Asus'un çılgın anakartları | Ryzen için geliyorlar

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD'nin yeni nesil Ryzen 3000 işlemci ailesi için Asus'tan iddialı anakart modelleri geliyor. Başta Crosshair VIII Formula olmak üzere yeni modellere yakından bakıyor, detaylarını anlatıyoruz.
Asus yeni nesil AMD Ryzen işlemciler için hepsini birbirinden iddialı yepyeni anakartlarla geliyor. Başta ROG Crosshair VIII Formula olmak üzere öne çıkan tüm modellere yakından bakıyoruz.
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Şu kadar saçmalık yerine şu ses çiplerini artık düzgün hale getirseniz, üst seviye kulaklıkları sürebilecek bir amp entegre etseniz de gezegene bir katkınız olsa. Bu sayede gidip harici bir amp/dac almak zorunda kalmasak artık 2019'da.
O Usb ler nedir, o soğutucu nedir, o ışık nedir.
%90'ı gereksiz.
Işıklı zimbirtilar yapiyorlar..dahili ses cipleri coook basarisiz.
Karanlıkta işe yarıyorlar sonuçta. Loş ışık sevenlerdenim (=
Karanlıkta işe yarıyorlar sonuçta. Loş ışık sevenlerdenim (=