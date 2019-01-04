Fortnite yayıncısı Ninja geçen yıl 10 milyon dolar gelir elde etti

Toplamda 2 milyar dolar gelire doğru yürüyen Fortnite yayıncılarını da zengin ediyor. Hali hazırda en ünlü Fortnite yayıncısı olan Tyler “Ninja” Blevins geçen yıl ne kadar gelir elde ettiğini açıkladı.

Ninja yıllık ne kadar kazanıyor?

YouTube ve Twitch gibi platformlar bilindiği üzere insanların ünlü olduğu bir yer haline geldi. Tyler “Ninja” Blevins yayınladığı Fortnite videoları ile en beğenilen içerik üreticilerinden birisi haline geldi. Haliyle gelirlerini de katladı.

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CNN tarafından verilen bilgilere göre Ninja toplamda 10 milyon dolar gelir elde etti. YouTube üzerinde 12.5 milyon takipçisi olan Ninja’nın Twitch üzerinde de 400 bin ücretli abonesi bulunuyor. Elde edilen gelire Samsung ve Red Bull gibi markaların etkinlikleri dahil değil.

Artık bir meslek haline geldiği için Ninja zamanının büyük çoğunu Fortnite oyununa ayırıyor. Yıl boyunca yaklaşık 4000 saat oyun oynayan Ninja, yayınlara ise günlük 12 saatini ayırdığını belirtiyor.

Epic Games de Fortnite oyununa katkı yapan içerik üreticilerini ön plana çıkarmayı ihmal etmiyor. Farklı turnuvalar, sezonluk etkinlikler ve oyunlar içerik üreticilerinin daha fazla ön plana çıkmasını sağlıyor. Uzmanlar bu yıl espor yayıncılarının daha fazla kazanacağını tahmin ediyor.