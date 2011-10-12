Asus ödüllü kullanıcı incelemeleri yarışması düzenliyor

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, Donanım Haber üyeleri için ödüllü bir yarşma düzenliyor. Anakart, ekran kartı ve ağ ürünleri kategorilerinde düzenlenen yarışma kapsamında katılımcıların ellerindeki ilgili Asus ürünlerini incelemeleri ve bu incelemelerini ürünle ilgili forum başlığı altında paylaşmaları gerekiyor.

Yapılan paylaşımlar arasında okuyucu ve üyelerin en fazla beğendiği incelemeleri yapan kullanıcılar, detaylarına Asus'un yarışma sayfasından ulaşabilecekleri çeşitli ödülleri kazanabilecekler.