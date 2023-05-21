RTX 4060 Ti ve RX 7600 karşı karşıya: İşte erken sonuçlar

RTX 4060 Ti ve RX 7600 karşı karşıya
Hatırlayacak olursak RTX 4060 Ti, 4325 CUDA çekirdeği, 2,54GHz boost hızı, 8 ila 16GB bellek kapasitesi, 128 bit bellek veri yolu ve 140W TDP ile tanıtıldı. Son raporlara göre AMD RX 7600 ise, 32 bilgi işlem birimi, 8GB GDDR6 bellek, 128 bit veri yolu, 288 GB/sn bant genişliği, 2048 akış işlemcisi ile Navi 33 XL GPU'ya sahip olacak.
Her iki kart selefi ile kıyaslandığında ise, RTX 4060 Ti 8GB, RTX 3060 Ti'dan ortalama yüzde 10 daha hızlı. RX 7600 ise RX 6600'ün yüzde 34 oranında önüne geçmeyi başarıyor.
Paylaşılan bilgilerin ışığında AMD RX 7600'ün RTX 4060 Ti yerine RTX 4060'a rakip olacağını söyleyebiliriz. Ancak bu kıyaslamaların birden fazla incelemeden alındığını ve beta sürücüleri ile elde edildiğini belirtelim. Bu nedenle nihai sonuçlarda ufak farklılıklar görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.