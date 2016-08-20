Asus ZenWatch 3 için en kaliteli görsel karşınızda

Zen markasını mobil cihaz ve dizüstü bilgisayar haricinde akıllı saat pazarında da başarılı bir şekilde kullanan Asus, IFA 2016 fuarında üçüncü nesil akıllı saatini tanıtmaya hazırlanıyor. Asus ZenWatch 3 modelinin şimdiye kadar ki en kaliteli görseli internete sızdırıldı.

İlk iki nesilde köşeli bir tasarıma yer veren Asus, yeni nesilde önemli bir değişiklik yapıyor ve son dönemin beğenilen yuvarlak kasa tasarımına geçiş yapıyor. Üzerinde büyük emek verildiği anlaşılan ZenWatch 3, paslanmaz çelik kasaya sahip ve sağ kısımda 3 adet düğme dikkat çekiyor.

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Bluetooth 4.2 ve WiFi bağlantılarına sahip olacak ZenWatch 3, özel bir adaptör ile 10W hızlı şarj imkanı da sunacak. Google’ın akıllı saatler için geliştirdiği Android Wear işletim sisteminin en son sürümü ile gelecek modelin, LTE bağlantısı olabileceği de değerlendiriliyor. Bu sayede, akıllı telefondan bağımsız olarak bildirimler alabilecek veya arama yapabilecek.

Asus, genelde akıllı saatlerini 200$ bandına konumlamayı tercih ediyor. ZenWatch 3 modeli için de benzer bir strateji uygulamak isteyecektir. Standart versiyon için bu sınır oldukça kabul edilebilir görünüyor ancak LTE modem barındıran bir versiyon olursa, fiyat bir hayli yukarı çıkabilir.

Asus ZenWatch 3 için IFA 2016 fuarına rezervasyon yapılmış durumda ancak satışa çıkacağı tarih konusunda net bilgiler bulunmuyor. Bazı kaynaklar, yıl sonuna doğru piyasaya çıkabileceğini belirtiyor.