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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus ödüllü kullanıcı incelemeleri yarışması düzenliyor

7 yıl
24,4b
1
111
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, Donanım Haber üyeleri için ödüllü bir yarşma düzenliyor. Anakart, ekran kartı ve ağ ürünleri kategorilerinde düzenlenen yarışma kapsamında katılımcıların ellerindeki ilgili Asus ürünlerini incelemeleri ve bu incelemelerini ürünle ilgili forum başlığı altında paylaşmaları gerekiyor.
Yapılan paylaşımlar arasında okuyucu ve üyelerin en fazla beğendiği incelemeleri yapan kullanıcılar, detaylarına Asus'un yarışma sayfasından ulaşabilecekleri çeşitli ödülleri kazanabilecekler.

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alikiziltoprak 7 yıl
Valla Asus kusura bakma anakartta Gigabyte, ekran kartında Zotac, monitörde Samsung. :)
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yogitech 7 yıl alikiziltoprak
alikiziltoprak

Valla Asus kusura bakma anakartta Gigabyte, ekran kartında Zotac, monitörde Samsung. :)




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uzbk 7 yıl
kargo elime sabah ulastı. Asus'a,donanimhaber yöneticilerine teşekkürler özellikle hey e teşekkür ediyorum ilgileri icin
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kemal2238 7 yıl
Anakartı dün akşam üzeri aldım. Herşey için Donanım Haber ve Asus Türkiye ye tekekkürlerimi sunuyorum.


Donanım haber yönetiminden şunu öğrenmek istiyorum, bu ürünün garantisi ne kadar, bişi olduğu taktirde kime nereye müracaat edicez.

Saygılarımla...
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uzbk 7 yıl
forum.donanimhaber.com/... buda benim incelemem
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D3DEKORKUT 7 yıl
bu da benim incelemem arkadaşlar

ASUS Crosshair V Formula Kullanıcı İncelemesi
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B.M.W 7 yıl
Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
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MÜŞAVİR 7 yıl
Asus WL-167G Wireless Adaptor Kullanıcı incelemesi

forum.donanimhaber.com/...
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M@U 7 yıl
Aaaa ben de inceleme yapmıştım ya.
Hem de @hey'in kullandığı anakartın incelemesi...


Buyrun;

ASUS M4A785D-M PRO Kullanıcı İncelemesi:

forum.donanimhaber.com/...
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B.M.W 7 yıl
network kategorisinin kazananı belli oldu mu acaba?
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hey 7 yıl
Merhabalar tekrardan, yarışmaya katılmak için inceleme yapan arkadaşlar bu konuya yaptıkları incelemenin ismini ve linkini mesaj atabilirler mi acaba ? Bu sayede kontrol edilmemiş inceleme kalmamış olacaktır.
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B.M.W 7 yıl
Asus GTX570 Kullanıcı İncelemesi
Link: forum.donanimhaber.com/...

Asus P8Z68-V Kullanıcı İncelemesi
Link: forum.donanimhaber.com/...
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anark 7 yıl
seho35

merhaba arkadaşlar. yazılanları şöyle bi okyup kullanıcıların incelemelerini inceledim.
ilk önce yarışmada herkeze başarılar.

ben yarışma ile ilgili şunu söylemek istiyorum sizlere, herkezin görüşüne de saygı duyarım ama, denmişki burda çekiliş kura usulü yapılsaydı yarışma die.
arkadaşlar esas o zaman işte haksızlık olur,bunun adı o zman yarışma olmaz şans oyunu, kumar olur bunun adı.
kimse emek vermeden çeksin 2-3 foto, asus'un sitesinden girsin anakartın özelliklerini kopyala yapıştır, yarışmaya katıl. ooh ne güzel
benimde o zman 478 pin anakartım var asus onunla bende yarışmaya gireyim,çekilişle 1 milyarlık(+-) anakart kazanayım. hiç bunları düşünmüyormusunuz siz.

önemli olan bu yarışmayı herkeze duyurabilmek, forumda binlerce üye var ama işte görüyoruz bu konuya bile kaç kişi bakmış kaç kişi ilgilenmiş.
daha çok herkez 2.el alım satım için kullanıyor. milletin yarışmadan haberi yok. bu yarışma 2-3 kişi ile başladı şuan için artış gördüm yarışma olduğunu duyan arkadaşlarımız olmuş sanıırm.


valla çok doğru söz tebrik ederim seni arkadaşım.
bende yarışmayı şuan yarışmaya katılan, ve onunla zmanında alışverişimizde oldu, pc konusunda duayen bir üstadım ondan öğrendim

bende de ASUS p8p67 pro anakart var.
yarışmaya geç kaldım yoksa bende boş vaktimde bunu incelicektim.

yarışama belli kurallar belli bence bol emek ve bol para harcayan kazansın
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uzbk 7 yıl
Haklısınız adil değil cevresi olan kazanack çekilis olsa en adili o
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SorrowOcean 7 yıl
Eğer amaç kullanıcının Asus reklamını yapmasını sağlamak ise incelemeler arasında kura çekilebilirdi. Yok Tüketiciyi Asus'a ısındırmaksa hediye verilecek forumlarda belirli bir sayıdan çok mesajı olan (mesela 10 yani o konuyla bir şekilde ilgisi bulunan) kullanıcılar arasında çekiliş yapabilirlerdi yada bir anket düzenleyebilirlerdi. Dediğim gibi adil bir hediye dağıtımı olmayacağı konsunda eminim. Yine de katılan herkese başarılar.
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DH Misafiri 7 yıl
harika..
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hey 7 yıl
ASUS TR katılan arkadaşların incelemesini beğendiklerine Asus DIGI+ VRM Mini tamir kiti hediye verecek
yarışma sonunda 1. olanlara yokmuş ama


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Poyri 7 yıl
Anakartimi elimden cikarmadan once yapilsaydi keske. Eglencele olurdu en azindan.
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