



Asus ZenFone serisi gelecek yıl Android 5.0 güncellemesi alacak

Asus'un başarılı satışlar yapan Zenfone akıllı telefon serisi bu hafta yeni bir üyeye daha kavuşacak. Asus tüketici ilgisini çekmek amacıyla seriyi desteklemeye devam ediyor.





Sızan bilgilere göre ay başında Android 4.4.4 güncellemesi almaya başlayan seri, gelecek yıl Nisan ayı itibariyle de Android 5.0 Lollipop güncellemesini almış olacak. Genelde yıl sonu itibariyle Galaxy S5, Galaxy Note 4, LG G3 gibi amiral gemi modelleri Lollipop güncellemesini almaya başlayacak. Zenfone serisi biraz gecikecek olsa da bu gelişme kullanıcıları oldukça sevindirecektir.





Firmanın ayrıca yeni PadFone Infinity ve PadFone S modelleri de Haziran sonuna doğru güncellemesini almış olacak. Buna göre PadFone X ve PadFone X mini modellerinin de benzer dönemlerde güncellemeyi almış olacak.

http://www.phonearena.com/news/Asus-ZenFone-line-will-be-updated-to-Android-5.0-Lollipop-next-year-alongside-the-PadFone-S-and-PadFone-Infinity-2_id62209