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Asus Z87-C, Windows 8.1 WHQL sertifikası alan ilk Z87 anakart oldu

5 yıl
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus Z87-C, Windows 8.1 WHQL sertifikası alan ilk Z87 anakart oldu
Genel kullanıma açık önizleme sürümü Haziran ayından bu yana kullanımda olan ve Ağustos sonu gibi çalışmalarının tamamlanarak Ekim ayında piyasaya sunulması beklenen Windows 8.1 işletim sistemine yönelik çalışmalar hem Microsoft hem de iş ortakları cephesinde sürüyor. Yeni sürüme yönelik hazırlıklarını sürdüren donanım üreticilerinden Asus,  Z87-C anakart modelinin, dünyanın ilk Windows 8.1 sertifikalı Z87 anakartı olduğunu duyurdu.
Windows Donnanım  Kalite Labrotavurları sertifikasyonundan geçen anakart, LGA1150 soket formuna sahip Haswell kod adlı 4. nesil Core işlemci ailesi için hazırlanmış orta segment odaklı anakartlardan bir tanesi olarak Asus ürün gamında yer alıyor. Windows 8.1 sertifikasonu ile sürücüleri, yeni işletim sistemine yönelik tam uyumluluk garantisi veren anakart, Z87 dünyasında bir ilke imza atmış oluyor. Z87-C, Asus ürün gamında Windows 8.1 desteği kazanmış tek anakart modeli değil. Hem Intel hem de AMD işlemciler için hazırlanmış çok sayıda anakart model Asus tarafından Windows 8.1 desteği ile listelenmiş durumda.

Asus Z87-C, Windows 8.1 WHQL sertifikası alan ilk Z87 anakart oldu

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letibit 5 yıl
ne oluyor bu sertifikayı alınca ne işi yarıyor biz ne hissediyoruz
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yc#1 5 yıl
turgay_2
anakartın sertıfıkası olunca farkı ne oluyor...???????????

Anakart ve üzerinde bulunan tüm bileşenlerin sertifikası taşınan işletim sistemiyle sorunsuz çalıştığı, sürücülerde bir uyumsuzluk yaşanmadığı belirtiliyor.
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turgay_2 5 yıl
anakartın sertıfıkası olunca farkı ne oluyor...???????????
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byhackermstf 5 yıl
asus yine herkesden önce davranıp 1nci sertifika aldım diyip reklamını yapmayı başardı
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Gerginix 5 yıl
Farktan ziyade, donanimin bu yazilim ile bildiginiz standart, olmasi gerektigi gibi calismasi icin lazim. Asus da ilk biziğh diyor.
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casperfriendly 5 yıl
Teknolojinin adı böyle ürünlerde asus tur...
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Headbanger_Kerry 5 yıl
asus deyınce akan sular durur
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*666* 5 yıl
965p anakart ve c2duo e4500 ıle wındows 8.1 blue kullanıyorum gayette guzel calısıyor sertfıkalı olsa ne olur olmasa ne olur

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CAPTAİN.ATX 5 yıl
asus"dan böyle bir başarı beklenirdi zaten 8.1 final sürümü çıkmasına az bir süre kaldı
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Nokia Specialist 5 yıl
Anakart çok güzel duruyor. Windows 8.1 BETA'dan çıkmasını bekliyorum, hadi hayırlısı
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