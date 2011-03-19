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Asus ve Intel artan tablet baskısına karşı düşük maliyetli yeni netbook hazırlıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus önümüzdeki Haziran ayında 200-250 dolar seviyesinde yer alacak yeni netbook modelini pazara sunmayı planlıyor. Intel'in desteği ile hazırlanan yeni modelin, hem artan tablet bilgisayar baskısına karşı kullanılması hem de Asus'un 2011 için belirlediği 6 milyon adetlik netbook satış hedefine destek olmasıy amacıyla pazara sunulması bekleniyor.

Tablet bilgisayarların her geçen gün biraz daha güçlenmesi karşısında 10-inç boyutundaki netbook'ların fiyatı 300 doların altına düşmüş durumda. Ancak çift çekirdekli işlemci kullanan üst seviye netbook'ların ortalama satışı fiyatı 400 doların üzerinde. Yıl içerisinde çok sayıda yeni tabletin pazara sunulacağını da göze alan pazar gözlemcileri, netbook'ların geleceği için korunumlu bir düşünce içerisindeler. Maliyetleri düşürebilmek adına Android 3.0 veya Google Chrome işletim sistemlerini kullanılması beklenen düşük maliyetli yeni netbook modeline ek olarak Asus, 500 dolar civarında konumlandırmayı planladığı üst seviye odaklı yeni nesil netbook'larını da pazara sunmayı planlıyor.


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Pardus Linux 8 yıl
Android geleceğin işletim sistemi olmaya aday inşaallah tüm üreticiler bu şahane işletim sistemine destek vermeye başlar ki zaten mobil piyasada neredeyse tüm üreticilerin kurtarıcısı olmuş durumda o yüzden mobil sektör Android'e çok şey borçlu ve bunu desteklerini devam ettirerek ödüyorlar karşılıklı kazanım çok fazla, Android'in ücretsiz olması telif hakkı için tek kuruş istenmeyişi cihaz fiaytlarını önemli derecede düşürüyor oysa Windows Phone ücretli bu yüzden cihazları daha pahalı ve kullanım alanı az o yüzden gelişemiyor ve Android'in gerisinde kaldı.Eğer Android PC içinde geliştirilmeye başlarsa süper bir durum olcaktır.Bir kere en hoşuma giden yönü Linux tabanlı olması bu sayede açık kaynak kodlu ve ücretsiz oluyor.Yani isteyen herkes üzerinde işlem yapabiliyor ve çok daha esnek bu sayede yazılım geliştirmek çok daha kolay bir hale geliyor.Linux bunca yıldır Windows'un gerisinde kaldı üreticilerinde desteğiyle Microsoft yıllardır tekel haline gelmiş durumdaydı fakat bu yavaş yavaş son bulacak bunu başaran ise Linux yani Android olacak belkide Windows'un sonunu getirecek ve ücretsiz bu platform çok daha fazla gelişerek tüm PC'lerde kullanılmaya başlıyacak, ücretsiz olması nedeniyle Windows'a ödemek zorunda para cihaza indirim olarak yansıyıp bizleri sevindirecek...
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DH Misafiri 8 yıl
Üst seviye netbooklarda vx6 galiba Türkiye'ye gelme ihtimali varmı bilen soylesın.
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darkaura 8 yıl
bu isten en cok microsoft zararli cikacak gibi. bence mustahak. keyfi tekelleri icin netbooklar 10inchden buyuk olamaz bu adardan fazla ram barindiramaz seklinde kisitliyorlardi. 3-4sene once rekabet baskisinin arm ve googledan gelcegini soyleseler guler gecerdim herhalde.
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resler 8 yıl
Intelin paçaları tutuşmuş.
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baysan240 8 yıl
ee hadi bekliyoruz
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realteco 8 yıl
Steve Jobs kuyuya bir taş attı...
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