çeken ismi Asus, Computex 2015 fuarı kapsamında Transformer Book T100TA'nın devamı niteliğinde hazırladığı yeni Transformer Book T100HA modelini resmi olarak duyurdu.

Hibrit yapısıyla klavye ile ekran bölümü birbirinden ayrılan ve böylece tablet formunda kullanılabilen Asus Transformer Book T100HA, Windows 10 işletim sistemi ön yüklü olarak geliyor ve teknik olarak dört çekirdekli Intel Atom Cherry Trail X5 işlemci, 4GB RAM ve USB-C portu gibi detaylar taşıyor. 10.1-inç'lik dokunmatik ekranıyla her konumda etkili bir deneyim vaat eden bilgisayar, 580 gramlık ağırlığıyla rahatlıkla taşınabilecek bir alternatif oluşturuyor ve Asus tarafından belirtildiği kadarıyla yaklaşık 14 saat batarya ömrü ortaya koyuyor.

2015'in üçüncü çeyreğinde satışa çıkacak olan Asus Transformer Book T100HA'nın resmi satış fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

http://www.windowscentral.com/asus-announces-its-newest-transformer-book-launching-windows-10