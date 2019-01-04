Asus profesyoneller için ProArt mini PC serisini tanıttı

Bilgisayar sistemleri standart kullanıcılar ve oyuncular kadar içerik üreticilerinin de vazgeçilmezlerinden birisi. Üreticiler buna yönelik olarak farklı sistemler hazırlıyor. Asus da ProArt adında yeni bir mini PC serisi başlattı.

Asus Mini PC ProArt PA90 özellikleri

Serinin ilk ürünü Mini PC ProArt PA90 modelinde dokuzuncu nesil Intel Core i9 ve Core i7 işlemci seçenekleri yer alıyor. Nvidia Quadro P4000 veya P2000 ekran kartı seçenekleri ile yoğun iş yüklerinde en iyi performans ve tecrübe amaçlanıyor.

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İki adet 512GB’a kadar M.2 SSD ve 1 adet 1TB’a kadar 2.5 inç HDD olarak toplam 3 depolama ünitesi bulunuyor. 64GB’a kadar DDR4 2600MHz RAM bellek yanında Intel Optane desteği de mevcut.

İki adet Thunderbolt 3 portu yer alan kasada sıvı soğutma sistemi tercih edilmiş. En yoğun yüklerde gürültü seviyesi 32dB seviyesini geçmiyor. Yine kasa sıcaklığı 80 dereceyi geçtiğinde üst kısım yükseliyor ve daha iyi bir hava akışı sağlanıyor. 1000$ üzerinde bir fiyat etiketi olması beklenen Mini PC ProArt PA90 modeli CES 2019 fuarında sahneye çıkacak.