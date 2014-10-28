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Asus ZenFone serisi gelecek yıl Android 5.0 güncellemesi alacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus ZenFone serisi gelecek yıl Android 5.0 güncellemesi alacak

Asus ZenFone serisi gelecek yıl Android 5.0 güncellemesi alacak
Asus'un başarılı satışlar yapan Zenfone akıllı telefon serisi bu hafta yeni bir üyeye daha kavuşacak. Asus tüketici ilgisini çekmek amacıyla seriyi desteklemeye devam ediyor. 

Sızan bilgilere göre ay başında Android 4.4.4 güncellemesi almaya başlayan seri, gelecek yıl Nisan ayı itibariyle de Android 5.0 Lollipop güncellemesini almış olacak. Genelde yıl sonu itibariyle Galaxy S5, Galaxy Note 4, LG G3 gibi amiral gemi modelleri Lollipop güncellemesini almaya başlayacak. Zenfone serisi biraz gecikecek olsa da bu gelişme kullanıcıları oldukça sevindirecektir. 

Firmanın ayrıca yeni PadFone Infinity ve PadFone S modelleri de Haziran sonuna doğru güncellemesini almış olacak. Buna göre PadFone X ve PadFone X mini modellerinin de benzer dönemlerde güncellemeyi almış olacak. 


Kaynak:http://www.phonearena.com/news/Asus-ZenFone-line-will-be-updated-to-Android-5.0-Lollipop-next-year-alongside-the-PadFone-S-and-PadFone-Infinity-2_id62209
http://www.phonearena.com/news/Asus-ZenFone-line-will-be-updated-to-Android-5.0-Lollipop-next-year-alongside-the-PadFone-S-and-PadFone-Infinity-2_id62209 Yorum Yaz
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 5 yıl
Güzel haber.
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Knock Code 5 yıl
Yepyeni telefon mecburen vermesi lazimdi zaten. Bu onun iyi bir firma oldugunu degil aslinda nisan gibi gec bir ayda verdigi icin sorgulanmasi gereken bir firma oldugunu gosterir.
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Shamshiel 5 yıl Knock Code
Vermeye bilir zorundada değil.
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BordooMaavi 5 yıl
Biraz geç ama ben çıkmasını beklemiyordum sevindim açıkcası
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Okisht 5 yıl
geç olsun güç olmasın. hiç almamasından iyidir bence.
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BonezCrusher 5 yıl
Asus kalitesini birkez daha gösterdi.
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Biggest Star 5 yıl
diğer markalar 2 yıllık amiral gemilerine güncellemeyi unutmuşken asus tan çok yerinde bir karar..
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Deníz 5 yıl
çok geç
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