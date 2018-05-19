Asus ZenBook Pro 15 duyuruldu

ZenBook markasıyla dizüstü pazarında başarılı işler yapan Asus, yeni nesil Intel işlemciler ve Nvidia ekran kartları ile donattığı performans odaklı yeni ZenBook Pro 15 dizüstü modelini duyurdu.

ZenBook Pro 15 özellikleri

ZenBook Pro 15 UX550GD model numarasıyla satılacak ürün alüminyum kasa ve geleneksel Zen çizgilerini barındırıyor. Yüzde 83 ekran kasa oranı sayesinde oldukça kompakt bir gövde yapısı elde edilmiş. Kasanın ölçüleri 36.5 x 25.1 x 1.89cm ve ağırlığı da 1.86kg.

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15.6 inçlik LED ekranında FULL HD veya 4K çözünürlük sunan model Asus Eye Care teknolojisi ile mavi ışığı azaltarak göz yorgunluğunun önüne geçiyor. Dokunmatik veya standart ekranlarda modele göre Delta E < 3, Delta E < 2 ve yüzde 100 sRGB renk gamı yer alıyor.

İşlemci tarafında 4 çekirdekli Intel Core i5-8300H, 6 çekirdekli Intel Core i7-8750H ve Core i9-8950HK seçenekleri sunulmuş. Grafik gücü ise 4GB GDDR5 Nvidia GTX 1050 ekran kartından sağlanıyor. Bellek tarafında 8GB/16GB 2400MHZ DDR4, depolama tarafında da 256GB/512GB SATA3 SSD ve 512GB/1TB PCIe SSD seçenekleri sunuluyor.

9 saate kadar kullanım süresi sunan Asus Zenbook Pro 15 modelinde arka aydınlatmalı klavyenin tuş seyahat mesafesi 1.5mm. Asus SonicMaster hoparlörler Harman Kardon sertifikalı. USB Tip-C girişlerinden birisi Thunderbolt desteği de sunuyor. Henüz fiyat bilgisi açıklanmadı.