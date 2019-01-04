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Fortnite yayıncısı Ninja geçen yıl 10 milyon dolar gelir elde etti

Ünlü Fortnite yayıncısı Tyler “Ninja” Blevins geçen yıl 10 milyon dolar gelir elde etti. YouTube ve Twitch üzerinden gelir elde eden Ninja’nın sponsorluk gelirleri ise bilinmiyor.
4 ay
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10
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Toplamda 2 milyar dolar gelire doğru yürüyen Fortnite yayıncılarını da zengin ediyor. Hali hazırda en ünlü Fortnite yayıncısı olan Tyler “Ninja” Blevins geçen yıl ne kadar gelir elde ettiğini açıkladı.

Ninja yıllık ne kadar kazanıyor?

YouTube ve Twitch gibi platformlar bilindiği üzere insanların ünlü olduğu bir yer haline geldi. Tyler “Ninja” Blevins yayınladığı Fortnite videoları ile en beğenilen içerik üreticilerinden birisi haline geldi. Haliyle gelirlerini de katladı.

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CNN tarafından verilen bilgilere göre Ninja toplamda 10 milyon dolar gelir elde etti. YouTube üzerinde 12.5 milyon takipçisi olan Ninja’nın Twitch üzerinde de 400 bin ücretli abonesi bulunuyor. Elde edilen gelire Samsung ve Red Bull gibi markaların etkinlikleri dahil değil.

Artık bir meslek haline geldiği için Ninja zamanının büyük çoğunu Fortnite oyununa ayırıyor. Yıl boyunca yaklaşık 4000 saat oyun oynayan Ninja, yayınlara ise günlük 12 saatini ayırdığını belirtiyor.

Epic Games de Fortnite oyununa katkı yapan içerik üreticilerini ön plana çıkarmayı ihmal etmiyor. Farklı turnuvalar, sezonluk etkinlikler ve oyunlar içerik üreticilerinin daha fazla ön plana çıkmasını sağlıyor. Uzmanlar bu yıl espor yayıncılarının daha fazla kazanacağını tahmin ediyor.

 

https://techcrunch.com/2019/01/02/ninja-raked-in-nearly-10-million-in-2018/ Yorum Yaz
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deoks 4 ay en beğenilen
Doğru zamanda doğru yerde olmanın faydaları işte. Fortnite patlayınca bu arkadaş da voleyi vurdu.
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Paetzold 4 ay
Vay arkadas adamlar neler kazaniyor
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BaatılRhymer 4 ay
"Shroud" gibi bir detay varken bu çocuğa saygı duyuyor fakat pekte önemsemiyorum...
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Piêr Dé Sans 4 ay BaatılRhymer
Shroud sadece fortnite oynamıyor fark orada. Bu adamların tek yetenekleri fortnite üzerine. haliyle çok daha fazla vakit ayırıp çok daha fazla içerik çıkarıyorlar.
Ayrıca Shroud un bu tarz bir beklentisi de yok gördüğüm kadarıyla. Eğlence için giriyor, goygoy yapıyor, makara yapıyor. Yoksa herifin fps oyunlara karşı muazzam bir yeteneği var. Her girdiği fps oyunda mutlaka tepelere oynuyor.
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Emin KOÇ 4 ay
vay aq
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keremec 4 ay
Tam çok az diyecektim ki sponsorlar falan dahil değil diye yazılmış zaten habere.
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MrCaner 4 ay keremec
keremec
Tam çok az diyecektim ki sponsorlar falan dahil değil diye yazılmış zaten habere.

Aynen yav 10 milyon dolar çok az bi sakız parası
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deoks 4 ay en beğenilen
Doğru zamanda doğru yerde olmanın faydaları işte. Fortnite patlayınca bu arkadaş da voleyi vurdu.
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TheNewAtilla 4 ay deoks
Fortniteın ilk 6 ayı Türklerden bu oyuna yayın açan yoktu. Sonra ninja dünya medyasında haber olunca herkes fortnitea üşüştü.
Bizim milletin vizyonerliğine bayılıyorum
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