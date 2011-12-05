Asus iş istasyonlarına yönelik yeni anakartı P9X79 WS'yi satışa sundu

Asus iş istasyonları için hazırladığı yeni anakartı P9X79 WS'yi kullanıma sundu. Masaüstü sistemler için sunulan P9X79 Deluxe modelinin modifiye edilmiş versiyonu olan yeni anakart, iş istasyonlarının kullanım amaçları doğrultusunda tam yük altında 7/24 çalışacak şekilde tasarlanmış. Tasarım anlamında bir takım farklılıklar içeren ve üzerinde kullanılan soğutucusu, anakartın sağ kısmından dolanarak üst bölüme kadar bellek ve işlemci güç fazlarını kapsayan anakart, Intel'in X79 çipsetini kullanıyor ve Sandy Bridge-E kod adıyla anılan Core i7-3000 serisi dört ve altı çekirdekli işlemcilere destek sunuyor.

Üzerinde yer alan 8 adet bellek slotu ile 64-128GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan anakartta altı adet PCIe x16 slotu bulunuyor ve bunların iki tanesi çoklu GPU kurulumları için PCIe x16 + PCIe x16 konfigürasyonlarında görev yapabiliyor. AMD Crossfire X ve Nvidia SLI teknolojileri üzerinden dörtlü GPU kurulumlarını mümkün kılan anakart, aynı zamanda ileriye dönük olarak PCIe 3.0 teknolojisiyle de uyumlu. Yüksek kaliteli komponentlere yer verilen anakart üzerinde dört adet SATA-II ve dört adet SATA-III portuna yer verilirken, Intel'in doğal olarak desteklediği iki adet SATA-III portu ışındaki portlar için Marvell tarafından geliştirilen PCIe 9128 kontrol yongasına yer verildiğini de belirtelim.

Asus P9X79 WS üzerinde çok sayıda USB 3.0 konnektörü, 7.1 kanal ses desteği, S/PDIF çıkışı, FireWire portu ve Intel'in kendi kontrolcüsü üzerinden sağlanan çift Gigabit Ethernet portuna yer veriliyor. Gelişmiş BIOS özellikleri ile kullanıcılara hız aşırtma olanakları da sunan yüksek kararlılık odaklı yeni anakart, başta grafik tasarımcıları olmak üzere çeşitli mühendislik kollarında faaliyet gösteren profesyoneller için Amerika'da 379.99$'dan sunuluyor.