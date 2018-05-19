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Asus ZenBook Pro 15 duyuruldu

Dizüstü pazarında yoluna devam eden Asus, performans isteyenlere yönelik olarak ZenBook Pro 15 dizüstü modelini duyurdu. Model 6 çekirdekli Intel işlemcilerle güçlendirilmiş.
1 yıl
3,7b
1
5
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus ZenBook Pro 15 duyuruldu

ZenBook markasıyla dizüstü pazarında başarılı işler yapan Asus, yeni nesil Intel işlemciler ve Nvidia ekran kartları ile donattığı performans odaklı yeni ZenBook Pro 15 dizüstü modelini duyurdu.

ZenBook Pro 15 özellikleri

ZenBook Pro 15 UX550GD model numarasıyla satılacak ürün alüminyum kasa ve geleneksel Zen çizgilerini barındırıyor. Yüzde 83 ekran kasa oranı sayesinde oldukça kompakt bir gövde yapısı elde edilmiş. Kasanın ölçüleri 36.5 x 25.1 x 1.89cm ve ağırlığı da 1.86kg.

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15.6 inçlik LED ekranında FULL HD veya 4K çözünürlük sunan model Asus Eye Care teknolojisi ile mavi ışığı azaltarak göz yorgunluğunun önüne geçiyor. Dokunmatik veya standart ekranlarda modele göre Delta E < 3, Delta E < 2 ve yüzde 100 sRGB renk gamı yer alıyor.

İşlemci tarafında 4 çekirdekli Intel Core i5-8300H, 6 çekirdekli Intel Core i7-8750H ve Core i9-8950HK seçenekleri sunulmuş. Grafik gücü ise 4GB GDDR5 Nvidia GTX 1050 ekran kartından sağlanıyor. Bellek tarafında 8GB/16GB 2400MHZ DDR4, depolama tarafında da 256GB/512GB SATA3 SSD ve 512GB/1TB PCIe SSD seçenekleri sunuluyor.

9 saate kadar kullanım süresi sunan Asus Zenbook Pro 15 modelinde arka aydınlatmalı klavyenin tuş seyahat mesafesi 1.5mm. Asus SonicMaster hoparlörler Harman Kardon sertifikalı. USB Tip-C girişlerinden birisi Thunderbolt desteği de sunuyor. Henüz fiyat bilgisi açıklanmadı.

 

http://hexus.net/tech/news/laptop/118220-asus-quietly-intros-powerful-zenbook-pro-15/ Yorum Yaz
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aspirin_00 1 yıl en beğenilen
min 9 bin tl diyelim.... :D
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firat_kilic 1 yıl
Maaşlar dolar olsun. Türk Lirası adam dolandırma parası olmuş !!!! Köprüden geçerken bile euro-karşılığı alıyor devlet... ee her şey euroya indeksli... dolara indeksli... biz nasıl bilgisayar parçası alacağız? Deneme test hobi geliştirme için bile adım atamıyoruz... Milleti hırsızlığa ve diğer dünyaya sepetliyorlar... bu dünyada yaşama git diğer dünya için dua et orada belki yaşarsın diyorlar... burada bir verilecek savaşımız var arkadaşlar.... burası olmassa diğer tarafta olmaz !!!!
%%%% Yıllardır Türk insanını yerin dibine sokan diğer tarafa dua ettiren ezilip büken yöneticilerden rahatsızım. %
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firat_kilic 1 yıl
Paralarımız alın terimiz eridi. Satın almak zorlaştı. Ruhsal aleme kayanlar yüzünden maddi alemde gücümüz yok. Ruh gibi gezen insan doldu. Geriledik çökmek üzereyiz.
Artık bilgisayar satın alamaz hale geleceğiz. Eski teknolojilerle kalacağız. YArın bir gün quantum bilgisayarları bizi bırak hükümetimiz bile alamaz. Almak için vergilere abanacak...
1nci dünya savaşında osmanlının gemi alacak parası bile kalmamış. Gitmiş milletten para toplamış da ingiltereye yaptırmış. İngilterede o gemileri vermemiş bide üstüne savaş açmış. Şimdi yine 450ton altınımız ingilterede..... Şunu din işlerini bırakın dünyaya dönün yapacak işlerimiz var !!!
Neden kimse sormuyor mu? Rahatsız bir şekilde yaşatılıyoruz? Neden benim hücrelerim beynim alın terim diğerlerinden ucuz? Ne zamana kadar ucuz olacak? Umut ufuk çizgisi olmuş yani hiç bir zaman.... bunun adı kölelik.. BEN İSYAN EDİYORUM !!! SENDE ET. !!! Artık umut isyandadır. 1 paket sigara 10kağıt yaw !!! Önce tütün ekmeyi yasaklattılar. Sonra tekeli özelleştirdiler. Sonrada iç işbirlikçilere satıp oradan amerikaya en son ise ingilizlerin eline geçti... UYAN !!! UYAN !!!! Başındakileri kontrol etme zamanı geldi.
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selahattın ısık 1 yıl
en alt versiyonu 10bin bandında gelir.
diğer 2 üst model sırasıyla 12xx 15xx civarına gelir.
oyun cihazlarına kıyasla fiyat tahmini yanlış olur.
sırf ekran ve işlemci maliyeti 5bin civarıdır-üst model de daha da yüksek)tüketiciye)
2 yıl sonra aynı işlemci 50 dolara ebay de satılır..
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aspirin_00 1 yıl en beğenilen
min 9 bin tl diyelim.... :D
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elektrontan 1 yıl aspirin_00
3 ay sonra 7 bin TL
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