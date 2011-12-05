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Asus iş istasyonlarına yönelik yeni anakartı P9X79 WS'yi satışa sundu

7 yıl
8,9b
1
13
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus iş istasyonları için hazırladığı yeni anakartı P9X79 WS'yi kullanıma sundu. Masaüstü sistemler için sunulan P9X79 Deluxe modelinin modifiye edilmiş versiyonu olan yeni anakart, iş istasyonlarının kullanım amaçları doğrultusunda tam yük altında 7/24 çalışacak şekilde tasarlanmış. Tasarım anlamında bir takım farklılıklar içeren ve üzerinde kullanılan soğutucusu, anakartın sağ kısmından dolanarak üst bölüme kadar bellek ve işlemci güç fazlarını kapsayan anakart, Intel'in X79 çipsetini kullanıyor ve Sandy Bridge-E kod adıyla anılan Core i7-3000 serisi dört ve altı çekirdekli işlemcilere destek sunuyor.
Üzerinde yer alan 8 adet bellek slotu ile 64-128GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan anakartta altı adet PCIe x16 slotu bulunuyor ve bunların iki tanesi çoklu GPU kurulumları için PCIe x16 + PCIe x16 konfigürasyonlarında görev yapabiliyor. AMD Crossfire X ve Nvidia SLI teknolojileri üzerinden dörtlü GPU kurulumlarını mümkün kılan anakart, aynı zamanda ileriye dönük olarak PCIe 3.0 teknolojisiyle de uyumlu. Yüksek kaliteli komponentlere yer verilen anakart üzerinde dört adet SATA-II ve dört adet SATA-III portuna yer verilirken, Intel'in doğal olarak desteklediği iki adet SATA-III portu ışındaki portlar için Marvell tarafından geliştirilen PCIe 9128 kontrol yongasına yer verildiğini de belirtelim.
 Asus P9X79 WS üzerinde çok sayıda USB 3.0 konnektörü, 7.1 kanal ses desteği, S/PDIF çıkışı, FireWire portu ve Intel'in kendi kontrolcüsü üzerinden sağlanan çift Gigabit Ethernet portuna yer veriliyor. Gelişmiş BIOS özellikleri ile kullanıcılara hız aşırtma olanakları da sunan yüksek kararlılık odaklı yeni anakart, başta grafik tasarımcıları olmak üzere çeşitli mühendislik kollarında faaliyet gösteren profesyoneller için Amerika'da 379.99$'dan sunuluyor. 

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kutarba 6 yıl
Yeni Aldım Bende Kartı 3 Hafta Önce...32 gb Ram Taktım 1333 mhz. i7-3820 İşlemci Asus HD7970 Ekran Kartı ile Ciddi Anlamda PErformans yakaladım, Default olarak kullanıyorum bütün bileşenleri, BF3 Ultra Ayarlarda Performans mukemmel...
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl kutarba
kutarba

Yeni Aldım Bende Kartı 3 Hafta Önce...32 gb Ram Taktım 1333 mhz. i7-3820 İşlemci Asus HD7970 Ekran Kartı ile Ciddi Anlamda PErformans yakaladım, Default olarak kullanıyorum bütün bileşenleri, BF3 Ultra Ayarlarda Performans mukemmel...

32GB Belleği oyun için mi aldınız ?
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DH Misafiri 6 yıl
slm arkadaslar bende asusp9x79pro intelx79 soket 2011dd3 2400mhz anakartvar anakartım sanırım ram lerimi bozuyor gskıll rem var 2x4 ddr3 1866mhz makına acmıyor ral leri söküp yeniden takıyom calısıyor anlamadım acaba anakartmı baska bır sorun var makınada yardımcı olurmusunuz
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marsay 7 yıl
ya heryerde bu anakartı arıyorum bulamadım 1 ay olmuş satışta diyeli :(
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Arranger. 7 yıl
380$ iyiymiş ama 128Gb ram desteği az. 256 veya 512Gb olsaydı daha iyi olurdu. Sonuçta server olarak kullanılacak.
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DH Misafiri 7 yıl
sanırım haberiniz yok 32 gb ram ler üretimi çok yakın donanimhaber.com/...
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bocekgrafik 7 yıl
Henüz üretilmedi ama. Benim yukarıda vurguladığım o. Yoksa icat edilmedi demedim. Seri üretime geçilipte piyasaya sunulmayan malı neyliyim. Hem ne zaman üretileceği bile belirsiz. Ki o haberin üzerinde 9 ay geçmiş ve X79'lar o zaman ortada yoktu. Bugün de biri kalkıp 64 GB'lık dimm icat ettik dese, ona göre anakart alacak değiliz herhalde. Çünkü onun seri üretime geçmesi asgari 1 yıllık bir süreç ki o zamana kadar intel kaç sefer soket değiştirir ve ne anakartlar çıkar...
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haymatloshan 7 yıl
Ev kullanıcısı için değil sanırım.
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bocekgrafik 7 yıl
Çoklu GPU kullanımını ve PCIe 3.0'ı desteklemesi, yüksek sayıdaki fazları, 7.1 kanal ses desteği artıları. Ancak Firewire 400 portunun yanında Firewire 800 portu da olsaymış daha iyi olurmuş.

* * *

Haberin sunumuyla ilgili olarak: 16 GB'lik bellekler mi çıktı da 128 GB'a kadar bellek desteği sunuyor yazılmış. Daha 8'likler bile piyasada yokken üstelik. Bi bilgi teoriden ibaretse onu bilemem ancak yine de çok dürüstçe gelmedi bana. 8 tane ram slotunun olması zaten oldukça yeterli iken bunu şişirmek bence gereksiz.
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