Asus ödüllü kullanıcı incelemeleri yarışması düzenliyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, Donanım Haber üyeleri için ödüllü bir yarşma düzenliyor. Anakart, ekran kartı ve ağ ürünleri kategorilerinde düzenlenen yarışma kapsamında katılımcıların ellerindeki ilgili Asus ürünlerini incelemeleri ve bu incelemelerini ürünle ilgili forum başlığı altında paylaşmaları gerekiyor.
Yapılan paylaşımlar arasında okuyucu ve üyelerin en fazla beğendiği incelemeleri yapan kullanıcılar, detaylarına Asus'un yarışma sayfasından ulaşabilecekleri çeşitli ödülleri kazanabilecekler.
Yarışmanın detayları; https://www.donanimhaber.com/asus/yarisma.aspx
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Donanım haber yönetiminden şunu öğrenmek istiyorum, bu ürünün garantisi ne kadar, bişi olduğu taktirde kime nereye müracaat edicez.
Saygılarımla...
ASUS Crosshair V Formula Kullanıcı İncelemesi
forum.donanimhaber.com/...
Buyrun;
ASUS M4A785D-M PRO Kullanıcı İncelemesi:
forum.donanimhaber.com/...
Link: forum.donanimhaber.com/...
Asus P8Z68-V Kullanıcı İncelemesi
Link: forum.donanimhaber.com/...
valla çok doğru söz tebrik ederim seni arkadaşım.
bende yarışmayı şuan yarışmaya katılan, ve onunla zmanında alışverişimizde oldu, pc konusunda duayen bir üstadım ondan öğrendim
bende de ASUS p8p67 pro anakart var.
yarışmaya geç kaldım yoksa bende boş vaktimde bunu incelicektim.
yarışama belli kurallar belli bence bol emek ve bol para harcayan kazansın