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Asus ZenWatch 3 duyuruldu

Asus’un akıllı saat pazarındaki mütevazi serisi ZenWatch, IFA 2016 fuarı ile birlikte daha Premium bir havaya bürünüyor. Üçüncü nesilde önemli tasarım değişiklikleri mevcut.
2 yıl
5,1b
1
17
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Berlin’deki IFA 2016 tüketici elektroniği fuarının başlamasına kısa bir süre kala, firmalar da ellerindeki kozları açmaya başladı. Asus, beğenilen ZenWatch akıllı saat serisinin üçüncü nesli ile karşınızda.

Asus önceki iki modelinde dörtgen şeklinde tasarım çizgilerine yer vermişti ve maliyeti de aşağıda tutmuştu. Asus ZenWatch 3 modeli için tasarım olarak büyük emek verilmiş ve biraz daha Premium görünüme kavuşmuş. Bu bakımdan da fiyatı yükselmiş.

1.39 inçlik 400x400 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip olan Asus ZenWatch 3, yuvarlak tasarımı ile son dönemin modasına uyduğunu gösteriyor. Biraz bombeli tarzda imal edilen ekranın üzeri Gorilla Glass ile kaplanmış ve dayanıklılık sunulmuş.

Ayrıca Bkz. "Archos’dan yeni Helium akıllı telefonlar"

Firma akıllı saatin kasasında aşınmalara karşı dayanıklı 316L paslanmaz çelik malzeme kullanmış. Kayışı ise deri malzemeden imal. Sağ tarafta 3 adet buton yer alıyor. Modelin kalınlığı 10mm civarında ve sınıfındaki en ince saatlerden birisi olmaya aday.

Qualcomm’un giyilebilir cihazlar için geliştirdiği enerji verimliliği odaklı Snapdragon Wear 2100 yongasından gücünü alan modelde 512MB RAM ve 4GB depolama kapasitesi bulunuyor. Modelin 340mAh kapasiteli bataryası duruma göre 2-3 gün kullanım süresi sunuyor. Hızlı şarj sayesinde bataryanın yüzde 60’ı 15 dakikada doluyor. Şarj için saati manyetik adaptöre yerleştirmek yeterli.

Saat Android 2.0 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Saat temalarının daha fazla bilgi yansıtabilmesi, el yazısı tanıma, akıllı cevap gibi özellikler sunan Android Wear 2.0 yanında saat için 50 adet farklı tema hazırlanmış. Avrupa’da 230 Avro fiyat etiketine sahip olan modelin yıl sonuna doğru piyasada olacağı ifade ediliyor. 


 

http://www.phonearena.com/news/The-Asus-ZenWatch-3-is-here-slim-and-stylish-design-round-display_id84758 Yorum Yaz
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Firaristt 2 yıl en beğenilen
230€...vay arkadaş vergilerle yaklaşık 1000tl olur herhalde. Kazık.
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frostburn 2 yıl
google now teknolojileri türkiye'de entegre olarak çalışmadığı sürece bu kadar para vermek saçma.
apple siri ile yapabilecekleriniz çok çok daha fazla.
açıkçası akıllı saat alırken işlevsellik öne çıkmalı.
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Guest-5E274E432 2 yıl
Şu haberi de çevirir misiniz?
nokiapoweruser.com/...
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XPerience 2 yıl
Aldırırsa tasarımı aldırır. Ama fiyatı...
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orhanyıldız 2 yıl
Tasarım çok iyi ama fiyat :(
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Yazılımcı Online 2 yıl
Akıllı saatler sonunda saate benzemeye başladı. Tasarımı gerçekten çok hoş .
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kadirirdem 2 yıl
gear s3 den çok daha hoş olmuş...
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0MG90 2 yıl
Harbi çok güzel duruyo
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eediz 2 yıl
çok güzel cidden
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ergenius 2 yıl
Ulan cidden çok güzel tam almadık . Biz ne zaman böyle bir ülke olduk
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newrophat 2 yıl
200-250 lira civarında olsa sırf saat olarak takmak için bile alınabilirdi, görüntüsü tasarımı cidden muazzam olmuş yalnız 1000 lira civarı deli para arkadaş, asusu seviyoruz tamam eyvallah ama marka olarak telefonda samsung iphone etiketinin çok gerisinde, yani millet sırf samsung etiketi için 500 liralık telefona 1500 lira veriyor, bir nevi adidas nike marka sapkınlığındaki mecburiyet hissi. ben her zaman fiyat/performans ürünleri tercih ettim ama bu saat fiyat olarak bence ederinin çok üzerinde, daha doğrusu asus kendini üst segmente taşımak için milleti marizlemeyi düşünmüş gibi, zenfone deluxe 2500 lira diyorlar saat 1000 lira, eee kardeşim o zaman samsung alanlara kimse b.k atmasın o zaman. hiç olmazsa adamın şekli olur :)
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xxxx1 2 yıl
amoled panel ve kullanılan celık cıhazın kalıtelı oldugunu gosteren ıkı bılesen.
15 dk.100 /60 gıbı dolum suresı var, cok ıyı bır rakam.
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hidrojennn 2 yıl
yukarıda Allah var tasarımı çok sade ve hoş. klasik, yuvarlak temiz hatları var.
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