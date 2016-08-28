Archos’dan yeni Helium akıllı telefonlar

IFA teknoloji fuarlarının vazgeçilmez firmalarından olan Fransız Archos, bu yıl ki fuarı da boş geçmiyor. Firma, giriş seviyesine yönelik olarak tatmin edici özelliklerle donattığı yeni Helium akıllı telefonlarını getiriyor.

Modellerden 50f Helium, 5 inçlik 720p çözünürlüğünde ekran barındırırken, Snapdragon 210 yonga setinden gücünü alıyor. 2GB RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen 50f Helium; 4G, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, parmak izi okuyucu, 2000mAh kapasiteli batarya, Qualcomm QuickCharge, Android 6.0 işletim sistemi şeklinde diğer özelliklere sahip.

Bu modelin fiyatı 132$ olarak belirlenirken, bir de Lite sürümü mevcut. Bu versiyonda ise farklı olarak 1GB RAM ve 8GB arttırılabilir kapasite yer alıyor. Fiyatı ise 105$.

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Amiral gemisi olarak da kabul edebileceğimiz 55 Helium Ultra modelinde ise 5.5 inçlik ekran yer alırken, 4 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T720 grafik birimi barındıran MediaTek 6737 yonga setinden gücünü alıyor. 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde 2700 mAh batarya, 8MP çözünürlüğünde kamera, Android 6.0 işletim sistemi gibi özellikler mevcut.

Modelin fiyatı 157$ olarak belirlenirken daha ucuz bir versiyonu da var. 55 Helium adındaki bu modelde farklı olarak 1GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi bulunuyor. Fiyatı ise 117$ olarak belirlenmiş. IFA 2016 fuarından sonra modeller global olarak satışa sunulacak.