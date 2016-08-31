Asus ZenWatch 3 duyuruldu

Berlin’deki IFA 2016 tüketici elektroniği fuarının başlamasına kısa bir süre kala, firmalar da ellerindeki kozları açmaya başladı. Asus, beğenilen ZenWatch akıllı saat serisinin üçüncü nesli ile karşınızda.

Asus önceki iki modelinde dörtgen şeklinde tasarım çizgilerine yer vermişti ve maliyeti de aşağıda tutmuştu. Asus ZenWatch 3 modeli için tasarım olarak büyük emek verilmiş ve biraz daha Premium görünüme kavuşmuş. Bu bakımdan da fiyatı yükselmiş.

1.39 inçlik 400x400 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip olan Asus ZenWatch 3, yuvarlak tasarımı ile son dönemin modasına uyduğunu gösteriyor. Biraz bombeli tarzda imal edilen ekranın üzeri Gorilla Glass ile kaplanmış ve dayanıklılık sunulmuş.

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Firma akıllı saatin kasasında aşınmalara karşı dayanıklı 316L paslanmaz çelik malzeme kullanmış. Kayışı ise deri malzemeden imal. Sağ tarafta 3 adet buton yer alıyor. Modelin kalınlığı 10mm civarında ve sınıfındaki en ince saatlerden birisi olmaya aday.

Qualcomm’un giyilebilir cihazlar için geliştirdiği enerji verimliliği odaklı Snapdragon Wear 2100 yongasından gücünü alan modelde 512MB RAM ve 4GB depolama kapasitesi bulunuyor. Modelin 340mAh kapasiteli bataryası duruma göre 2-3 gün kullanım süresi sunuyor. Hızlı şarj sayesinde bataryanın yüzde 60’ı 15 dakikada doluyor. Şarj için saati manyetik adaptöre yerleştirmek yeterli.

Saat Android 2.0 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Saat temalarının daha fazla bilgi yansıtabilmesi, el yazısı tanıma, akıllı cevap gibi özellikler sunan Android Wear 2.0 yanında saat için 50 adet farklı tema hazırlanmış. Avrupa’da 230 Avro fiyat etiketine sahip olan modelin yıl sonuna doğru piyasada olacağı ifade ediliyor.



