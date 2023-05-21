Tam Boyutta Gör AMD ve Nvidia'nın merakla beklenen orta seviye ekran kartları RTX 4060 Ti ve RX 7600, 3DMark merkezli DX11, DX12 ve ışın izleme testlerinde karşı karşıya getirildi. Peki kısa süre önce tanıtılan RTX 4060 Ti, rakibine karşı neler sunuyor? İşte ilk erken sonuçlar.

RTX 4060 Ti ve RX 7600 karşı karşıya

Hatırlayacak olursak RTX 4060 Ti, 4325 CUDA çekirdeği, 2,54GHz boost hızı, 8 ila 16GB bellek kapasitesi, 128 bit bellek veri yolu ve 140W TDP ile tanıtıldı. Son raporlara göre AMD RX 7600 ise, 32 bilgi işlem birimi, 8GB GDDR6 bellek, 128 bit veri yolu, 288 GB/sn bant genişliği, 2048 akış işlemcisi ile Navi 33 XL GPU'ya sahip olacak.

Tam Boyutta Gör 3DMark TimeSpy testlerine baktığımızda RTX 4060 Ti, Radeon RX 7600'den yüzde 25 ila 25 daha hızlı görünüyor. Öyle ki ışın izleme DX 12 testlerinde bu fark yüzde 63'e yükseliyor. Ancak FireStrike testinde iki kart arasındaki farkın tek haneli sayılara düştüğünü belirtelim. Bu noktada RX 7600 rakibinin yüzde 3 ila 8 gerisinde yer alıyor.

Her iki kart selefi ile kıyaslandığında ise, RTX 4060 Ti 8GB, RTX 3060 Ti'dan ortalama yüzde 10 daha hızlı. RX 7600 ise RX 6600'ün yüzde 34 oranında önüne geçmeyi başarıyor.

Radeon RX 7600 özellikleri doğrulandı: RTX 4060 Ti'a rakip olacak 2 gün önce eklendi

Paylaşılan bilgilerin ışığında AMD RX 7600'ün RTX 4060 Ti yerine RTX 4060'a rakip olacağını söyleyebiliriz. Ancak bu kıyaslamaların birden fazla incelemeden alındığını ve beta sürücüleri ile elde edildiğini belirtelim. Bu nedenle nihai sonuçlarda ufak farklılıklar görebiliriz.

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RTX 4060 Ti ve RX 7600 karşı karşıya: İşte erken sonuçlar