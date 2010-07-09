Asus merakla beklenen Radeon HD 5970 Ares modelini resmi olarak duyurdu

Asus tarafından dünyanın en güçlü ekran kartı olarak lanse edilen Radeon HD 5970 Ares resmi olarak tanıtıldı. Tüm dünyada sadece 1000 adet satılacak bu çok özel ekran kartı, Radeon HD 5870'te kullanılan Cypress XT GPU'sunun iki tanesini kullanıyor ve bu açıdan Radeon HD 5870 X2 olarak ta tanımlanıyor. Her GPU için 2GB olmak üzere toplamda 4GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan R.O.G serisi yeni ekran kartı tasarım çalışmaları 6 ay süren özel soğutucusu ile yüksek çalışma frekanslarına rağmen, referans modelden hem daha serin hem de daha sessiz çalışıyor. Geliştirilen baskılı devresi, özel komponetleri ve ikisi 8pin diğeri ise 6pin olmak üzere geliştirilmiş güç tasarımı ile rekor denemeleri için yüksek güç ihtiyacına gereksinim duyan profesyonelleri yarıda bırakmayacak gibi görünüyr.

Grafik işlem birimleri 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı, iki adet Bakır soğutucu, her biri 8mm kalınlığında olan dört adet ısı borusu ve 100mm çapındaki fandan oluşan güçlü soğutucusu ile dikkat çekiyor. Özel bir taşına çantısı içerisinde oyun faresi ile birlikte sunulan ROG Ares'in, 2x 256-bit bellek veri yolu desteği, 3200x paralel işlem birimi, Crossfire ve Eyefinity desteği gibi teknik özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Görüntü aktarımı ve Eyefinity kurulumları için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan ekran kartı, Asus tarafından "sınırlı sürüm, sınırsız güç" sloganıyla pazara sunulurken, Avrupa satış fiyatının 1100 Avro seviyesinden başladığı ancak özel bir sürüm olduğu için üretilen tüm kartların kısa sürede satılacağı belirtiliyor.