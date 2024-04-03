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    Windows 10'un popülaritesi aniden artmaya başladı: Windows 11 düşüşte

    Microsoft'un Windows 11'e geçme konusunda yaptığı baskılar işe yaramadı. Son raporlar Ekim 2025'te destek süresi sona erecek Windows 10'un hala tercih edilen bir işletim sistemi olduğunu gösteriyor.
    Windows 10'un popülaritesi artmaya başladı: Windows 11 düşüşte Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Windows 11'e geçme konusunda yaptığı ısrarlı baskılar ters tepmiş görünüyor. Statcounter'ın yayınladığı Mart 2024 raporuna göre geçtiğimiz ay itibarı ile Windows 10 beklenmedik bir şekilde popülerlik kazandı, Windows 11'in pazar payında ise düşüş oldu.

    Statcounter tarafından yayınlanan veriler Windows 11 pazar payının %26.72'ye gerilediğini gösteriyor. Ocak ayında işletim sisteminin pazar payı %28.18 ile tüm zamanların en yüksek seviyesindeydi. Görünen o ki, Microsoft'un yakın zamanda Windows 10'lu cihazlara gönderdiği "yükseltme davetiyeleri" de işe yaramamış.

    Windows 10'un popülaritesi artmaya başladı: Windows 11 düşüşte Tam Boyutta Gör

    Windows 10 destek sonuna yaklaşıyor

    Buna karşın Windows 10, daha önce kaybettiği kitlenin bir kısmını geri kazandı. Şu an itibariyle işletim sisteminin pazar payı %69'un biraz üzerinde. Bu durum, Windows 10'un Ekim 2025'te sona erecek destek süresine rağmen hala tercih edilen bir işletim sistemi olduğunu gösteriyor.

    Windows 7, 8.1 ve 8 gibi eski işletim sistemlerini de hala kullananlar var. Ancak bu işletim sistemleri artık Microsoft tarafından desteklenmedikleri için güvenlik açıkları barındırabilir. Bu vesileyle eski Windows sürümlerini kullanmanın son derece riskli olduğunu hatırlatalım.

    Mart 2024 itibariyle Windows pazar payı dağılımı şöyle:

    1. Windows 10: %69.04 (+1.81 puan)
    2. Windows 11: %26.72 (-1.46 puan)
    3. Windows 7: %3.04 (-0.06 puan)
    4. Windows 8.1: %0.44 (-0.22 puan)
    5. Windows XP: %0.39 (-0.13 puan)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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