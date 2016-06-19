Asus ZenBook 3 mercek altında: "Aynı performansta daha ince bilgisayar yok!"

Asus ZenBook 3 tüm detaylarıyla mercek altında. 910 gram ağırlığında ve 11.9mm kalınlığında olan bilgisayar, Core i7 işlemci, 1TB PCIe SSD sürücü ve 16GB RAM ile geliyor. Tüm detaylar videomuzda.

Bir bilgisayar ne kadar ince, ne kadar hafif ve ne kadar güçlü olabilir ? Çok ince ama Core M işlemcili veya daha kalın ama daha güçlü. Bu tercih kimilerimizi zor bir kararın eşiğine getirmiş olabilir ama videmuzun konuğu olan Asus ZenBook 3 öyle özellikler sunuyor ki, bu soruyu muhtemelen tarihin tozlu raflarına sürükleyecek gibi görünüyor.

Yeni nesil ZenBook 3 ile Asus, Apple'ın MacBook modeline rakip çıkıyor ama bir farkla. Daha ince ve daha hafif bir kasada MacBook Air klasmanında donanım sunarak. Şimdi isterseniz teknik özellikleriyle ZenBook 3'ü daha yakından tanıyalım. Intel'in 6. nesil yani Skylake serisi Core i5 ve Core i7 sınıfı işlemcilerini kullanan ZenBook 3, tercihe göre i5-6200U veya i7-6500U işlemcisiyle alınabilecek. 16GB'a kadar 2133MHz DDR3 bellek ve 1TB'a kadar PCIe tabanlı SSD sürücü ile konfigüre edilebilen bilgisayarda, 12.5-inç boyutunda Full HD ekran kullanılıyor. Sadece bir adet USB 3.1 Tip-C konnektörüyle donatılan bilgisayar, 40 Watt/saat kapasiteli 6-hücreli lityum polimer pilden güç alıyor.

Asus ZenBook 3 tasarım olarak etkileyici bir görünüm ortaya koyuyor. Genel profili itibariyle ZenBook ailesinin tasarım çizgilerini, MacBook esintili bazı detaylarla buluşturuyor izlenim veren bilgisayar, daha ilk bakışta kendisine hayran bıraktırmayı başarıyor. Üstelik sadece tasarım da değil, işçilik ve materyal kalitesi de takdire şayan seviyede diyebilirim.

Geleneksel dizüstü bilgisayar kasalarında kullanılan alaşımdan farklı olarak havacılık endüstrisinde tercih edilen alüminyumdan imal edilen şase, son derece hafif olduğu gibi muadil pek çok bilgisayarın taşıyıcı iskelet sisteminden %50 daha güçlü. Sadece 910 gram ağırlığında olan yani MacBook'u 10 gram ağır bırakan ZenBook 3 aynı zamanda 11.9mm ile 1.2mm yani bir başka ifadeyle %9 civarı daha ince. Aslına bakılırsa bu farkları pratik kullanımda hissetmek pek mümkün olmasa da Asus mühendislik düzeyinde farkını ortaya koymayı başarmış. Üstelik bilgisayarın en ince noktası sadece 3.5mm kalınlığında. Kısacası Asus, neredeyse akıllı telefon modeli ZenFone 2 kadar kalın bir bilgisayar üretmeyi başarmış.

Böylesine ince bir bilgisayar yapabilmek için, ekran ve kasa arasındaki bağlantıyı oluşturan menteşe sistemini baştan ele alan Asus, dünyanın en küçük bağlantı aparatlarını geliştirmeyi başarmış. Rose Gold, Royal Blue ve Quartz Gray isimli üç farklı renk seçeneğine sahip olan bilgisayar, özellikle kraliyet mavisi olarak ifade edebileceğimiz seçenek ile kendisini ayrıştırmayı başaracak gibi görünüyor.

Tasarımdaki inceliğin performansa ne derece etki edip etmeyeceği ise ayrıca merak konusu. Çünkü yüksek performanslı bileşenleri incecik bir kasa içerisine hapsetmek ve oluşan ısıyı sağlıklı bir şekilde tahliye edememek, thermal throttling olarak tabir ettiğimiz, ısınmaya bağlı frekans frenlemesi ve performans kaybına neden olabilir. Bu konuda ciddi mesai harcayan Asus mühendisleri, Turbo ile 3.1GHz'e çıkabilen Core i7-6500U'yu dizginleyebilmek ya da bir başka ifade ile Turbo frekans katılımını en yüksek düzeyde tutabilmek için yepyeni bir soğutma tasarımına imza atmış.

Sadece 0.3mm kalınlığında olan sıvı kristal polimer tabanlı fan pervanesi ve yine 0.3mm kalınlığında olan ince profilli bakır ısı bloğu kullanmış. Tasarımdaki bir başka ince nokta ise menteşe bölümünün aynı zamanda hava tahliye kanalı olarak kullanılması. Tüm bu tasarımın etkili soğutma sağladığını söylüyor konuşma şansı yakaladığım Asus mühendisleri ve ürün yöneticileri. Ancak günün sonunda termal sistemin ne derece gürültülü çalıştığını ve nasıl performans gösterdiğini detaylı testlerim sonucunda anlayabilecem ki bunun için ürünün piyasaya çıkmasını beklememiz gerekecek malesef.

