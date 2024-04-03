Windows 10'un popülaritesi aniden artmaya başladı: Windows 11 düşüşte

- Windows 10 destek sonuna yaklaşıyor
- Mart 2024 itibariyle Windows pazar payı dağılımı şöyle:
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Statcounter tarafından yayınlanan veriler Windows 11 pazar payının %26.72'ye gerilediğini gösteriyor. Ocak ayında işletim sisteminin pazar payı %28.18 ile tüm zamanların en yüksek seviyesindeydi. Görünen o ki, Microsoft'un yakın zamanda Windows 10'lu cihazlara gönderdiği "yükseltme davetiyeleri" de işe yaramamış.
Windows 10 destek sonuna yaklaşıyor
Buna karşın Windows 10, daha önce kaybettiği kitlenin bir kısmını geri kazandı. Şu an itibariyle işletim sisteminin pazar payı %69'un biraz üzerinde. Bu durum, Windows 10'un Ekim 2025'te sona erecek destek süresine rağmen hala tercih edilen bir işletim sistemi olduğunu gösteriyor.
Windows 7, 8.1 ve 8 gibi eski işletim sistemlerini de hala kullananlar var. Ancak bu işletim sistemleri artık Microsoft tarafından desteklenmedikleri için güvenlik açıkları barındırabilir. Bu vesileyle eski Windows sürümlerini kullanmanın son derece riskli olduğunu hatırlatalım.
Mart 2024 itibariyle Windows pazar payı dağılımı şöyle:
- Windows 10: %69.04 (+1.81 puan)
- Windows 11: %26.72 (-1.46 puan)
- Windows 7: %3.04 (-0.06 puan)
- Windows 8.1: %0.44 (-0.22 puan)
- Windows XP: %0.39 (-0.13 puan)
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