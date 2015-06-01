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Asus, Windows 10 işletim sistemli yeni Transformer Book modelini tanıttı

3 yıl
2,1b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Asus, Windows 10 işletim sistemli yeni Transformer Book modelini tanıttı
 
Günün dikkat çeken ismi Asus, Computex 2015 fuarı kapsamında Transformer Book T100TA'nın devamı niteliğinde hazırladığı yeni Transformer Book T100HA modelini resmi olarak duyurdu.
Hibrit yapısıyla klavye ile ekran bölümü birbirinden ayrılan ve böylece tablet formunda kullanılabilen Asus Transformer Book T100HA, Windows 10 işletim sistemi ön yüklü olarak geliyor ve teknik olarak dört çekirdekli Intel Atom Cherry Trail X5 işlemci, 4GB RAM ve USB-C portu gibi detaylar taşıyor. 10.1-inç'lik dokunmatik ekranıyla her konumda etkili bir deneyim vaat eden bilgisayar, 580 gramlık ağırlığıyla rahatlıkla taşınabilecek bir alternatif oluşturuyor ve Asus tarafından belirtildiği kadarıyla yaklaşık 14 saat batarya ömrü ortaya koyuyor.
2015'in üçüncü çeyreğinde satışa çıkacak olan Asus Transformer Book T100HA'nın resmi satış fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

http://www.windowscentral.com/asus-announces-its-newest-transformer-book-launching-windows-10 Yorum Yaz
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tuanarentacar 3 yıl
arkadaşlar asus servis kalitesi o kadar kötü ki servisten gelen cihazımı bildiğiniz japon la yapıştırmışlar windows yüklemişler lisansı yok aradım ve servise bildirdim aldıgım cevap belli yeniden servise kargo edin ve servise cihaz her gidişin de malum yıldırma politikası 15 gün bekliyorsunuz olur da asus yetkilileri cevap vermek ulaşmak isterseniz www.tuanarentacar.com buradan araya bilirsiniz cihaz daha 4 ay olmadı iki kere servise gitti ana kart değişti vs vs anlamakla bitmez bu ara da cihazım K555L
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erenizmir12 3 yıl
ASUS Akıllı Telefonlara Android 5.0 Lollipop Güncellemesi Geldi! Güncellemeyi buraya tıklayarak da indirebilirsiniz. teknolojituru.com/...
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The-Engineer 3 yıl
T100 için güzel bi devam modeli olmuş, 2gb ram het zaman yetmeyebiliyordu. 4gb ram ve UsB-C portu iyi olmuş
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307kd 3 yıl
T 100 modeli çok iyi batarya ömrü olarak.Fakat ekranın olduğu bölgede usb portu olmaması çok büyük eksiklik... sadece microusb var o da otg siz işe yaramıyor...
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osmanefeozkan 3 yıl 307kd
malatyaspor
T 100 modeli çok iyi batarya ömrü olarak.Fakat ekranın olduğu bölgede usb portu olmaması çok büyük eksiklik... sadece microusb var o da otg siz işe yaramıyor...

ekranın olduğu bölgedeki mikro usb otg desteğine sahip t100 ta kullanıyorum
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cangunner 3 yıl
i serili bir modeli de çıksa ne iyi olur.
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