Tasarım konusunda ZenBook 3'ün MacBook'u örnek alarak hataya düştüğü nokta ise tek bir USB Tip-C konnektörü ile geliyor olması. Agresif incelik için belki teknik bir zorunluluk olabilir gibi düşünülse de bilgisayarın en kalın noktaları aslınad iç aksamdaki dizilim itibariyle birden fazla USB portuna ev sahipliği yapabilecek düzeyde. Her halukarda kesin olan şu ki, bu bilgisayarda birden fazla aksesuar bağlantısı için adaptör kullanımına ihtiyaç duyulacak. Bu arada bu konnektör aynı zamanda cihazı şarj etmemizi sağlıyor ve hızlı şarj özelliği ile Asus'a göre 9 saat kullanım ömrü sunan 40 Watt/saatlik 6 hücreli pilin %60'ını 50 dakikada doldurabiliyor.

Asus ZenBook 3'ün 12.5-inç boyutundaki ekranının kasaya oranı %82 düzeyinde. Evet örneğin Dell XPS serisi kadar çerçevesize yakın bir deneyim sunmuyor ancak MacBook ve MacBook Air'dan daha iyi seviyede ve üstelik ekranın mukavemetini arttırabilmek adına 0.4mm kalınlığa sahip olan Gorilla Glass 4 koruma kalkanı da sisteme ilave edilmiş.

Ekranda Full HD çözünürlük tercihi bence yerinde, hem enerji tasarrıufu hem de dizüstü bilgisayarda ideal Windows 10 deneyimi için kişisel tercihim Full HD'den yana arkadaşlar. Yüksek kontrast değeri sunan ve NTSC renk paletinin %72'sini karşılayabilen ekran, özel video modunda daha yüksek keskinlik değerleri sunabiliyor. Ekranın en iyisi olduğunu iddia etmem çok kolay olmasa da, ilk izlenimlerim itibariyle oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim.

Performans kısmında ise ZenBook 3 adeta rakipsiz. Core i7-6500U ile ham işlem gücünde MacBook'tan neredeyse %50 daha güçlü olan bilgisayar, 1700MB/saniye civarında sıralı okuma kabiliyetine sahip PCIe 3.0 x4 tabanlı SSD sürücüsü ve 2133MHz hızındaki bellekleriyle de genel sistem kabiliyetleri açısından MacBook'u klasman dışına iterkern, MacBook Air'ı da geride bırakmayı başarıyor.

Donanım tarafında eleştri getirebileceğim nokta ise sahip olduğu bellek kontrolcüsü ile Low Power DDR4 bellek kullanımına uyumlu olan işlemcinin Low Power DDR3 ile tercih edilmiş olması. Core i7-6500U teknik olarak 1866MHz hızında Low Power DDR3 bellek desteği sunuyor yani Asus mühendisleri ZenBook 3 için özel efor sarfetmiş gibi görünüyor. Daha iyi bir tercih ile sistemin bellek bantgenişliği saniyede 26 gigabtye yerine 32GB düzeyine çıkabilirmiş ama öyle zannediyorum ki aanakart üzerindeki değişim gereksinimi ve DRAM fiyatlarından ötürü Asus agresif maliyet politikasını izlemiş olabilir. Ama günün sonunda bu sınıfta böylesi bir performansın heyecan verici olduğu kesin. Tek sıkıntı Intel'in dahili grafik birimi HD 520'nin zincirin en zayıf halkası olması.

Ultra ince bilgisayarların en zayıf noktalarından biri, ergonomi sorunları getiren ve geri bildirim kabiliyetleri zayıf olan klavye tasarımları oluyor. Ancak Asus bu konuda gerçekten iyi bir iş çıkarmış zira tuş yüksekliği neredeyse 1mm'yi buluyor ve gerçekten iyi bir hissiyat sunuyor, benzer şekilde cam kaplı touchpadin kullanımı da oldukça konforlu düzeyde. Bu arada merak edenler için klavyenin arka aydınlatmaya sahip olduğunu ve tuş genişliklerinin iyi düzeyde olduğunu da not düşmek isterim arkadaşlar. Standart olarak sunulmayan parmakizi okuyucusu da iyi yere konumlandırılmış, touchpad'in sağ üst taafında yer alan sensör sayesinde özellikle kurumsal kullanım için Windows Hello'nun yanında böylesi donanımla daha yüksek güvenlik sağlayabilirsiniz.

Windows Hello demişken, bu bilgisayar da aynı Apple MacBook gibi VGA çözünürlüğünde kamera ile geliyor ve bir miktar hayalkırıklığı oluyor Asus'dan beklentim biraz daha yüksektik açıkçası. Pil performansına gelecek olursam eğer, daha yüksek donanımlara bağlı olarak MacBook kadar uzun gitmeyecektir muhtemelen ama tam olarak nasıl bir batarya performansı sunulur bunu şu aşamada idrak etmesi zor. Ülkemize son çeyrekte gelmesini bekledğim ZenbBook 3'ün başlangıç fiyatı MacBook'tan daha düşük, en üst fiyatı ise daha yüksek donanımlar bağlı olarak biraz daha yüksek.

Asus ZenBook 3 heyecan verici bir bilgisayar, böylesine yüksek mobilite ve yüksek perfomans olmuş dedirtecek türden. Ben Erdi Özüağ, bu videomuzda Asus ZenBook 3'e yakından bakmış olduk, bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.