Asus ve Intel artan tablet baskısına karşı düşük maliyetli yeni netbook hazırlıyor

Asus önümüzdeki Haziran ayında 200-250 dolar seviyesinde yer alacak yeni netbook modelini pazara sunmayı planlıyor. Intel'in desteği ile hazırlanan yeni modelin, hem artan tablet bilgisayar baskısına karşı kullanılması hem de Asus'un 2011 için belirlediği 6 milyon adetlik netbook satış hedefine destek olmasıy amacıyla pazara sunulması bekleniyor.

Tablet bilgisayarların her geçen gün biraz daha güçlenmesi karşısında 10-inç boyutundaki netbook'ların fiyatı 300 doların altına düşmüş durumda. Ancak çift çekirdekli işlemci kullanan üst seviye netbook'ların ortalama satışı fiyatı 400 doların üzerinde. Yıl içerisinde çok sayıda yeni tabletin pazara sunulacağını da göze alan pazar gözlemcileri, netbook'ların geleceği için korunumlu bir düşünce içerisindeler. Maliyetleri düşürebilmek adına Android 3.0 veya Google Chrome işletim sistemlerini kullanılması beklenen düşük maliyetli yeni netbook modeline ek olarak Asus, 500 dolar civarında konumlandırmayı planladığı üst seviye odaklı yeni nesil netbook'larını da pazara sunmayı planlıyor.