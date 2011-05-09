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Asus geride bıraktığımız Nisan ayında 2 milyon anakart sattı

8 yıl
10,9b
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6
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Digitimes'ın endüstri kaynaklarına dayandırdığı yeni bir haberine göre Asus, geride bıraktığımız Nisan ayı içerisinde iki milyon anakart satışı gerçekleştirmeyi başardı. Nisan-Haziran dönemini kapsayan üç aylık 2. çeyrek dilim için hedeflediği 5.7 milyon adetlik anakart satışı gerçekleştireceği öngörülen firmanın brüt marjı da %25'in üzerinde gerçekleşti.

Intel'deki çipset sorunundan ötürü diğer tüm anakart üreticilerinde olduğu gibi ilk çeyrekte satış sıkıntısı yaşayan firma, yılın kalan kısmı içinse oldukça iyimser. Özellikle üst seviye anakartlarına yoğun ilgi olduğu belirtilirken, DIY kanalıyla birlikte Amerika ve Avrupa pazarındaki satışların iyi gittiği Z68 çipseti için de beklentilerin yüksek olduğu bildiriliyor.

Intel'in yeni Z68 yonga seti için P68Z68 Deluxe, P8Z68-V Pro ve P8Z68-V modellerini hazırlayan Asus, AMD'nin Bulldozer işlemcileri için de anakart çalışmalarını sürdürüyor.


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leech 8 yıl en beğenilen
Sabertooth dizaynında anakartları ilerleyen zamanlarda daha sık görecek miyiz acaba ? Onları satış rakamı hakkında bir bilgi var mı ? Çünkü satışı yüksekse zaten diğer firmalarda dahil olmak üzere piyasada çeşidi artar diye düşünüyorum
Sabertooth dizaynında anakartları ilerleyen zamanlarda daha sık görecek miyiz acaba ? Onları satış rakamı hakkında bir bilgi var mı ? Çünkü satışı yüksekse zat...
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alpa07 8 yıl
en çok satan ülke tr dir kesin
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met@lrock 8 yıl
Yeni sistem toplayacağım Anakart olarak bu Sabertooth u tercih ediceğim. İ7 2600k ssabertooth p67 8gb corsair 1600mhz 4x4 kit diye
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Mcslift 8 yıl
Ayda 2 milyon anakart ne demek yaa paraya bak!
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Colonel GUILE 8 yıl
Sattıkları rakamın yarısından fazlası bozuk olduktan sonra ne anlamı var bu kadar satış yapmanın...
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leech 8 yıl
Sabertooth dizaynında anakartları ilerleyen zamanlarda daha sık görecek miyiz acaba ? Onları satış rakamı hakkında bir bilgi var mı ? Çünkü satışı yüksekse zaten diğer firmalarda dahil olmak üzere piyasada çeşidi artar diye düşünüyorum
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