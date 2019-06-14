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Asus'un çılgın anakartları | Ryzen için geliyorlar

1 hf.
3,5b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin yeni nesil Ryzen 3000 işlemci ailesi için Asus'tan iddialı anakart modelleri geliyor. Başta Crosshair VIII Formula olmak üzere yeni modellere yakından bakıyor, detaylarını anlatıyoruz.
Asus yeni nesil AMD Ryzen işlemciler için hepsini birbirinden iddialı yepyeni anakartlarla geliyor. Başta ROG Crosshair VIII Formula olmak üzere öne çıkan tüm modellere yakından bakıyoruz. 

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Orodruin 1 hf. en beğenilen
Gaming olayı çıktığından beridir donanım işinden soğudum resmen. Pavyona döndü bilgisayarlar
3 Yanıt Yanıtla +15
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Tunyukuk 1 hf.
Kaç akçe olacak?
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emmare 1 hf.
asusu bir türlü sevemedim zira aldigim bir kac urunu arizali cikti....son olarak gecen sene aldigim anakartta arizali cikinca asusu hayatimdan sildim artik...
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Antikaruh 1 hf.
Gün doğdu bunlara da ... Bildiğin oyuncak. Hiç bir meramı yok anlatacak ama buram buram dolar kokacaklar.
Şu kadar saçmalık yerine şu ses çiplerini artık düzgün hale getirseniz, üst seviye kulaklıkları sürebilecek bir amp entegre etseniz de gezegene bir katkınız olsa. Bu sayede gidip harici bir amp/dac almak zorunda kalmasak artık 2019'da.
O Usb ler nedir, o soğutucu nedir, o ışık nedir.
%90'ı gereksiz.
1 Yanıt Yanıtla +3
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nev20.06 1 hf. Antikaruh
Altina imzami atarim. Noktasına kadar dogru.
Işıklı zimbirtilar yapiyorlar..dahili ses cipleri coook basarisiz.
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ecs_elite_group 1 hf.
Crosshair VIII Formula herhalde 5bin lira olur
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suicide sheep 1 hf. yeni yorumcu
anakart üreticileri bu seriye bu kadar özen gösterdiğine göre yeni ryzenler geçenki testten de gördüğümüz gibi gümbür gümbür geliyor demektir.
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2019daDHyekatilmak 1 hf. yeni yorumcu
Anakart 100tl gaming anakart 200tl çılgın gaming anakart 2milyor milyarrr . 10 yıl geriden severek takip ediyoruz:)
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Orodruin 1 hf. en beğenilen
Gaming olayı çıktığından beridir donanım işinden soğudum resmen. Pavyona döndü bilgisayarlar
2 Yanıt Yanıtla +15
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Spider_hip 1 hf. Orodruin
Aynen katılıyorum. İlk camlı kasalar çıkalı seneler oldu, o zamanlar özenip herkes alıyordu ama valla beni baydı. Nasıl olsa masaya koymuyorum, alta koyuyorum, kesona sokuyorum, hiç bir şey gördüğüm yok. Bundan sonraki kasayı özellikle camsız almayı planlıyorum. Büyük olsun, slotları kaliteli olsun yeter.
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leocorte 1 hf.
Çözüm basit ışıksız alın yada ışıkları açmayın 👍🏼
Karanlıkta işe yarıyorlar sonuçta. Loş ışık sevenlerdenim (=
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leocorte 1 hf.
Çözüm basit ışıksız alın yada ışıkları açmayın 👍🏼
Karanlıkta işe yarıyorlar sonuçta. Loş ışık sevenlerdenim (=
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