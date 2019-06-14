Asus'un çılgın anakartları | Ryzen için geliyorlar

AMD'nin yeni nesil Ryzen 3000 işlemci ailesi için Asus'tan iddialı anakart modelleri geliyor. Başta Crosshair VIII Formula olmak üzere yeni modellere yakından bakıyor, detaylarını anlatıyoruz.

Asus yeni nesil AMD Ryzen işlemciler için hepsini birbirinden iddialı yepyeni anakartlarla geliyor. Başta ROG Crosshair VIII Formula olmak üzere öne çıkan tüm modellere yakından bakıyoruz.