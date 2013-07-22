Asus Z87-C, Windows 8.1 WHQL sertifikası alan ilk Z87 anakart oldu

Genel kullanıma açık önizleme sürümü Haziran ayından bu yana kullanımda olan ve Ağustos sonu gibi çalışmalarının tamamlanarak Ekim ayında piyasaya sunulması beklenen Windows 8.1 işletim sistemine yönelik çalışmalar hem Microsoft hem de iş ortakları cephesinde sürüyor. Yeni sürüme yönelik hazırlıklarını sürdüren donanım üreticilerinden Asus, Z87-C anakart modelinin, dünyanın ilk Windows 8.1 sertifikalı Z87 anakartı olduğunu duyurdu.

Windows Donnanım Kalite Labrotavurları sertifikasyonundan geçen anakart, LGA1150 soket formuna sahip Haswell kod adlı 4. nesil Core işlemci ailesi için hazırlanmış orta segment odaklı anakartlardan bir tanesi olarak Asus ürün gamında yer alıyor. Windows 8.1 sertifikasonu ile sürücüleri, yeni işletim sistemine yönelik tam uyumluluk garantisi veren anakart, Z87 dünyasında bir ilke imza atmış oluyor. Z87-C, Asus ürün gamında Windows 8.1 desteği kazanmış tek anakart modeli değil. Hem Intel hem de AMD işlemciler için hazırlanmış çok sayıda anakart model Asus tarafından Windows 8.1 desteği ile listelenmiş durumda.



