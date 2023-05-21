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    RTX 4060 Ti ve RX 7600 karşı karşıya: İşte erken sonuçlar

    AMD ve Nvidia'nın yeni orta seviye ekran kartları RTX 4060 Ti ve RX 7600 3DMark'ta test edildi. Peki her iki kart birbirine karşı neler sunuyor? İşte erken sonuçlar
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    RTX 4060 Ti ve RX 7600 karşı karşıya: İşte erken sonuçlar Tam Boyutta Gör
    AMD ve Nvidia'nın merakla beklenen orta seviye ekran kartları RTX 4060 Ti ve RX 7600, 3DMark merkezli DX11, DX12 ve ışın izleme testlerinde karşı karşıya getirildi. Peki kısa süre önce tanıtılan RTX 4060 Ti, rakibine karşı neler sunuyor? İşte ilk erken sonuçlar. 

    RTX 4060 Ti ve RX 7600 karşı karşıya

    Hatırlayacak olursak RTX 4060 Ti, 4325 CUDA çekirdeği, 2,54GHz boost hızı, 8 ila 16GB bellek kapasitesi, 128 bit bellek veri yolu ve 140W TDP ile tanıtıldı. Son raporlara göre AMD RX 7600 ise, 32 bilgi işlem birimi, 8GB GDDR6 bellek, 128 bit veri yolu, 288 GB/sn bant genişliği2048 akış işlemcisi ile Navi 33 XL GPU'ya sahip olacak.

    RTX 4060 Ti ve RX 7600 karşı karşıya: İşte erken sonuçlar Tam Boyutta Gör
    3DMark TimeSpy testlerine baktığımızda RTX 4060 Ti, Radeon RX 7600'den yüzde 25 ila 25 daha hızlı görünüyor. Öyle ki ışın izleme DX 12 testlerinde bu fark yüzde 63'e yükseliyor. Ancak FireStrike testinde iki kart arasındaki farkın tek haneli sayılara düştüğünü belirtelim. Bu noktada RX 7600 rakibinin yüzde 3 ila 8 gerisinde yer alıyor.

    Her iki kart selefi ile kıyaslandığında ise, RTX 4060 Ti 8GB, RTX 3060 Ti'dan ortalama yüzde 10 daha hızlı. RX 7600 ise RX 6600'ün yüzde 34 oranında önüne geçmeyi başarıyor. 

    Paylaşılan bilgilerin ışığında AMD RX 7600'ün RTX 4060 Ti yerine RTX 4060'a rakip olacağını söyleyebiliriz. Ancak bu kıyaslamaların birden fazla incelemeden alındığını ve beta sürücüleri ile elde edildiğini belirtelim. Bu nedenle nihai sonuçlarda ufak farklılıklar görebiliriz. 

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 6 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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