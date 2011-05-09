Asus geride bıraktığımız Nisan ayında 2 milyon anakart sattı

Digitimes'ın endüstri kaynaklarına dayandırdığı yeni bir haberine göre Asus, geride bıraktığımız Nisan ayı içerisinde iki milyon anakart satışı gerçekleştirmeyi başardı. Nisan-Haziran dönemini kapsayan üç aylık 2. çeyrek dilim için hedeflediği 5.7 milyon adetlik anakart satışı gerçekleştireceği öngörülen firmanın brüt marjı da %25'in üzerinde gerçekleşti.

Intel'deki çipset sorunundan ötürü diğer tüm anakart üreticilerinde olduğu gibi ilk çeyrekte satış sıkıntısı yaşayan firma, yılın kalan kısmı içinse oldukça iyimser. Özellikle üst seviye anakartlarına yoğun ilgi olduğu belirtilirken, DIY kanalıyla birlikte Amerika ve Avrupa pazarındaki satışların iyi gittiği Z68 çipseti için de beklentilerin yüksek olduğu bildiriliyor.

Intel'in yeni Z68 yonga seti için P68Z68 Deluxe, P8Z68-V Pro ve P8Z68-V modellerini hazırlayan Asus, AMD'nin Bulldozer işlemcileri için de anakart çalışmalarını sürdürüyor.