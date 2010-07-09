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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus merakla beklenen Radeon HD 5970 Ares modelini resmi olarak duyurdu

8 yıl
10,5b
1
16
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus merakla beklenen Radeon HD 5970 Ares modelini resmi olarak duyurdu
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Asus tarafından dünyanın en güçlü ekran kartı olarak lanse edilen Radeon HD 5970 Ares resmi olarak tanıtıldı. Tüm dünyada sadece 1000 adet satılacak bu çok özel ekran kartı, Radeon HD 5870'te kullanılan Cypress XT GPU'sunun iki tanesini kullanıyor ve bu açıdan Radeon HD 5870 X2 olarak ta tanımlanıyor. Her GPU için 2GB olmak üzere toplamda 4GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan R.O.G serisi yeni ekran kartı tasarım çalışmaları 6 ay süren özel soğutucusu ile yüksek çalışma frekanslarına rağmen, referans modelden hem daha serin hem de daha sessiz çalışıyor. Geliştirilen baskılı devresi, özel komponetleri ve ikisi 8pin diğeri ise 6pin olmak üzere geliştirilmiş güç tasarımı ile rekor denemeleri için yüksek güç ihtiyacına gereksinim duyan profesyonelleri yarıda bırakmayacak gibi görünüyr.

Grafik işlem birimleri 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı, iki adet Bakır soğutucu, her biri 8mm kalınlığında olan dört adet ısı borusu ve 100mm çapındaki fandan oluşan güçlü soğutucusu ile dikkat çekiyor. Özel bir taşına çantısı içerisinde oyun faresi ile birlikte sunulan ROG Ares'in, 2x 256-bit bellek veri yolu desteği, 3200x paralel işlem birimi, Crossfire ve Eyefinity desteği gibi teknik özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Görüntü aktarımı ve Eyefinity kurulumları için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan ekran kartı, Asus tarafından "sınırlı sürüm, sınırsız güç" sloganıyla pazara sunulurken, Avrupa satış fiyatının 1100 Avro seviyesinden başladığı ancak özel bir sürüm olduğu için üretilen tüm kartların kısa sürede satılacağı belirtiliyor.

Asus merakla beklenen Radeon HD 5970 Ares modelini resmi olarak duyurdu
Tam Boyutta Gör

Asus merakla beklenen Radeon HD 5970 Ares modelini resmi olarak duyurdu
Tam Boyutta Gör

Asus merakla beklenen Radeon HD 5970 Ares modelini resmi olarak duyurdu
Tam Boyutta Gör

Asus merakla beklenen Radeon HD 5970 Ares modelini resmi olarak duyurdu
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mhtbodur 8 yıl
Yüksek gerilim hattı lazım buna bide
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Batuist 8 yıl
2 sene sonra anılmayacak bile bu kart...
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Dante 8 yıl

Batuist

2 sene sonra anılmayacak bile bu kart...


Aynen öyle. Göz göre göre yolunmak bu olsa gerek.
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mistifa 8 yıl
vallahi telef, billahi telef
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heatblast 8 yıl
gtx495 çıksa bundan çok daha ucuza çıkar
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl

heatblast

gtx495 çıksa bundan çok daha ucuza çıkar


Bu özel bir seri ve sınırlı sayıda üretildi doğal olarak fiyatı yüksek

Kaldı ki ASUS ona da özel bir seri yapar bu paraya iteler
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VforVendetta37 8 yıl
İnceleme isteriz
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mehmetgirgin 8 yıl
bu neya 1100 euro
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M@U 8 yıl
Bir an hiç duyurulmayacağını düşünmüştüm. Yarabbi şükür çıkardılar piyasaya.


Geçen sene Asus gtx295 Mars Edition da uzun süre sonra çıkmıştı. Yani bir müddet istisnasız performans kralı olmuştu. Eylül ayında da Ati yeni serisi ile geldi. Şimdi de bu kartın performans kralı olduğunu ve bir süre böyle devam etmesi gerektiğini göz önüne alırsak, Kasım ayında yeni seri kartları görebiliriz demektir. Şahsen dx11 için bir sonraki nesli beklediğim için bu haberler pek umrumda değil. Ancak Ati ve Nvidia, Ati'nin Eyefinity teknolojisi gibi güzel özellikler sunabilirlerse çok hoş olur. Yoksa bir önceki seriye göre ne Ati'de ne de Nvidia çok büyük farklar yoktu. Bu konuda Ati'ye biraz güveniyorum, malum yeni mimari, dx11 için tasarlanan bir mimari olacak. Nvidia'dan ise beklentim, Fermi mimarisini revize edip çok daha güçlü bir biçimde Ati'nin karşısına çıkması. Yoksa artık dx11 dönemi başladı 3-4 yıl yenilik beklemeyin modunda gidilirse hiç iyi olmaz.
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ShafakCool 8 yıl
tövbe tövbe 1100 euro nedir yaa!! Kardeşim iki lehim yapıolar milleti kazıklıyorlar. Çok akıllılar :)
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ceycey11 8 yıl
2200 lira 1000 ürün kapış kapış gidecek parası olana tabi :) bir karta 2200 lira veren adam 3x2 3x3 monitör kullanmak isterdi keşke port sayısını fazla tutsalarmış 2 monitör için 4 gb ram alakasız olmuş bence
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